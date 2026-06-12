夏休みの自由研究にも！　日清オイリオ 横浜磯子工場夏の工場見学　「食用油ができるまで」

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日清オイリオグループ株式会社

　日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）横浜磯子工場（所在地：横浜市磯子区）では、食用油について広く知っていただくために、工場見学を実施しています。


　本工場見学では、昨年リニューアルオープンした体験型展示施設「日清オイリオ　あぶらミュージアム」や食用油の充填工場に設置した見学施設などを通じて、原料の搬入から食用油ができるまでを楽しくご紹介しています。今年も夏の特別企画として、個人単位でお申し込みができる、夏の工場見学「食用油ができるまで」を実施いたします。



＜企画名＞


　夏の工場見学「食用油ができるまで」



＜期間＞


　2026年7月13日（月）～8月31日（月）


　※ただし、土・日・祝日、および夏季休業日8月8日（土）～16日（日）を除く。


　　開催時間等、詳しくは予約サイトの「Web受付ページ」にてご確認ください。



＜場所＞


　日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場内「日清オイリオ あぶらミュージアム」


〒235-8558 神奈川県横浜市磯子区新森町1番地



＜交通機関＞


　ＪＲ根岸線 磯子駅 徒歩2分　　※駐車場はありませんのでご注意ください



＜予約方法＞


　【事前予約制】 夏の工場見学専用の「Web受付ページ」からご予約ください


　○受付開始日時：2026年6月29日（月）10時


　○受付期間：2026年6月29日（月）10時～8月28日（金）16時まで



　○予約方法：


　パソコン・スマートフォンから、右側のQRコードまたは


　下記URLへアクセスし、必要事項を入力してご予約ください。　


　「Web受付ページ」　　https://oillio.resv.jp/(https://oillio.resv.jp/)


　予約は「Web受付ページ」でのみ可能です。電話でのご予約は受付けておりません。


※アクセスの集中により、「Web受付ページ」につながりにくい場合があります。


予めご了承いただきますようお願い申し上げます。



＜お問合せ先＞


　TEL：045-757-5038　　平日9時～12時、13時～16時


　（土・日・祝日、および夏季休業日8月8日（土）～16日（日）を除く）　


　お問合せの電話が混み合いつながりにくい場合があります。予めご了承ください。


　　※電話での予約は受付けておりません。予約は「Web受付ページ」からお願いします。



＜対象＞


　小学生以上　各回先着20名様まで


　　※小学生のみでの見学はできません。必ず18歳以上の保護者の同伴をお願いいたします。



＜入場料＞


　無料



＜備考＞


　・ペットの来場はご遠慮ください（補助犬は除きます）。


　・工場設備のメンテナンス等により、予約を承ることができない時間帯がございます。