夏休みの自由研究にも！　日清オイリオ 横浜磯子工場夏の工場見学　「食用油ができるまで」

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）横浜磯子工場（所在地：横浜市磯子区）では、食用油について広く知っていただくために、工場見学を実施しています。

本工場見学では、昨年リニューアルオープンした体験型展示施設「日清オイリオ あぶらミュージアム」や食用油の充填工場に設置した見学施設などを通じて、原料の搬入から食用油ができるまでを楽しくご紹介しています。今年も夏の特別企画として、個人単位でお申し込みができる、夏の工場見学「食用油ができるまで」を実施いたします。

＜企画名＞

夏の工場見学「食用油ができるまで」

＜期間＞

2026年7月13日（月）～8月31日（月）

※ただし、土・日・祝日、および夏季休業日8月8日（土）～16日（日）を除く。

開催時間等、詳しくは予約サイトの「Web受付ページ」にてご確認ください。

＜場所＞

日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場内「日清オイリオ あぶらミュージアム」

〒235-8558 神奈川県横浜市磯子区新森町1番地

＜交通機関＞

ＪＲ根岸線 磯子駅 徒歩2分 ※駐車場はありませんのでご注意ください

＜予約方法＞

【事前予約制】 夏の工場見学専用の「Web受付ページ」からご予約ください

○受付開始日時：2026年6月29日（月）10時

○受付期間：2026年6月29日（月）10時～8月28日（金）16時まで

○予約方法：

パソコン・スマートフォンから、右側のQRコードまたは

下記URLへアクセスし、必要事項を入力してご予約ください。

「Web受付ページ」 https://oillio.resv.jp/(https://oillio.resv.jp/)

予約は「Web受付ページ」でのみ可能です。電話でのご予約は受付けておりません。

※アクセスの集中により、「Web受付ページ」につながりにくい場合があります。

予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

＜お問合せ先＞

TEL：045-757-5038 平日9時～12時、13時～16時

（土・日・祝日、および夏季休業日8月8日（土）～16日（日）を除く）

お問合せの電話が混み合いつながりにくい場合があります。予めご了承ください。

※電話での予約は受付けておりません。予約は「Web受付ページ」からお願いします。

＜対象＞

小学生以上 各回先着20名様まで

※小学生のみでの見学はできません。必ず18歳以上の保護者の同伴をお願いいたします。

＜入場料＞

無料

＜備考＞

・ペットの来場はご遠慮ください（補助犬は除きます）。

・工場設備のメンテナンス等により、予約を承ることができない時間帯がございます。