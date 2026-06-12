旅行メディア「旅色」で「登録有形文化財の宿 木屋旅館」が提供する宿泊プランの販売を開始しました

株式会社旅色トラベル

旅行メディア「旅色（https://tabiiro.jp/）」の宿泊予約サービスを運営する株式会社旅色トラベル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：澤田 裕）は、「登録有形文化財の宿 木屋旅館」が提供する宿泊プランの販売を開始しました。

2026年6月12日現在、鳥取県の名湯・三朝温泉の魅力を存分に体感できるとともに、特製の白味噌と豆乳で旬の野菜を味わう「豆乳あんこう鍋」プランや、鳥取ならではの味覚を愉しめる「鳥取和牛会席」プランなど、豊かな食を組み合わせた多彩な滞在プランを販売しております。

「価格で選ばれる宿から、魅力で選ばれる宿へ。」

旅行メディア「旅色」は、宿泊施設の魅力を記事コンテンツとして伝えてきた強みを活かし、価格だけでは伝わらない宿のこだわりや滞在価値を届ける宿泊予約サービスを開始いたしました。

掲載をご希望の宿泊施設様は、下記より詳細をご確認ください。

■登録有形文化財の宿 木屋旅館

旅色への掲載を希望の方はこちら :https://tabiiro.jp/keisai/yado/外観

江戸時代の庄屋から続く、歴史薫る温泉宿

明治元年創業、国指定登録有形文化財に指定された「木屋旅館」は、江戸時代の庄屋の屋号をそのまま受け継ぐ老舗の湯宿です。免疫力や自己治癒力を高める三朝温泉のラジウム泉を生かした宿づくりを、創業以来大切にしてきました。木造建築ならではの温もりと趣ある空間が館内に広がり、歴史を感じながら心身ともに癒される滞在が叶います。

旅色編集部のおすすめポイント

01. 医科大学が認めたラジウム温泉を“自噴泉”で楽しめる

02. 迷路のように入り組んだ、文化財建築を散策できる

03.「森林セラピーガイド」が同行してくれる三徳山ツアー

■この宿の特徴

施設の詳細はこちら :https://tabiiro.jp/yado/s/103699-tohaku-kiyaryokan/世界屈指の高濃度ラドンを含む「三朝温泉」

2012年にパラケルスス医科大学（オーストリア）のアンジェリカ・モダー博士から免疫力向上や自然治癒力向上などの効能を認められました。健康調査では90歳以上の割合が全国平均の6倍、癌の発生率は半分以下という結果が示されています。科学的な裏付けに基づいた温泉で、心身ともに癒される時間を過ごせます。

医科大学が認めた科学的効能世界屈指の高濃度ラドンを含む「三朝温泉」飲泉 イメージ

◆3つの効果

「木屋旅館」のラジウム温泉は、若返り効果・リラックス効果・

スキンケア効果という3つの効果を持ちます。

ラドンガスに含まれる微弱な放射線が細胞を適度に刺激することで、免疫力や抗酸化力、自然治癒力を高めるホルミシス効果を発揮。自律神経のバランスが整い、痛みやコリが和らぐとともに、

中性の泉質が肌に優しく作用し、コラーゲンの生成を促して保温力を高めます。

地元の恵みと四季を味わう創作料理

契約農家が育てた野菜と日本海で水揚げされた魚介を厳選し、新鮮で安心な食材を使用。

特に、春には山菜、夏には緑黄色野菜、秋には木の実やキノコ、冬には日本海の魚介と四季折々の味をお楽しみいただけます。お部屋または個室のお食事処でゆったりとお召し上がりください。

春のお料理 一例冬のお料理 一例お客様の滞在がより楽しくなるサービス

専門スタッフによる「入浴ガイド」、修験道の聖地として知られる「三徳山ツアー」、伝統に触れる「藍染体験」、「オンドルヨガ」など、より癒されたい、より楽しみたい方に宿泊者限定サービスとしてご用意しています。ここでしか味わえないことを取り揃えておりますのでぜひご体験ください。

※ご希望の場合は予約時の要望へご記入ください。

■宿泊施設概要

三徳山ツアー藍染体験登録有形文化財の宿 木屋旅館

住所：〒682-0123 鳥取県東伯郡三朝町895

電話番号：0858-43-0521

お車をご利用の方：中国自動車道 院庄ICより車で約70分

JR山陰本線 倉吉駅より車で約15分 ※無料送迎ございます。

■旅色とは

施設詳細はこちら :https://tabiiro.jp/yado/s/103699-tohaku-kiyaryokan/

あなたの旅が始まる場所ーー

行き先、宿、食事、アクティビティ…旅の可能性はいつだって無限大。

日本各地の魅力にさまざまな角度から光を当ててきた旅⾊だからこそ、あなた好みの旅が見つかること間違いなし。

旅⾊は、行きたい場所に出会える魅力的なコンテンツを発信する旅行・観光メディアです。

サイトURL：https://tabiiro.jp/

■旅色 公式SNSアカウント

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■会社概要

掲載について詳しく見る :https://tabiiro.jp/keisai/yado/

運営会社： 株式会社旅色トラベル

事業概要：宿泊予約サービス、訪日観光マーケティング支援、旅行・観光関連サービス運営

運営会社所在地： 東京都渋谷区桜丘町20-4

企業サイト： https://company.tabiiro.travel/

株式会社旅色トラベルは、株式会社ブランジスタ（東証スタンダード上場6176）のグループ企業です。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社旅色トラベル

旅色宿泊予約サービス運営事務局

E-mail：inquiry@tabiiro.travel