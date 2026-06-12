タカショー、石貼り浴槽『WABURO(R)』の取り扱いを開始

株式会社タカショー

ガーデンライフスタイルメーカーである株式会社タカショー（東京本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高岡伸夫、東証スタンダード：7590）は、株式会社アステック（本社：東京都港区白金、代表取締役社長：内山雅揮）が展開する石貼り浴槽『WABURO(R)』の取り扱いを開始し、同社との協業により、タカショーが展開する和空間商材と組み合わせた空間提案を行います。

WABUROとタカショー商材の組み合わせ提案空間イメージ

本取り組みは、2026年6月8日に発表した宿泊・観光・飲食施設向け和空間ブランド『KUON 久遠(TM)』と連動した空間提案です。石貼り浴槽『WABURO』と、目かくし、デッキ、照明、屋根、ファニチャーなどのタカショー商材を組み合わせることで、ホテル・旅館・ヴィラなどの宿泊施設を中心に、客室のしつらえから庭、風呂まわりまで、統一感のある和のくつろぎ空間を提案します。

インバウンド需要の拡大を背景に、ホテル・旅館・ヴィラなどでは、日本らしさを感じられる空間演出や、滞在価値を高める空間づくりへの関心が高まっています。庭を眺めながら湯に浸かる露天風呂や半露天風呂、テラスとつながる客室風呂まわりは、日本ならではの上質なくつろぎを提供する重要な要素の一つです。

タカショーは、本取り組みを通じて、宿泊施設を中心に、非住宅分野での高付加価値な空間提案を強化してまいります。

◆本取り組みのポイント

1. 『WABURO』で温浴まわりの空間演出を拡充

石貼りによる重厚感と和の美意識を備えた『WABURO』は、露天風呂や客室風呂まわりに、落ち着きと非日常感をもたらします。『KUON 久遠』の世界観と調和させることで、庭を眺めながら湯に浸かる、日本ならではのくつろぎを演出します。

2. 宿泊施設向けの空間パッケージ提案

本取り組みでは、浴槽単体ではなく、目かくし、デッキ、照明、屋根、ファニチャーなどの周辺商材を組み合わせ、空間全体のイメージに合わせたパッケージ提案を行います。

ホテル・旅館・ヴィラなどの宿泊施設を中心に、新築・リノベーションの双方に対応し、施設全体の世界観づくりと、より上質な滞在空間の創出を支援します。また、高級住宅や別荘などにも提案してまいります。

◆TGEF2026にて実機展示

本取り組みの一環として、2026年7月23日（木）・24日（金）に東京流通センターで開催する自社展示会「第23回 タカショー ガーデン＆エクステリアフェア2026（TGEF2026）」にて、石貼り浴槽『WABURO』とタカショー商材を組み合わせた空間展示を実施します。会場では、和空間ブランド『KUON 久遠』ブース内にて、同ブランドの世界観と連動した和の温浴シーンを体感いただけます。

◆第23回 タカショーガーデン＆エクステリアフェア2026 開催概要

日程：2026年7月23日（木）9：30～17：30 ／ 7月24日（金）9：30～16：30

会場：東京流通センター（TRC）第一展示場A・B・C・Dホール

東京都大田区平和島6-1-1（東京モノレール「流通センター駅」徒歩約1分）

特設サイト：https://ch.takasho.jp/tgef/

※本展示会は事前登録制（展示会特設サイトよりお申し込みください）

※プロユーザー向けの展示会です。

※メーカーおよび同業者の方、一般の方のお申し込みはご遠慮ください。

◆石貼り浴槽『WABURO』について

『WABURO』は、浴槽・浴室メーカーである株式会社アステックが展開する和デザイン浴槽ブランドです。石貼りによる重厚感と和の美意識を備え、客室風呂、露天風呂、大浴場など、宿泊施設や高級住宅における上質な浴室・温浴空間づくりに対応します。

公式HP：https://www.ustech-jp.com

※『WABURO』は、株式会社アステックの登録商標です。

◆和空間ブランド『KUON 久遠』について

『KUON 久遠』は、日本の庭空間や和の意匠を、現代の施設空間に向けて提案するタカショーの和空間ブランドです。天然竹の表情を再現した竹垣調ボード『エバーバンブー(R)』をはじめ、木の質感をリアルに表現する『エバーアートウッド(R)』、多彩な意匠で壁面や空間演出に活用できる『エバーアートボード(R)』など、タカショーが展開する商品群の中から、上質な和の空間づくりにふさわしい商材として提案します。

株式会社タカショー

◆東京本社：

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル2F

◆事業内容：

・環境エクステリア（インドア及びアウトドア庭園、緑化）に関する製品の企画開発

・ガーデン用品の輸出入販売

・エクステリア商品のソフトウェア開発販売

・CAD、CGソフトウェアの提供及び処理業務

◆ビジョン： やすらぎのある庭空間を通じて、幸せな暮らしを創ります。

◆ホームページ：https://takasho.co.jp/

【本製品および取り組みに関するお問い合わせ先】

株式会社タカショー

プロユース営業本部 友居（ともい）

電話：073-482-4128

メールアドレス：takasho@takasho.co.jp