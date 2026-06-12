SNSで話題！ゴリラの顔が足裏を刺激？！見た目にもインパクト大の「ゴリラの裸足（はだし）」を公式オンラインストアで販売開始

株式会社ドウシシャ足裏を刺激する健康サンダル「ゴリラの裸足（はだし）」

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、足裏をぐりぐりと刺激する健康サンダル「ゴリラの裸足（はだし）」を2026年6月18日（木）より、ドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」にて販売を開始します。

URL： https://www.doshisha-marche.jp/p/search?keyword=NBL1158

【開発背景】

「ゴリラの裸足（はだし）」は、"インパクト設計"と"おもしろスパイス"で世の中のリアルなニーズにお応えする『ゴリラシリーズ』の製品です。

近年、夏場には若年層を中心に、リカバリーサンダルなどの健康志向のサンダルがSNSを中心に話題となり、気軽に履ける機能性サンダルの需要が拡大しています。

そこで当社は、「ゴリラのひとつかみ」をはじめとする健康家電もラインアップする『ゴリラシリーズ』から、健康に着目したサンダルが作れないかと考え、本製品を企画しました。

本製品は、インソール部分に設置された立体的なゴリラの顔による足裏への刺激と、製品全体に施したモコモコとした凹凸のあるユニークなデザインにより、歩くたびに足裏へ心地よい刺激を与える新感覚のサンダルです。

本製品は、2026年4月より一部販売店にて先行販売をしていましたが、このたび新たにドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」にて販売を開始します。

【特長】

◆全面モコモコのデザインでインパクトのある外観

インソール部分だけでなく、アウトソールやアッパー部分に至るまで、球体が集合したような凹凸のあるデザインで、今までにない立体感のあるサンダルです。

◆“隠れゴリラ”が足裏をぐりぐり刺激

インソールの中央部分には、他の凹凸より約5mm高く設計した立体的なゴリラの顔を配置しています。歩くたびに足裏をしっかり刺激し、履くだけで心地よい体験ができます。

◆軽量で柔らかな素材

衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を採用しているため、見た目のボリューム感に反して軽量で柔らかく、長時間の使用でも負担を感じにくく、日常使いしやすいです。

◆夏らしいカラーを含めた4色展開

どなたでも使いやすいブラック、グレー、ホワイトのベーシックカラーに加え、夏らしく涼しげなミントグリーンをラインアップした全4色展開です。

【ゴリラシリーズとは】

シリーズ累計販売数量300万※を突破した「ゴリラシリーズ」は、3つの異なるコンセプトで展開しています。

※2024年2月～2026年2月までの当社及び関連製品合計

１. 「ゴリラのハイパワーシリーズ」

ふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」やハイパワードライヤー「ゴリラのひとふき」など、健康・美容に関連する製品をラインアップしたゴリラのハイパワーシリーズ。チョー強い、チョー重いなど製品に合わせた"インパクト設計"と製品名やキャッチコピーにさりげなく混ぜる"おもしろスパイス"をコンセプトに世の中のリアルなニーズにお応えした製品を展開しています。

２. 「ゴリ推し企画」

超重量ジョッキ「ゴリラのひとくち」や超軽量フライパン「ゴリラのひとつまみ」など、日用雑貨を中心に展開しているゴリ推し企画。

チョー強い、チョー重いなど製品に合わせた"インパクト設計"と製品名やキャッチコピーにさりげなく混ぜる"おもしろスパイス"をコンセプトに健康・美容家電というカテゴリーの枠を超えて“ゴリラ”の世界観を広げています。

３.「ゴリラリラックス」

やみつきになる枕「ゴリラのひとねむり」やゴリラに包まれるようなあたたかさを体感できるブランケット「ゴリラのハグ」など、ゴリラの生態や特徴をきっかけに、枕やブランケットなどの寝具アイテムをラインアップしています。

【製品概要】

名称 ：ゴリラの裸足（はだし）

型番 ：NBL1158

カラー ：ブラック、グレー、ホワイト、ミントグリーン

サイズ（約）：S（22.0cm～23.0cm）、M（23.0cm～24.0cm）、L（24.0cm～25.0cm）

質量（約） ：240ｇ（Mサイズ、片足）

材質 ：EVA

製品ページURL：https://e-doshisha.com/hanako/

販売ページURL: https://www.doshisha-marche.jp/p/search?keyword=NBL1158

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481（平日 9：00～17：00）

※プレスリリース記載の情報は、情報公開日時点の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。