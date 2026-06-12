ビールを愛する大人たちへ「SAPPORO BEER HOLIDAY(サッポロビアホリデー)」6月27日(土)・28日(日)に札幌で開催！

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、サッポロガーデンパーク(旧第2工場跡地)にて「SAPPORO BEER HOLIDAY(サッポロビアホリデー)」を6月27日(土)、28日(日)の2日間開催します。

昨年もご好評いただいた「多彩なビールのおいしさを味わえる、ビールを愛する大人たちのイベント」というコンセプトのもと、全9種類の生ビールをご用意し、ビールのおいしさ、楽しさを北海道とビールを愛する皆さまにご提供します。本年はイベント限定で「サッポロ クラシック 夏の爽快」の樽生ビールをご用意するとともに、北海道コンサドーレ札幌のホームゲーム限定で販売している「開拓使コンサエール」が初登場します(注1)。なお本イベントでは、「オリジナルビアグラス」(注2)でビールを提供し、ビアグラスは記念にお持ち帰りいただけます。

またFM NORTH WAVEやサッポロ・シティ・ジャズのスペシャルイベントも予定し、多様なビールを飲みながら特別な時間をお楽しみいただけます。



サッポロビールは、これからも生まれ育った北海道を元気にする取り組みを続けていきます。

(注1)各日数量限定でのご提供となり、なくなり次第終了です。

(注2)1個200円(税込)にて購入が必要です。

■イベント概要

1.イベント名

SAPPORO BEER HOLIDAY(サッポロビアホリデー)



2.開催場所

サッポロガーデンパーク煙突広場

住所：札幌市東区北7条東9丁目

※今年はサッポロガーデンパーク会場のみの開催です。



3.開催期間

2026年6月27日(土)、6月28日(日)

11:00～19：00(L.O 18：30)

※雨天決行ですが、台風等の荒天の際は中止になる場合もあります。

※最新情報は、特設サイトをご確認ください。

4.特設サイト

https://www.sapporobeer.jp/entertainment/hokkaido/beerholiday/2026

5.イベント詳細

「サッポロ クラシック」や「サッポロ生ビール黒ラベル」などの定番のビールをはじめ、「開拓使麦酒ピルスナー無濾過」など限定品も含めた合計9種類をラインナップ。今年は北海道コンサドーレ札幌のホームゲーム限定で販売している「開拓使コンサエール」が数量限定で初登場します。

FM NORTH WAVEのスペシャルステージも開催し、MCトーク×DJ音楽プレイで会場をさらに熱く盛り上げます。サッポロ・シティ・ジャズセレクションバンドによる、ビールを楽しむ時間にぴったりな大人の音楽の生演奏もあります。また、雪印メグミルクの勝源神社が出張でやってきます。



・提供ドリンクメニュー

・オリジナルビアグラスについて

本イベントでは、「オリジナルビアグラス」で生ビールをご提供します。

1個200円(税込)となります。飲用後は記念にお持ち帰りいただけます。

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800