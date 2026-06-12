【JAF関西】JMRC近畿 オートテスト in 名阪スポーツランドにJAFブースを出展
一般社団法人日本自動車連盟（JAF）関西本部（本部長 久保尚平）は、2026年6月28日（日）名阪スポーツランド（奈良県山辺郡）にて開催される「オートテスト」にJAFブースを出展します。
～JMRC近畿 オートテスト～
「JMRC」
全国に約1,200あるJAF登録クラブ・団体が各々任意に地域ごとの組織化をはかり、クラブ間相互の交流の円滑および地域のモータースポーツの調和ある発展を目的として、全国各地域に「JAF登録クラブ地域協議会（JMRC）」を結成し活動しています。
「オートテスト」
競技ライセンスはもちろんヘルメットやグローブなどの装備も不要で、マイカーで気軽に参加できるモータースポーツ競技です。（要普通運転免許証）「走行タイム」だけではなく「運転の正確さ」も競う競技です。
競技走行完走で、本格的なモータースポーツ競技会の入口となる「国内Ｂライセンス」の申請資格を得ることができます。（別途申請料必要）
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～JAFブース～
当日は「思いやりティドライブ宣言」を実施し、ドライバーのみなさまへ交通安全意識の向上をはかります。賛同いただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントいたします！
モータースポーツライセンス所持者には、ライセンス更新に便利な「モータースポーツマイページ（MSマイページ）」および「JAFスマートフォンアプリ」の登録促進活動を実施します。
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オートテスト詳細ページ :
https://jaf.link/kansai-autotest-pr
申し込み方法や参加条件等の詳細はこちらをご確認ください
～詳細～
■日時
2026年6月28日（日）
6時30分～16時00分（予定）
■会場
名阪スポーツランドDコース
（奈良県山辺郡山添村大字切幡1343-1）
■参加料
JAF会員8,000円/一般10,000円
※走行本数は6本を予定
■参加台数
全クラスを通じて90台程度
１.軽自動車クラス
２.普通自動車クラス
３.レディースクラス
４.ミニバン/SUVクラス
（車両重量1,500kg以上）
■参加資格
普通運転免許保有者
※任意保険加入済みのマイカーなどで参加できる方
※陸運局の車検に通らない車両は出走不可
（新車登録時からシートベルトや側窓が無い車両も参加不可）
■出展内容
・「モータースポーツマイページ（MSマイページ）」
および「JAFスマートフォンアプリ」の登録促進
・思いやりティドライブ宣言
■主催
モータースポーツクラブ奈良（RC.NARA）
～参加申し込み方法～
■期間
2026年6月18日（木）まで
■方法
下記の「詳細を見る」からお申し込みください。
※申し込み前に必ず「特別規則書」「誓約書」をご確認ください。
詳細を見る :
https://jaf.link/kansai-autotest-pr