『ロードモバイル』×『tokidoki』復刻コラボ開催！限定アートグッズや豪華ゲーム内アイテムが当たるSNSキャンペーンも同時展開
IGG（本社：シンガポール、日本所在地：東京都新宿区）は、世界同時対戦RPG『ロードモバイル』において、大人気ブランド『tokidoki』とのコラボを2026年6月10日（水）より開始し、新ヒーロー「ステリーナ」の実装を伴う期間限定イベント、および限定オリジナルグッズが抽選で当たるSNSコメントキャンペーンを開催中であることをお知らせいたします。
■『tokidoki』コラボ期間限定イベントを開催
イベント期間中、新ヒーロー「ステリーナ」の登場に伴う期間限定イベントを実施。イベントに参加することで、コラボ限定の各種報酬が獲得可能。
▼開催期間
2026年6月10日（水）14:00 ～ 2026年6月24日（水）13:59
▼報酬内容
・新ヒーロー：「ステリーナ」
・限定お城外装
・領地装飾
・アイコン
■「ステリーナ登場記念 コメントキャンペーン」を開催
コラボの開催を記念し、オリジナルグッズやゲーム内アイテムが抽選で当たるコメントキャンペーンを公式SNSにて実施。
▼開催期間
2026年6月10日（水）15:00 ～ 2026年6月16日（火）13:59
▼応募方法
公式X（https://x.com/LordsMobileJP(https://x.com/LordsMobileJP)）の対象投稿のコメント欄へ、指定のテーマ（新ヒーロー「ステリーナ」を表現する一言）に対するコメント、および自身のIGG IDを記載して投稿。
▼賞品内容
・tokidokiコラボギフトセット（抽選10名）
（レザーチャーム、色が変わるマグカップ、マウスパッド、ビニールぬいぐるみセット）
・ゲーム内アイテムセット（抽選200名）
（ノーマルジェム 3,000個、スピードアップ24時間×1）
※賞品はイベント終了後、60営業日以内に発送予定。
■『ロードモバイル』概要
タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)
ジャンル：世界同時対戦RPG
価格：基本無料(アイテム課金あり)
公式Xアカウント：https://x.com/LordsMobileJP(https://x.com/LordsMobileJP)
ダウンロードはこちら：https://g.igg.com/f6Wcjp(https://g.igg.com/f6Wcjp)
■IGGについて
IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。『ロードモバイル』『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』『ヴァイキングライズ』『タイムプリンセス』『ミシックヒーローズ』『モバイル・ロワイヤル』『Castle Clash』『フェイトウォー』などが人気タイトル。