【JAF関西】JMRC近畿 オートテスト in 名阪スポーツランドにJAFブースを出展

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）関西本部（本部長 久保尚平）は、2026年6月28日（日）名阪スポーツランド（奈良県山辺郡）にて開催される「オートテスト」にJAFブースを出展します。

～JMRC近畿 オートテスト～

「JMRC」

全国に約1,200あるJAF登録クラブ・団体が各々任意に地域ごとの組織化をはかり、クラブ間相互の交流の円滑および地域のモータースポーツの調和ある発展を目的として、全国各地域に「JAF登録クラブ地域協議会（JMRC）」を結成し活動しています。

「オートテスト」

競技ライセンスはもちろんヘルメットやグローブなどの装備も不要で、マイカーで気軽に参加できるモータースポーツ競技です。（要普通運転免許証）「走行タイム」だけではなく「運転の正確さ」も競う競技です。

競技走行完走で、本格的なモータースポーツ競技会の入口となる「国内Ｂライセンス」の申請資格を得ることができます。（別途申請料必要）

～JAFブース～

イメージ

当日は「思いやりティドライブ宣言」を実施し、ドライバーのみなさまへ交通安全意識の向上をはかります。賛同いただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントいたします！

モータースポーツライセンス所持者には、ライセンス更新に便利な「モータースポーツマイページ（MSマイページ）」および「JAFスマートフォンアプリ」の登録促進活動を実施します。

～詳細～

イメージオートテスト詳細ページ :https://jaf.link/kansai-autotest-pr申し込み方法や参加条件等の詳細はこちらをご確認ください

■日時

2026年6月28日（日）

6時30分～16時00分（予定）

■会場

名阪スポーツランドDコース

（奈良県山辺郡山添村大字切幡1343-1）

■参加料

JAF会員8,000円/一般10,000円

※走行本数は6本を予定

■参加台数

全クラスを通じて90台程度

１.軽自動車クラス

２.普通自動車クラス

３.レディースクラス

４.ミニバン/SUVクラス

（車両重量1,500kg以上）

■参加資格

普通運転免許保有者

※任意保険加入済みのマイカーなどで参加できる方

※陸運局の車検に通らない車両は出走不可

（新車登録時からシートベルトや側窓が無い車両も参加不可）

■出展内容

・「モータースポーツマイページ（MSマイページ）」

および「JAFスマートフォンアプリ」の登録促進

・思いやりティドライブ宣言

■主催

モータースポーツクラブ奈良（RC.NARA）

～参加申し込み方法～

■期間

2026年6月18日（木）まで

■方法

下記の「詳細を見る」からお申し込みください。

※申し込み前に必ず「特別規則書」「誓約書」をご確認ください。

詳細を見る :https://jaf.link/kansai-autotest-pr