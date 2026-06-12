【山形県米沢市】駆けて、見つける。米沢の秋を遊びつくせ！「なせばなる！米澤上杉城下町ラン＆ロゲイニング」開催【要申込】

山形県米沢市

気軽に楽しく、米沢の魅力を体験いただけるスポーツイベント「なせばなる！米澤上杉城下町ラン＆ロゲイニング」を開催します。

本イベントでは、伝国の杜周辺の周回コースをチームでタスキをつなぐ「リレーマラソンの部」と、市内に複数設置されたチェックポイントをチームで巡り、合計得点を競う「観光ロゲイニングの部」の２種目で米沢の魅力を体感いただけます。

参加者には、当日同会場で開催される「なせばなる秋まつり」で使える「米沢どん丼まつりチケット」のほか、スポーツドリンクや軽食、特製クリアファイル、米沢のスイーツ等をプレゼント。

このほか、リレーマラソンの部ではWEB記録証や米沢のプチお土産を、観光ロゲイニングの部では競技中立ち寄れるエイドポイントでの温かいおふるまいをご用意します。

ゴール付近では、「なせばなる秋まつり」のほか、明治安田生命保険相互会社米沢営業所による健康増進ブース等も出展され、一日中米沢を楽しめます。

いずれの種目も、親子や友人、職場や地域の仲間等とのチーム参加はもちろん、お一人での参加も可能です。

計測や得点集計を行うので、記録を狙って本格的に取り組むもよし、チームメンバーと楽しく走ったり米沢の観光を楽しみながらそれぞれのペースで参加するもよし、たくさんの楽しみ方ができるイベントです。

爽やかな秋の一日、ぜひ心地よい汗を流しながら、米沢の魅力を堪能ください。

イベント概要

開催日 令和８年９月２７日（日）

場 所 伝国の杜周辺（なせばなる秋まつり会場等）

種目

参加料

リレーマラソンの部[表1: https://prtimes.jp/data/corp/155660/table/77_1_862c3f24dfc726eba5bb5b21de86d0e1.jpg?v=202606120651 ]観光ロゲイニングの部[表2: https://prtimes.jp/data/corp/155660/table/77_2_3ad52a76608d56a7307450da9ea3e24a.jpg?v=202606120651 ]

一般の部：１人２，０００円 ファミリーの部：１人１，７００円

参加特典

両部門共通：

米沢どん丼まつりチケット（丼１杯分）、スポーツドリンク・軽食、特製クリアファイル、米沢のスイーツ等

リレーマラソンの部：

WEB記録証、米沢のプチお土産

観光ロゲイニングの部：

エイドポイントでのおふるまい

申込期間・方法

期間：令和８年６月１２日（金）～９月４日（金）

方法：

１.WEB申込(申込手数料がかかります）

e-moshicom(https://moshicom.com/146737) 、スポーツエントリー(https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/105825)

２.スポーツ課窓口

公式ホームページ内エントリーページ(https://jokamachi-run.travelyonezawa.com/entry/)から事前に参加申込書をダウンロードし、記入後、参加料を添えて米沢市スポーツ課へお越しください。

問合せ

米澤上杉城下町マラソン実行委員会（事務局：米沢市観光文化スポーツ部スポーツ課）

〒992-0012 山形県米沢市金池３丁目１-１４置賜総合文化センター１階

電話：0238-22-5111 メール：yonezawa.runwalk@gmail.com

公式ホームページ https://jokamachi-run.travelyonezawa.com/