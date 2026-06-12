吉田修一『横道世之介』シリーズがついに完結！「横道世之介への手紙」を大募集

株式会社文藝春秋

6月10日（水）ついに刊行となった文庫『永遠と横道世之介』。『国宝』『悪人』などで知られる吉田修一さんのもう一つの代表作『横道世之介』シリーズは、今作にて完結します。

文庫完結を記念して、特別企画として「横道世之介への手紙」を大募集！

本シリーズにも重要なシーンで登場してきた「手紙」。読者のみなさまから世之介に宛てたお手紙を、ぜひお寄せください。

また、ご応募いただいた方の中から抽選で20名様に、記念品として著者のサイン入り色紙をプレゼントいたします。

シリーズ全体の感想、笑ったセリフ、泣いたセリフ、世之介に伝えたいこと、聞いてみたいこと、なんでも大歓迎です。みなさまからのお手紙を、お待ちしております。

キャンペーン詳細はこちら▽

https://books.bunshun.jp/articles/-/11005

■『永遠と横道世之介』あらすじ

ここは東京郊外に建つ下宿「ドーミー吉祥寺の南」。個性豊かな住人たちと暮らすのは、カメラマンの横道世之介。図々しくて、お調子者で、でも飾らず、気取らず、困った人は放っておけない39歳。そんな彼のまわりには、いつも他愛ない会話と温かな笑い声があふれている。ありふれた、しかしかけがえのない日々は、ゆっくりと騒がしく過ぎる。光に満ちた大人気シリーズ完結編。

■ 著者プロフィール

吉田修一（よしだ・しゅういち）

1968年生まれ。長崎市出身。法政大学経営学部卒業。1997年、「最後の息子」で第84回文學界新人賞を受賞。2002年、『パレード』で第15回山本周五郎賞、「パーク・ライフ」で第127回芥川賞、2007年、『悪人』で第61回毎日出版文化賞と第34回大佛次郎賞、2010年、『横道世之介』で第23回柴田錬三郎賞、2019年、『国宝』で2018年度芸術選奨文部科学大臣賞と第14回中央公論文芸賞を受賞。同作は2025年には映画化され大ベストセラーとなり、第7回野間出版文化賞を受賞。2023年、『ミス・サンシャイン』で第29回島清恋愛文学賞を受賞。著書に『路』『太陽は動かない』『愛に乱暴』『怒り』『犯罪小説集』『おかえり横道世之介』『罪名、一万年愛す』『タイム・アフター・タイム』などがある。

■書誌情報

書名：『永遠と横道世之介』上・下

著者：吉田修一

発売日：2026年6月10日

定価・価格：上巻 紙版・924円（税込）電子版・ 880円（税込）

下巻 紙版・935円（税込）電子版・ 880円（税込）

出版社：株式会社 文藝春秋

判型：文庫判

ISBN：上巻・978-4-16-792515-4

下巻・978-4-16-792516-1

書誌URL：上巻・https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167925154(https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167925154)

下巻・https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784167925161