【ロイヤルホスト デリ】ロイヤルホスト伝統の「パンケーキ」が初の冷凍食品として登場！夏限定のスパイスメニューを楽しむ「サマーギフト2026」も同時販売

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループの食品事業を担うロイヤル株式会社は、ロイヤルホストの味をご家庭で楽しめる「Royal Host Deli（ロイヤルホスト デリ）」より、今年誕生55周年を迎えるロイヤルホストで長年親しまれてきた「パンケーキ」を、初めて冷凍食品として2026年6月17日（水）より販売いたします。あわせて、夏限定の「サマーギフト2026」を同日より販売し、お中元や夏の贈りものにもおすすめの、スパイス感あふれるメニューを詰め合わせた限定セットも展開いたします。

※画像はイメージです。

新商品として登場する「パンケーキ」は、”ロイヤルホストのお店で提供しているあの味を、ご家庭でも楽しんでいただきたい“という想いから開発がスタートしました。ロイヤルホストのパンケーキは、1978年に朝食メニューとして登場。アメリカのコーヒーショップ文化を参考に、注文ごとにグリドルで焼き上げるスタイルを発売当初から採用し、長年にわたり改良を重ねながら、多くのお客様に親しまれてきたロングセラーメニューです。

今回の商品化にあたっては、店内で一枚一枚丁寧に焼き上げたパンケーキのやさしい味わいと、ふんわり軽やかな食感、きめ細かなくちどけの再現を目指し、試作と改良を重ねました。3枚入りに加え、別添のシロップをご用意。温めたパンケーキにシロップをかけると、香ばしい香りとやさしい甘みが広がり、ご家庭でもロイヤルホストらしい、ほっと心がほどけるひとときをお楽しみいただけます。

また、同日より販売を開始する「サマーギフト2026」では、“夏に食べたいごちそう”をテーマに、スパイスの香りや辛さを楽しめる本格メニューを取り揃えました。「マドラスシーフードカレー」や「バターチキンカレー」、「グリーンカレー」、「鶏肉のガパオ炒め」など、暑い季節にも食欲をそそるメニューに加え、4種のカレーを詰め合わせた「カレーフェアセット」や、タイ料理を中心にメニューを揃えた「アジアンごはんセット」などの夏限定セットも展開しています。

新商品として加わる「パンケーキ」と、夏限定で展開するスパイスメニュー。忙しい日常の中でも、温めるだけでロイヤルホストの味を楽しめるラインアップとして、日々の食卓にささやかな特別感をお届けします。また、「サマーギフト2026」は、ご自宅用としてはもちろん、お中元や贈りものなど、大切な方へ感謝を伝えるギフトとしてもおすすめです。

■【パンケーキ】の商品紹介

【単品】パンケーキ

きめ細かいくちどけが特徴のロイヤルホスト伝統のパンケーキ。

その美味しさをご家庭でもお楽しみいただけるように仕立てました。

内容量：3枚（別添シロップ 45g）

価格：620円（税込）

【セット】ロイヤルホストのブランチセット

※ホイップマーガリンは含まれません。※画像はイメージです。すべて冷凍商品です。

新登場したパンケーキをはじめ、スープやメインまで揃うセットです。休日の朝やゆっくり過ごしたい時間に、お家でレストラン気分のブランチタイムをお楽しみいただけます。

セット内容：

・パンケーキ（3枚入り・シロップ付き） ×2

・海老とチキンのマカロニグラタン ×1

・ラザニエッテ ×1

・オニオングラタンスープ（2人前）×1

・ニューイングランドクラムチャウダー ×2

価格：5,700円（税込・送料込）

■「パンケーキ」の販売概要

※目玉焼き、ベーコン、付け合わせの野菜、ホイップマーガリンは含まれません。

公式オンラインストア(https://www.shoproyal.jp/)にて限定販売いたします。

販売開始日：2026年6月17日（水）10:00より

※交通事情や天候、遠隔地や離島などのお届け先によって、配送が遅れる場合がございます。

■【サマーギフト2026】の商品紹介（一部）

【単品】マドラスシーフードカレー

刺激的な辛さに、ココナッツミルクのまろやかな甘味とシーフードのうま味を感じるカレーです。

内容量：186g

価格：950円（税込）

【単品】バターチキンカレー

トマトの酸味、ソテーオニオンの香ばしさ、カシューナッツとバターの風味を活かし、数種のスパイスを加えて作ったマイルドなカレーです。

内容量：180g

価格：800円（税込）

【単品】グリーンカレー

※ライス、フライドオニオン、パセリは含まれません。

青唐辛子の辛さとレモングラスの爽やかさ、ココナッツミルクの甘味が特徴のグリーンカレーです。チキン、なす、たけのこを入れて仕上げた本格的な味をお楽しみいただけます。

内容量：217g

価格：1,040円（税込）

【単品】鶏肉のガパオ炒め

鶏ひき肉を、ナンプラー等で味付けしホーリーバジルやほうれん草を加えタイ料理のガイガパオに仕上げました。目玉焼きをトッピングし、ご飯と一緒にどうぞ。

内容量：135g

価格：750円（税込）

■【サマーギフト2026】の商品紹介（一部）

※ライス、目玉焼き、付け合わせの野菜は含まれません。【セット】カレーフェアセット

定番のオリジナルカレー3種にバターチキンカレーを加えた、計4種のカレーが楽しめる夏季限定ギフトが登場しました。食欲をそそるスパイスの香りと深い味わいが堪能出来る、暑い季節にこそ楽しみたいセットです。

セット内容：

・バターチキンカレー ×2

・ビーフジャワカレー ×2

・カシミールビーフカレー ×2

・欧風ビーフカレー ×2

価格：6,900円（税込・送料込）

※ライス、フライドオニオン、パセリは含まれません。【セット】アジアンごはんセット

鶏肉のガパオ炒め、タイ風のグリーンカレー、シーフードカレーなど、アジアの定番メニューを詰め合わせたセットです。香り豊かなスパイスやハーブの風味を活かし、ロイヤルホスト デリならではの味わいに仕上げました。お家にいながら、アジアを旅するような気分で本格的な美味しさをお楽しみいただけます。

セット内容：

・鶏肉のガパオ炒め ×2

・グリーンカレー ×2

・マドラスシーフードカレー ×2

価格：6,000円（税込・送料込）

■「サマーギフト2026」の販売概要

※ライス、目玉焼き、付け合わせの野菜、フライドオニオン、パセリは含まれません。

公式オンラインストア(https://www.shoproyal.jp/)にて限定販売いたします。

販売期間：2026年6月17日（水）10:00～2026年8月31日（月）

※交通事情や天候、遠隔地や離島などのお届け先によって、配送が遅れる場合がございます。

■ロイヤルホスト デリ

ロイヤルホスト デリは、ロイヤルホストで培われた味と品質を、ご家庭の食卓へ届けるブランドです。お家でご家族と。お友達やお世話になった方への贈り物として。わたしたちロイヤルホスト デリの「普段を、豊かに。」する美味しさをお愉しみください。

■ロイヤルグループ店舗数

https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings