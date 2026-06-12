【7月1日開催・参加無料】特産品を食べながら “徳島暮らし”のリアルを聞く！U・I・Jターンの先輩社員と本音で話せるオンライン交流会を開催

徳島県

徳島で働くってどんな感じ？ 徳島の暮らしってどんなふう？

U・I・Jターン経験者を招き、徳島での就職について語り合えるオンライン交流会を開催します。

地元で働くか、県外で働くか、将来の展望をさぐっている学生・若者の皆さん、まずは、経験のある先輩社員から話を聞いてみませんか？

参加者には徳島県の特産品を事前にお届けし、徳島ならではの味を楽しみながらリラックスして交流していただきます。

お気軽にご参加ください！

【開催概要】

【開催日時】

■第1回：2026年7月1日（水）16:00～18:00

※第2回を2027年1月13日に開催予定。

【会場】

ZOOM形式 ※申込者に入室URLをご案内します。

【対象】

徳島県内で就職を考えている学生、若者

【定員】

学生5名、企業3社程度

【参加費】

無料

【参加特典】

徳島県の特選品（銘菓など）

【イベントの特徴】

■少人数だから話しやすい

企業3名×学生5名の少人数制。司会者が進行するので質問の準備は不要！

気になることを気軽に聞けます。

■経験者の体験談が聞ける

U・I・Jターンで徳島の企業に就職し、地方での暮らしを叶えた現役社員が参加。

就職活動や移住のきっかけ、働き方のリアルを聞けます。

※参加企業・社員は調整中

■徳島の特産品付き

参加者全員に、徳島の特産品(銘菓など)を事前にお届けします。

お菓子などを楽しみつつリラックスした雰囲気で交流できます♪

【申込方法】

事前申し込みが必要です。下記よりお申込みください。（6/27 申込締切）

［お申し込みはこちら］(https://form.awaawa.com/dist/S23113685/)

※申込者には、ZOOMミーティング参加用のURLをお送りします。

また、当日までに、ご自宅に徳島県の特産品をお送りします。

【お問合せ先】

「令和８年度とくしまワーク体感事業ネクスト+」事務局：株式会社あわわ まちのキャリア編集部

TEL：088-654-1114（平日9:00～17:00）

MAIL：kikaku@awawa.co.jp

≪イベントチラシ≫