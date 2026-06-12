イード、「コンテンツ東京2026」ライセンシングジャパンに出展、エンタメプリントのサービスの魅力を紹介するブースを展開

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下 イード）は、2026年6月17日（水）～19日（金）に東京ビッグサイトで開催される「コンテンツ東京2026」の「ライセンシングジャパン」に出展いたします。今回のブースでは、当社サービス「エンタメプリント」の魅力を、IPホルダーをはじめとするコンテンツビジネス関係者の皆さまに向けて広くご紹介します。

■エンタメプリントについて

エンタメプリントは、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から、アニメ、ゲーム、声優などのブロマイドをはじめとした様々なジャンルのコンテンツを購入・プリントいただけるサービスです。

※対象店舗：ファミリーマート、ローソン、ミニストップ （一部の店舗ではご利用いただけません）

■出展内容

今回のブースは、「エンタメプリント」を活用いただくことで広がるビジネスの可能性を、IPホルダーを含むコンテンツビジネス関係者の皆さまにわかりやすくお伝えすることを目的としています。

※画像はイメージです【展示台：過去販売コンテンツの実物展示 ＆ イードメディア紹介モニター】

エンタメプリントでこれまで実際に販売してきたブロマイドなどのコンテンツを展示台に並べ、実物をご覧いただけます。どのようなクオリティとラインナップが実現できるのか、手に取ってご確認いただける構成です。

また、展示台にはモニターを設置し、イードが運営するエンタメ系メディアの紹介スライドがローテーション形式で表示されます。21ジャンル85メディアにおよぶイードのメディアラインナップと、その幅広い訴求力をご確認いただけます。

【壁面パネル：サービス概要・メディア情報を一目でご確認】

壁には「エンタメプリントのサービス」と「イードのエンタメ系メディア情報」が、それぞれ一枚でわかるパネルを設置しています。ブースに立ち寄った瞬間から、サービスの全体像とイードのメディアパワーを直感的にご理解いただけます。

エンタメプリントの大きな魅力のひとつが、コンテンツ販売時のメディア露出です。ブースでは、どのようなメディアで露出されるのか、具体的なイメージを持っていただけるよう、わかりやすくご紹介しています。

エンタメプリントを活用することで、コンテンツそのものの販売にとどまらず、広報・宣伝効果まで期待できる点をぜひ体感してください。

■このような方はぜひブースへお越しください- IPグッズの展開・販売を、これからさらに広げていきたい方- キャンペーンやイベントの施策として、全国のコンビニのマルチコピー機で印刷できるプリントコンテンツを活用したいIPホルダー・エンタメ系企業の方

エンタメプリントは、初期投資を抑えながら全国規模でファンにリーチできるサービスです。コンテンツビジネスの新たな可能性をお探しの方は、ぜひこの機会にブースへ足をお運びください。

■エンタメプリント 商品紹介サイト

エンタメプリントの商品紹介サイトは、2026年6月に大型改修を実施し、より見やすいデザインに生まれ変わりました！ サービスの詳細はぜひ事前にご覧ください。

エンタメプリント公式サイト：https://entame-print.jp/

■コンテンツ東京2026 出展企業ページ

コンテンツ東京2026におけるイード（エンタメプリント）の出展企業ページはこちらからご確認いただけます。

出展企業ページ(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026con0407/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%89.org-3a987c46-a1bd-43c1-88b0-d8055eee8bd6.html#/)

■「コンテンツ東京2026」について

コンテンツ東京は、日本最大規模のコンテンツビジネス総合展です。東京ビッグサイトを会場に、複数の専門展から構成され、コンテンツ制作からマーケティング、ライセンスビジネスまで、コンテンツビジネスに関わるあらゆる要素が一堂に集まる国際的な展示会です。エンターテインメント産業の活性化とコンテンツ活用の促進を目的に、多くのクリエイターや企業が参加します。

今回出展する「ライセンシングジャパン」は、ライセンス業界日本最大の専門展で、世界中から数百を超えるキャラクターやブランドが一堂に集結します。商品開発、コラボレーション、タイアップ、販促キャンペーンなど、自社の戦略に合った最適なプロパティに出会うことができます。

入場には事前登録が必要です。以下よりお申し込みください。

ライセンシングジャパン 入場者登録はこちら：https://x.gd/PQ3ua

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 担当：城

https://www.iid.co.jp/contact/entameprint_contact.html



広報担当

https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html



株式会社イード

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階

URL：https://www.iid.co.jp/