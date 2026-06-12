8 吉井 裕鷹選手 契約合意(新規)のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2026-27シーズンにおいて、#8 吉井 裕鷹選手との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

#8 吉井 裕鷹 -Hirotaka Yoshii-

ポジション

SF

身長/体重

196cm/96kg

生年月日

1998年6月4日

出身地

大阪府

出身校

大阪学院大学

経歴[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/421_1_de11c5d09cf260a8c2ca1b093cb799c6.jpg?v=202606120651 ]

契約期間

日本代表歴[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37407/table/421_2_403cc8904f8c939c2139a5d8839d8669.jpg?v=202606120651 ]

2027-28シーズンまでの2年契約

※2027-28シーズンはプレイヤーオプションとなります。

吉井 裕鷹選手 コメント

こんにちは。

三遠ネオフェニックスから移籍してきました吉井裕鷹です。

来シーズン、茨城ロボッツでプレーをする事になりました。

茨城ロボッツや茨城ロボッツを応援してくださる方たちのために全力でプレーしていきたいと思います。

試合会場でみなさんとお会いできることを楽しみにしています。

よろしくお願いいたします。

落 慶久GM コメント

吉井裕鷹選手と、2026-27シーズンから2年間の選手契約(プレーヤーオプション付き)に合意いたしましたことをご報告いたします。

まずは、数多くの選択肢、そして激しい争奪戦の中で、我々が掲げるビジョンに共感し、茨城の地で新たな挑戦を決断してくれた吉井選手に、GMとして心より感謝の意を表します。



吉井選手は、日本代表としても証明されている通り、強靭なフィジカルと卓越したバスケットボールIQを兼ね備えた、リーグ屈指のオールラウンダーです。外国籍選手に対しても一歩も引かないタフなディフェンス力、そしてチームの勝利のために泥臭い役割をも厭わないその献身性は、まさに新生・茨城ロボッツが「勝つ文化」を構築していく上で、最も必要としていたピースです。 これまでのキャリアで培われた「勝負どころでの遂行力」と「飽くなき勝利への執着心」は、クラブに新しい風を吹き込み、チーム全体に最高の刺激となることを確信しております。

「B.PREMIER(Bプレミア)」において、茨城ロボッツが名実ともに強豪クラブへと進化を遂げる上で、吉井選手はコートの内外でその中心となってくれる存在です。 水戸の、そして茨城の新たなエネルギーとなる吉井選手へ、熱い歓迎をお願いいたします。そして、これからのロボッツの大いなる挑戦に、ぜひご期待ください。