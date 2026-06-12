夏休みの自由研究にも！ 日清オイリオ 横浜磯子工場夏の工場見学 「食用油ができるまで」
日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）横浜磯子工場（所在地：横浜市磯子区）では、食用油について広く知っていただくために、工場見学を実施しています。
本工場見学では、昨年リニューアルオープンした体験型展示施設「日清オイリオ あぶらミュージアム」や食用油の充填工場に設置した見学施設などを通じて、原料の搬入から食用油ができるまでを楽しくご紹介しています。今年も夏の特別企画として、個人単位でお申し込みができる、夏の工場見学「食用油ができるまで」を実施いたします。
＜企画名＞
夏の工場見学「食用油ができるまで」
＜期間＞
2026年7月13日（月）～8月31日（月）
※ただし、土・日・祝日、および夏季休業日8月8日（土）～16日（日）を除く。
開催時間等、詳しくは予約サイトの「Web受付ページ」にてご確認ください。
＜場所＞
日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場内「日清オイリオ あぶらミュージアム」
〒235-8558 神奈川県横浜市磯子区新森町1番地
＜交通機関＞
ＪＲ根岸線 磯子駅 徒歩2分 ※駐車場はありませんのでご注意ください
＜予約方法＞
【事前予約制】 夏の工場見学専用の「Web受付ページ」からご予約ください
○受付開始日時：2026年6月29日（月）10時
○受付期間：2026年6月29日（月）10時～8月28日（金）16時まで
○予約方法：
パソコン・スマートフォンから、右側のQRコードまたは
下記URLへアクセスし、必要事項を入力してご予約ください。
「Web受付ページ」 https://oillio.resv.jp/(https://oillio.resv.jp/)
予約は「Web受付ページ」でのみ可能です。電話でのご予約は受付けておりません。
※アクセスの集中により、「Web受付ページ」につながりにくい場合があります。
予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
＜お問合せ先＞
TEL：045-757-5038 平日9時～12時、13時～16時
（土・日・祝日、および夏季休業日8月8日（土）～16日（日）を除く）
お問合せの電話が混み合いつながりにくい場合があります。予めご了承ください。
※電話での予約は受付けておりません。予約は「Web受付ページ」からお願いします。
＜対象＞
小学生以上 各回先着20名様まで
※小学生のみでの見学はできません。必ず18歳以上の保護者の同伴をお願いいたします。
＜入場料＞
無料
＜備考＞
・ペットの来場はご遠慮ください（補助犬は除きます）。
・工場設備のメンテナンス等により、予約を承ることができない時間帯がございます。