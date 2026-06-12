【JAF関西】JMRC近畿 オートテスト in 名阪スポーツランドにJAFブースを出展

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一般社団法人　日本自動車連盟

　一般社団法人日本自動車連盟（JAF）関西本部（本部長 久保尚平）は、2026年6月28日（日）名阪スポーツランド（奈良県山辺郡）にて開催される「オートテスト」にJAFブースを出展します。


～JMRC近畿 オートテスト～

「JMRC」


　 全国に約1,200あるJAF登録クラブ・団体が各々任意に地域ごとの組織化をはかり、クラブ間相互の交流の円滑および地域のモータースポーツの調和ある発展を目的として、全国各地域に「JAF登録クラブ地域協議会（JMRC）」を結成し活動しています。



「オートテスト」


　競技ライセンスはもちろんヘルメットやグローブなどの装備も不要で、マイカーで気軽に参加できるモータースポーツ競技です。（要普通運転免許証）「走行タイム」だけではなく「運転の正確さ」も競う競技です。


　競技走行完走で、本格的なモータースポーツ競技会の入口となる「国内Ｂライセンス」の申請資格を得ることができます。（別途申請料必要）





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～JAFブース～

　当日は「思いやりティドライブ宣言」を実施し、ドライバーのみなさまへ交通安全意識の向上をはかります。賛同いただいた方には、オリジナルステッカーをプレゼントいたします！


　モータースポーツライセンス所持者には、ライセンス更新に便利な「モータースポーツマイページ（MSマイページ）」および「JAFスマートフォンアプリ」の登録促進活動を実施します。






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オートテスト詳細ページ :
https://jaf.link/kansai-autotest-pr
申し込み方法や参加条件等の詳細はこちらをご確認ください

～詳細～

■日時


　2026年6月28日（日）


　6時30分～16時00分（予定）


■会場


　名阪スポーツランドDコース


　（奈良県山辺郡山添村大字切幡1343-1）


■参加料


　JAF会員8,000円/一般10,000円


　※走行本数は6本を予定


■参加台数


　全クラスを通じて90台程度


　１.軽自動車クラス
　２.普通自動車クラス
　３.レディースクラス
　４.ミニバン/SUVクラス


　（車両重量1,500kg以上）


■参加資格


　普通運転免許保有者


　※任意保険加入済みのマイカーなどで参加できる方
　※陸運局の車検に通らない車両は出走不可


　（新車登録時からシートベルトや側窓が無い車両も参加不可）


■出展内容


　・「モータースポーツマイページ（MSマイページ）」


　　および「JAFスマートフォンアプリ」の登録促進


　・思いやりティドライブ宣言


■主催


　モータースポーツクラブ奈良（RC.NARA）


～参加申し込み方法～

■期間


　2026年6月18日（木）まで


■方法


　下記の「詳細を見る」からお申し込みください。


　※申し込み前に必ず「特別規則書」「誓約書」をご確認ください。


詳細を見る :
https://jaf.link/kansai-autotest-pr