半田市役所

令和8年7月4日(土)に半田市立図書館で『としょかんまつり×HANDA NOBEL』を開催します。地元事業者の挑戦を応援する「HANDA NOBEL」とのコラボレーションにより、来場者が本を「読む」だけでなく「体験」し、人やコトとの新たな「出会い」を楽しめます。

開催目的

「HANDA NOBEL（ハンダ ノーベル）」が掲げる「事業者の新しいチャレンジをかなえる」というコンセプトを、「としょかんまつり」にも取り入れることで、来場者が新たな発見や体験を通じて、地域への理解を深めることや、図書館を体験や交流の場として活用してもらうことを目的としています。

また、図書館の静的なイメージに対し、HANDA NOBELの持つ動的なエネルギーを取り入れることで、これまでの図書館イベントにはない新たな価値を提供することを目指します。

イベント概要

としょかんまつり×HANDA NOBEL

日時 令和8年7月4日（土）10時～16時

場所 半田市立図書館（半田市桐ヶ丘4-209-1）

内容

■としょかんまつり

・大型紙芝居、ストーリーテリング

・わらべうたや手遊び

・工作あそび

・録音体験（要申込）

■HANDA NOBEL

半田商工会議所会員の小売業や飲食業、サービス業等のお店が集まりお店の新たなチャレンジから生まれた商品やサービスを楽しめるイベントです。

物販、飲食、ワークショップなど、地元のお店の方とお話しながら、気軽に楽しめます。

入場無料・申込不要

※録音体験のみ予約優先。6月12日（金）10時以降に予約フォームで応募ください。

予約フォームはこちら(https://logoform.jp/form/tY8C/1527745)

駐車場 図書館博物館駐車場のほか、任坊山公園の駐車場をご利用いただけます。

※駐車場に限りがあります。お近くの方は徒歩や公共交通機関でお越しください。

詳細は半田市ホームページをご覧ください。

https://www.city.handa.lg.jp/bunka/bunkashisetsu/1002662/1002673/1006506/1007730.html

今後の展開

今後も地域連携を強化し、図書館を単なる本の貸し借りの場としてだけでなく、市民の多様な興味・関心に応じた講座・ワークショップの企画やイベントの充実を図り、本と人、人と人がつながることで、新たな学びや発想、交流や活動が生まれる地域の交流の拠点を目指していきます。

本件に関するお問い合わせ

■としょかんまつりに関すること

半田市立図書館本館 電話：0569-23-7171

■HANDA NOBELに関すること

半田商工会議所 電話：0569-21-0311