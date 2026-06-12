【千葉県香取市】第4回「おためし移住体験 in 香取市」参加者募集開始　“暮らす目線”で香取市を体験できる移住体験事業

香取市香取市では、移住を検討している方を対象に、実際の暮らしを体験できる「おためし移住体験」を実施します。今年で第4回目となる本事業では、地域散策や香取暮らしツアーなどを通して、観光では分からない“香取の日常”を体感できます。

千葉県香取市では、移住を検討されている方向けに、実際の暮らしを体験できる「おためし移住体験」の参加者募集を開始しました。

香取市は、江戸の風情が残る佐原の町並みや、四季を感じられる田園風景、地域とのあたたかなつながりが魅力のまちです。

都心からのアクセスも良く、“ちょうどいい田舎暮らし”を求める方から注目を集めています。

観光”ではなく、“暮らす目線”で香取市を体験

本事業では、地域散策や地元スーパーでの買い物など、実際の生活に近い形で滞在することで、移住後の暮らしを具体的にイメージすることができます。

また、地域おこし協力隊が案内する「香取暮らしツアー」への参加もおすすめしています。

生活環境や地域の雰囲気などを実際に見て回り、地域での暮らしをより深く知ることができます。

地方移住を考え始めた方にもおすすめ

「自然の近くで子育てしたい」

「地方でゆったり暮らしたい」

「テレワークをしながら、自分らしい暮らしをしたい」

そんな方に向けた、“暮らし体験型”の移住支援事業です。

詳細を見る :https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/otameshi_ijur7-1.html◇滞在期間

2泊3日以上（応相談）

※日曜～木曜日の宿泊の場合は、1泊2日での利用も可能です。

◇費用

1人1泊 2,000円

※1泊2日の場合は3,000円

◇宿泊場所

香取市内の協力宿泊施設

※滞在内容やご希望をお伺いし、面談のうえ宿泊先を調整・決定します。

◇対象者

香取市への移住を検討している方

※移住検討者向けの事業のため、観光・旅行・出張等を目的とした利用はできません。

◇募集期間

2026年4月1日～2027年2月28日の間で応相談

◇申し込み

下記の香取市おためし移住体験申込フォームより受付

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNxdN35YxxvpqWZvmypVG8js4NuYHOtl36IpS6oj9avIc3Xg/viewform

◇香取市おためし移住体験ホームページ

おためし移住体験の詳細については、下記ホームページをご覧ください。

https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/otameshi_ijur7-1.html(https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/otameshi_ijur7-1.html)

◇「おためし移住体験」チラシ(https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/otameshi_ijur7-1.files/otameshi-r7.pdf)https://prtimes.jp/a/?f=d132436-71-2003da818d4bbf01a2b16bbade87ba12.pdf

香取市ホームページ :https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/otameshi_ijur7-1.htmlおためし移住体験の詳細については、上記ホームページをご覧ください。

ー 担当者からのコメント -

皆様のご参加をお待ちしております。

お問い合わせ先

香取市役所 企画政策課 おためし移住担当

地域おこし協力隊

電話：080-1664-0676

メール：iju-teiju-katori@googlegroups.com

詳細を見る :https://www.city.katori.lg.jp/government/plan_policy/ijuu_teijuu/otameshi_ijur7-1.html