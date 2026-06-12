【シントトロイデン】株式会社AzLy様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社AzLy様（本社：東京都渋谷区）と2025-2026シーズンのコーポレートスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、コーポレートスポンサー契約に至りました。



【株式会社AzLy様 コメント】

「挑戦する若者が、正しく評価され、次の舞台へ進める社会を本気で創りたいと考えています。STVV様が体現しているのは、まさにその最前線です。そんなSTVV様とスポンサー契約を締結できたことを大変光栄に思います。当社は、営業支援・人材・イベント事業を通じて、挑戦の『きっかけ』と『成長』と『出会い』を創り続けています。スポンサーという立場にとどまらず、挑戦を加速させる存在として日々精進して参ります」



■会社概要

社名：株式会社AzLy

代表者：青木健人

所在地：東京都渋谷区恵比寿西1-33-6 1F

事業内容：営業代行・飲食

公式サイト：https://azly.co.jp/

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。