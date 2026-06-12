【熊本ヴォルターズ】山田安斗夢選手 継続決定
Bリーグ（ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ）2部に所属する熊本ヴォルターズ（熊本バスケットボール株式会社／熊本市中央区）では、山田安斗夢選手と2026-27シーズンの契約（継続）に合意しました。
プロフィール
山田安斗夢［Atomu Yamada］
生年月日：1998年2月21日
身長：179cm
体重：81kg
ポジション：SG
背番号：31
出身地：鹿児島県
【経歴】
鹿児島商業高校
2016-18 鹿児島レブナイズ(B2・B3)
2018-19 東京サンレーヴス(B3)
2019-20 広島ドラゴンフライズ(B2)
2020-21 岩手ビッグブルズ(B3)
2021-22 山口ペイトリオッツ(B3)
2022-24 ベルテックス静岡(B3・B2)
2024- 熊本ヴォルターズ
【本人コメント】
2026-27シーズンも熊本でプレーさせていただくことになりました！
まずは、2025-26シーズンたくさんのご声援をありがとうございました。
個人としてはプレーオフを含む62試合を戦い抜くことができました。苦しい時もありましたが、最後まで戦い続けられたのは、間違いなく大好きなVoltersRedの皆さんの支えがあったからです。
本当に感謝しています。
そしてまた、この熊本で皆さんと一緒に戦えることを嬉しく思います！
今年からリーグが新しくなり、チーム数も増えます。優勝までの道のりは今まで以上に厳しくなりますが、その厳しい戦いを勝ち抜き、最後に最高の景色を皆さんと一緒に見たいと思ってます。
「新リーグ初代チャンピオン」その称号を掴むのは熊本ヴォルターズです！！！
簡単な道のりではありませんが、チームのために、自分にできることをしながら、熊本の歴史を塗り替えられるよう戦い続けますので、引き続き応援よろしくお願いします！
また会場で皆さんにお会いできるのを楽しみにしています！
2025-26シーズン スタッツはこちら(https://www.bleague.jp/roster_detail/?PlayerID=51000156)
2026-27シーズン 選手・スタッフ契約状況
〈選手〉
#3 山本翔太選手(継続)
#12 保坂晃毅選手(継続)
#17 澤邉圭太選手(継続)
#31 山田安斗夢選手(継続)
〈スタッフ〉
遠山向人ヘッドコーチ(継続)
遥天翼アシスタントコーチ(継続)
比留木謙司アシスタントコーチ(新規)
本村亮輔プレイヤーデベロップメントコーチ兼ユースアドバイザー(継続)
内藤康ストレングスコーチ(継続)
与那城朝子ヘッドアスレティックトレーナー(継続)
扇山太輔アシスタントトレーナー(継続)
大山陽マネージャー(継続)
川口結菜マネージャー(新規)