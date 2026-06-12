【熊本ヴォルターズ】山田安斗夢選手 継続決定

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熊本バスケットボール株式会社


Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、山田安斗夢選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。



プロフィール



山田安斗夢［Atomu Yamada］

生年月日：1998年2月21日


身長：179cm　　


体重：81kg　　　


ポジション：SG


背番号：31　　　　


出身地：鹿児島県





【経歴】


鹿児島商業高校


2016-18 鹿児島レブナイズ(B2・B3)


2018-19 東京サンレーヴス(B3)


2019-20 広島ドラゴンフライズ(B2)


2020-21 岩手ビッグブルズ(B3)


2021-22 山口ペイトリオッツ(B3)


2022-24 ベルテックス静岡(B3・B2)


2024-　 熊本ヴォルターズ



【本人コメント】


2026-27シーズンも熊本でプレーさせていただくことになりました！


まずは、2025-26シーズンたくさんのご声援をありがとうございました。


個人としてはプレーオフを含む62試合を戦い抜くことができました。苦しい時もありましたが、最後まで戦い続けられたのは、間違いなく大好きなVoltersRedの皆さんの支えがあったからです。


本当に感謝しています。


そしてまた、この熊本で皆さんと一緒に戦えることを嬉しく思います！


今年からリーグが新しくなり、チーム数も増えます。優勝までの道のりは今まで以上に厳しくなりますが、その厳しい戦いを勝ち抜き、最後に最高の景色を皆さんと一緒に見たいと思ってます。


「新リーグ初代チャンピオン」その称号を掴むのは熊本ヴォルターズです！！！


簡単な道のりではありませんが、チームのために、自分にできることをしながら、熊本の歴史を塗り替えられるよう戦い続けますので、引き続き応援よろしくお願いします！


また会場で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！



2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000156)
2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況

〈選手〉


#3 山本翔太選手(継続)


#12 保坂晃毅選手(継続)


#17 澤邉圭太選手(継続)


#31 山田安斗夢選手(継続)



〈スタッフ〉


遠山向人ヘッドコーチ(継続)


遥天翼アシスタントコーチ(継続)


比留木謙司アシスタントコーチ(新規)


本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)


内藤康ストレングスコーチ(継続)


与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)


扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)


大山陽マネージャー(継続)


川口結菜マネージャー(新規) 　　　　


熊本ヴォルターズHPはこちら(https://www.volters.jp/)