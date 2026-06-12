Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA『夏季限定オリジナルカクテル』 を販売します！

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九州旅客鉄道株式会社

「Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA（福岡県福岡市）」では、九州各地から厳選したドリンクを使用し、ここでしか味わえない「夏季限定オリジナルカクテル」をご用意しております。夏の夜風と美しい夜景、焚火のゆらめきとともに、季節限定の特別な一杯をお楽しみください。




■期間

2026年６月19日（金）～ ９月30日（水）


■利用時間

19時30分～22時30分


■場所

焚火ラウンジ(Snow Peak YAKEI SUITE ABURAYAMA FUKUOKA 施設内）※予約不要


■提供内容

夏季限定オリジナルカクテル全８種

【アルコール５種】各1,100円～


パッショントニックモヒート／ピンクシトラスソーダ／サマーブラッドオレンジ／シトラスアールグレイ／サムライロック


【ノンアルコール３種】各770円～


トロピカルブルーラッシー／ソルティライチクランベリー／篠栗コーヒートニック


■こだわり

・福岡県産レモンを使用したリキュールや佐賀県産グレープフルーツを使用した蒸留酒など九州各地のドリンクを使用


・夏らしい柑橘、トロピカル、紅茶、コーヒーなど夏を彩る多彩なメニュー


・アルコール／ノンアルコール両方をご用意





■公式ホームページ


https://www.aburayama-fukuoka.com/yakeisuite/