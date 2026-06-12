【導入事例インタビュー】サウナ＆スパホテル 喜助の宿 松山駅前店が「ホテル管理システム(PMS)・自動チェックイン機」を導入

株式会社ネットシスジャパンサウナ＆スパホテル喜助の宿 松山駅前店 田中 様

株式会社ネットシスジャパンは、ホテル運営を支えるシステムの開発・運営を行う企業として、宿泊業界における先進的な取り組みを広く発信しています。

このたび当社では、愛媛県松山市にある「サウナ＆スパホテル 喜助の宿 松山駅前店(https://matsuyama.kisukenoyado.com/)」(以下 「喜助の宿 松山駅前店」)における、効率的な運営と快適な滞在体験の両立に向けた取り組みについて、インタビュー記事を公開しました。

宿泊業界では、人手不足への対応や業務効率化が求められる一方で、お客様にとって快適で安心できる滞在体験をどのように提供するかが重要なテーマとなっています。

「喜助の宿 松山駅前店」では、開業にあわせてホテル管理システム(PMS)と自動チェックイン機を導入。予約管理や客室管理、チェックイン対応を効率化しながら、お客様がよりスムーズに、心地よく滞在できる環境づくりに取り組んでいます。

JR松山駅前で“泊まる・ととのう・遊ぶ”を楽しめる滞在型施設

「喜助の宿 松山駅前店」は、JR松山駅から徒歩1分、アミューズメント施設「キスケBOX」2階にある男性専用のカプセルホテルです。客室数は68床。宿泊だけでなく、地下1,700mから湧き出る天然温泉をはじめ、サウナ・岩盤浴・休憩スペースを一体で楽しめる点が大きな特長です。ビジネス利用や観光、四国遍路、サイクリング、サウナを目的とした利用など、幅広いお客様に親しまれています。

喜助の宿 松山駅前店

県外から訪れるお客様だけでなく、仕事終わりや休日にリフレッシュしたい地元のお客様にも利用されており、“泊まる・ととのう・遊ぶ”をまとめて楽しめる滞在型の温浴宿泊施設として利用されています。

また、地元・愛媛県産のフルーツ等を使用したウェルカムドリンクも好評で、施設で過ごす時間をより楽しめる工夫の一つになっています。

“大人の秘密基地”のように楽しめる、カプセルホテルならではの滞在体験

ウェルカムドリンク

「喜助の宿 松山駅前店」が大切にしているのは、「安心して休めること」と「気軽にリフレッシュできること」の両立です。

カプセルホテルは、一般的なホテルに比べると客室の広さや個室感に限りがあります。一方で同施設では、そのコンパクトな宿泊スタイルを“大人の秘密基地”のようなワクワク感として楽しめる空間づくりを意識しています。

カプセルベッド

JR松山駅前という便利な立地を活かし、観光・ビジネス・地元利用など、幅広いお客様にとって気軽にリフレッシュできる施設を目指しています。

温浴施設一体型ホテルだからこそ求められた、分かりやすく省人化できる運営体制

同施設では、開業にあたり、宿泊施設としての予約管理や顧客管理、フロント業務をどのように効率よく行うかが大きな課題でした。

「喜助の宿 松山駅前店」は、温浴施設と一体型のカプセルホテルのため、一般的なホテルのように宿泊業務だけを切り出して運営するのではなく、温浴施設の運営と宿泊業務を組み合わせながら対応する必要がありました。

また、現場スタッフの多くは必ずしもホテル業務の専門知識を持っているわけではありません。そのため、開業時からシステム導入において以下のポイントを重視していました。

開業にあわせてホテル管理システム(PMS)を導入し、予約・客室・売上管理を効率化

- 専門的な知識がなくても扱いやすいこと- 予約状況や宿泊状況を分かりやすく確認できること- 少ない人数でも安定して運営できること

こうした運営体制を支える仕組みとして導入されたのがホテル管理システム(PMS)「Core Cast」です。

ホテル管理システム(PMS)では、宿泊予約や客室状況、売上情報などを一元的に確認できます。導入にあたっては、省人化につながる点、操作が分かりやすい点、導入コストを抑えられる点が魅力だったといいます。

ホテル管理システム 詳細はこちら :https://www.netsysjapan.co.jp/solution_corecast.html?utm_source=prtimes&utm_medium=direct&utm_campaign=kisuke-corecast

「ホテル運営の経験が豊富なスタッフばかりではなかったため、分かりやすく使えるシステムであることは大切でした。宿泊管理システムというと専門的で難しい印象もありましたが、『Core Cast』を実際に使ってみると、基本操作はシンプルで、分からない部分もサポートを受けながら運用できています」と、現場の田中様は語ります。

また、予約状況や客室状況が画面上で分かりやすく確認できるため、紙や口頭での確認に頼りすぎず、同じ情報を見ながら対応できることは、確認漏れや伝達ミスの防止にもつながっているとのことです。

予約情報を事前に把握できることは、カプセルホテルならではの客室運用にも役立っています。たとえば、同姓同名のお客様がいる場合に同行者かどうかを確認したり、宿泊人数が少ない日はお客様同士の距離を考慮して部屋割りを行ったりするなど、快適に過ごしてもらうための工夫にもつながっています。

自動チェックイン機で受付業務をシンプルに

同施設では、ホテル管理システム（PMS）とあわせて自動チェックイン機「Core Touch」も開業時に導入しました。導入の背景にあったのは、宿泊者と温浴利用者が行き交う受付を、よりスムーズにすることでした。

「喜助の宿 松山駅前店」には、宿泊のお客様だけでなく、温浴・サウナ・岩盤浴を利用するお客様も多く来館します。フロント対応が集中すると、お客様をお待たせしてしまう可能性があるため、宿泊のチェックイン手続きをセルフ化することで、受付の混雑緩和につなげたいと考えました。

「セルフチェックインは、お客様にも分かりやすい仕組みであることが重要でした。対面ではなく、お客様自身で手続きが完了できることに喜ばれる方も多いです。署名などもタッチパネルで直接行える点は、スムーズで好印象だと感じています」

自動チェックイン機 詳細はこちら :https://www.netsysjapan.co.jp/solution_coretouch.html?utm_source=prtimes&utm_medium=direct&utm_campaign=kisuke-coretouch

自動チェックイン機の導入により、予約情報と連携したチェックインが可能になり、スタッフの確認作業も軽減されました。また、対応手順が標準化されることで、スタッフによる案内の差が出にくく、一定の品質で受付対応を行える点もメリットとなっています。

一方で、すべてのお客様が最初から迷わず利用できるわけではありません。ホテルのフロントにスタッフが常駐している前提で来館される方や、機械操作に不慣れな方には、スタッフが呼び出しに応じてサポートしています。

「初めての方にはスタッフがサポートすることもありますが、一度使っていただくと、次回からはスムーズに手続きされる方が多いです。セルフ化できる部分はシステムに任せながら、必要な場面ではスタッフがきちんとフォローする。そのバランスを大切にしています」

「泊まる目的」だけでなく、「喜助の宿で過ごすこと自体が楽しみ」になる施設へ

システムの導入によって業務の一部を効率化できたことで、スタッフはお客様への案内や館内の快適性向上により目を向けやすくなりました。

今後は、宿泊に加えて、サウナイベントや宿泊プラン、館内飲食との連携などを通じて、滞在価値をさらに高めていく考えです。松山を訪れるビジネス・観光のお客様にとっては旅の拠点として、地元のお客様にとっては日常の中でリフレッシュできる場所として、より満足度の高い体験を提供することを目指しています。

「カプセルホテルでゆっくり滞在して、サウナを思う存分楽しんで、『また来たい』と思っていただける施設にしていきたいです。JR松山駅前というアクセスの良さも活かしながら、観光や仕事の拠点としても、地元の方のリフレッシュの場としても選ばれる施設を目指していきます」

喜助の宿 松山駅前店 施設概要

施設名： サウナ＆スパホテル 喜助の宿 松山駅前店

所在地： 〒790-0066 愛媛県松山市宮田町4番地 キスケBOX2F

URL ： https://matsuyama.kisukenoyado.com/

株式会社ネットシスジャパン 会社概要

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-5-6 ツカキビル5F(東京本社)

〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山1丁目7番地20号(新潟本店)

設立 ： 2004年4月19日

代表者 ： 代表取締役 徳正 賢

URL ： https://www.netsysjapan.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ネットシスジャパン 広報担当

メールアドレス： business@netsysjapan.co.jp