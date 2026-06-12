ダイエット遺伝子検査キットを活用した健康研修を社内実証。ビズジーン、健康経営・フィットネス分野への展開を推進

株式会社ビズジーン

遺伝子の「見える化」技術で人々の健康をサポートする株式会社ビズジーン（所在地：大阪府茨木市、代表取締役：開發 邦宏）は、同社開発の「ダイエット遺伝子検査キット」を活用し、社内の健康経営施策の一環として、希望者を対象とした遺伝子検査および健康研修プログラムを実施しました。

本プログラムでは、脂肪の利用、エネルギー消費、運動特性などに関わる遺伝的な体質傾向を確認し、参加者一人ひとりに生活習慣の見直しに役立つ個別レポートを提供しました。さらに、検査結果の見方や、体質傾向を踏まえた食事・運動習慣の考え方について全体レクチャーを行いました。

ビズジーンでは、本取り組みをもとに、企業の健康経営施策、健診機関における健診後フォロー、フィットネス・栄養指導事業者による個別支援プログラムなどへの展開を進めてまいります。

実施の背景

ダイエットや体づくりでは、同じ食事管理や運動を行っても、取り組みやすさや反応の出方には個人差があります。その背景には、食事内容、運動習慣、睡眠、年齢、体格、生活環境などのさまざまな要因に加え、生まれ持った遺伝的な体質傾向も関係すると考えられています。

また、企業においては、従業員の健康維持・増進を支援する健康経営への関心が高まっており、単なる知識提供にとどまらず、一人ひとりが自分ごととして取り組める健康施策が求められています。

そこでビズジーンでは、開発中のダイエット遺伝子検査キットを活用し、自社内で健康経営施策の一環として、遺伝子検査、個別レポート、全体レクチャーを組み合わせた健康研修プログラムを実施しました。

ダイエット遺伝子検査キットについて

同社開発のダイエット遺伝子検査キットは、脂肪の利用、エネルギー消費、運動特性などに関わる遺伝的な体質傾向を確認するための検査キットです。

本キットでは、脂肪の利用やエネルギー消費に関わるADRB2、ADRB3およびUCP1、運動特性に関わるACTN3の遺伝子型を明らかにすることで、自身の体質傾向を理解し、食事管理や運動習慣を見直すきっかけを得ることを目的としています。

ダイエットや体づくりでは、同じ食事管理や運動を行っても、生活習慣、年齢、体格、運動経験などによって取り組みやすさや反応に個人差があります。遺伝子情報は、そうした個人差を理解するための参考情報のひとつとして活用できます。

今後は、健診結果に基づく生活習慣改善支援、人間ドック後のフォローアップ、肥満対策プログラム、フィットネス・栄養指導との組み合わせなどに活用できる検査キットとして展開を予定しています。

参加者の声

・遺伝的な体質傾向を知ることで、食事の内容や運動の種類を見直すきっかけになりました。単に頑張るのではなく、自分に合った取り組み方を考えたいと思いました。

・これまでダイエットは食事量を減らすことばかり意識していましたが、検査結果をみて、自身の筋肉の質や運動習慣も含めて考える必要があると感じました。自分の体質傾向を知ることで、健康づくりを前向きに捉えやすくなりました。

・自分は比較的、脂肪燃焼効率が高めであることがわかって少し自信になりました。筋肉の質に関する遺伝的情報がわかったことで効率的なダイエットを目指せると感じました。

健康経営・健診後フォロー・フィットネス分野での活用を想定

本プログラムは、企業の健康経営施策としての従業員向け健康研修のほか、健診機関における健診後フォロー、フィットネス・栄養指導事業者による個別支援プログラムなどへの活用を想定しています。

企業向けには、従業員が自身の体質を知ることで、食事や運動への関心を高め、健康づくりを自分ごと化するきっかけとして活用できます。健康セミナーや社内健康キャンペーンと組み合わせることで、参加しやすい健康経営メニューとして展開できます。

健診機関向けには、健診結果に基づく生活習慣改善指導や、人間ドック後のフォローアップメニューとして活用できます。

フィットネス・栄養指導事業者向けには、利用者一人ひとりの体質傾向を把握したうえで、食事指導や運動プログラムを考える補助情報として活用できます。パーソナルトレーニング、ダイエットプログラム、栄養カウンセリングなどとの組み合わせを想定しています。

今後の展開

ビズジーンでは、今回の社内実証を通じて得られた知見をもとに、ダイエット遺伝子検査キットを活用した法人向け健康研修プログラムの展開を進めてまいります。

今後は、企業の健康経営施策、健診機関におけるオプション検査や健診後フォロー、特定保健指導や生活習慣改善プログラム、フィットネス・栄養指導との連携など、さまざまな場面で活用できるサービスとして整備を進めてまいります。

検査を受けて終わりではなく、検査結果をもとに自分に合った食事・運動習慣を考え、日々の行動変容につなげることを目指します。

企業・健診機関・フィットネス関連事業者との連携について

ビズジーンでは、ダイエット遺伝子検査キットを活用した健康研修、健診オプション、生活習慣改善プログラムに関心をお持ちの企業、健診機関、フィットネス・栄養指導関連事業者との連携を募集しています。

従業員向けの健康研修、健診後のフォローアップ、特定保健指導との組み合わせ、体質に合わせた食事・運動指導プログラムなど、目的に応じた活用方法についてご相談いただけます。

ご関心をお持ちの方は、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせURL：https://visgene.com/inquiry/

株式会社ビズジーンについて

株式会社ビズジーンは、大阪大学産業科学研究所での研究成果を実用化するため、2018年4月に設立された大学発スタートアップ企業です。

「ミル・シル・カエル」を理念とし、あらゆる遺伝子の情報を目的に応じて可視化し、リスクやベネフィットを知ることで、人々の生活をよりよく変えるための技術とサービスを提供しています。

一般消費者向けには、自宅や日常生活の中で検体を採取して、自身の体質や健康リスクを確認できる各種遺伝子検査・ヘルスケア検査キットを展開しています。また、法人向けには、健康経営、福利厚生、健診オプションとして活用できる検査サービスの提供も行っています。

会社概要

社名：株式会社ビズジーン

所在地：〒567-0047 大阪府茨木市美穂ケ丘8-1 大阪大学 産業科学研究所オープンイノベーション棟 OI-104

代表取締役：開發 邦宏

会社HP：https://visgene.com/

本件に関するお問い合わせ

株式会社ビズジーン

担当者：尾形 勝弥

メール：info@visgene.com

お問い合わせURL：https://visgene.com/inquiry/