「大『ダイヤのＡ actII』原画展」名古屋展新商品公開！

株式会社講談社

週刊少年マガジン（講談社）で連載され、コミックスの累計発行部数は4,500万部を超える『ダイヤのA』シリーズ（『ダイヤのA』『ダイヤのＡ actII』）。

シリーズ連載20周年を記念し開催中の「大『ダイヤのA actII』原画展」は、これまで多くのお客様にご来場いただき、各会場で大きな反響を呼んでいます。

「もう一度観たい」という熱い声にお応えし、このたび名古屋での開催が決定いたしました！

▼開催概要（名古屋）

【会 期】2026年7月4日(土)～8月16日(日)

【会 場】テレピアホール

【開催時間】10:00～17:00 ※最終入場16:30

【アクセス】https://telepiahall.com/#access

【主 催】大『ダイヤのA actII』原画展名古屋製作委員会

▼グッズ情報

【名古屋展新商品第1弾】※7月4日(土)発売予定

・青道高校応援うちわ

販売価格：770円（税込）

【名古屋展新商品第2弾】※7月25日(土)発売予定

・アクリル＆ウッドお守り（全9種）

販売価格：各1,320円（税込）

【物販購入特典】

ミニ色紙(全12種)

物販にてお1人様1会計あたり5,000円(税込)以上お買い上げのお客様にミニ色紙を全12種よりランダムで1枚プレゼントいたします。

※レシートの合算及び、お会計の分割は承っておりません。

※無くなり次第配布終了となります。

※不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いいたします。

▼チケット情報（名古屋）

【入場料】

・前売券

一般入場券 2,000円（税込）

バンドル付入場券 5,000円（税込）

・当日券

一般入場券 2,200円（税込）

バンドル付入場券 5,200円（税込）

※部室再現コーナーの音声は日程により異なります。詳細はHPをご確認ください。

【日時指定入場券について】

7月4日(土)・5日(日)の10時～13時は販売枚数に上限を設けた「日時指定制」でのチケット販売/整理番号順入場とさせていただきます。

【販売スケジュール等】

●ローソンチケット

・前売券

日時指定区分・発売期間：2026年5月29日(金)20:00～2026年7月3日(金)17:00

日時指定以外・発売期間：2026年5月29日(金)20:00～2026年7月3日(金)23:59

・当日券

日時指定以外・発売期間：2026年7月4日(土)0:00～8月16日(日)12:00

※ローソンチケットでの「日時指定入場券の当日券」の取り扱いはございません。

●原画展会場

・当日券 発売期間：2026年7月4日(土)～

※日時指定入場券、日時指定以外の入場券いずれも空き枠がある場合は展示会場入口にて販売いたします。

【購入方法】

前売券

●ローソンチケット【Ｌコード：41523】

・インターネット予約：https://l-tike.com/dai_diaaceact2_gengaten_aichi/

・店頭販売： ローソン・ミニストップ店内Loppiで直接購入いただけます。

※7月4日(土)0:00からは当日券料金に切り替わります。

当日券

●ローソンチケット【Ｌコード：41523】

・インターネット予約：https://l-tike.com/dai_diaaceact2_gengaten_aichi/

・店頭販売：ローソン・ミニストップ店内Loppiで直接購入いただけます。

●原画展会場

空き枠がある場合は展示会場入口にて販売いたします。

※お支払い方法は現金のみとなります。

※バンドル付入場券・一般入場券どちらもご購入いただけます。

※ローソンチケットや原画展会場にてご購入済の一般入場券について、バンドル付入場券への変更は不可となります。

【バンドル】ユニフォームピンズセット

・バンドルは会場でのお渡しになります。

・無料入場の方でもバンドルをご希望の場合、バンドル付入場券が必要となります。

・バンドル付入場券は数量限定となります。上限に達し次第予告なく販売を終了する場合がございます。

・不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いいたします。

【入場特典】チケット風カード（全12種）

※画像はイメージです。開催会場毎に一部テキスト情報が異なります。

・全12種よりランダムで1種のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

・入場特典は有料入場者のみの配布となります。

・入場特典は会場でのお渡しになります。

・入場特典は無くなり次第配布終了となります。

・不良品以外の交換はできませんので、必ずその場でご確認をお願いいたします。

▼展示情報

【見どころ１.】モノクロ・カラー合わせて300点以上の原画！

夏の甲子園出場を懸けた激闘。

寺嶋先生の貴重な原画と共に振り返る！

【見どころ２.】青道 vs 稲実 激闘シアター

西東京大会決勝戦、青道 vs稲実の熱戦をド迫力映像で体感！

【見どころ３.】部室再現コーナー

青道高校野球部の「部室」を完全再現！

オリジナルストーリー×アニメキャストで公開！

＝キャスト＝

沢村 栄純（Cv. 逢坂 良太）

降谷 暁（Cv. 島崎 信長）

御幸 一也（Cv. 櫻井 孝宏）

小湊 春市（Cv. 花江 夏樹）

倉持 洋一（Cv. 浅沼 晋太郎）

＝タイトル＝

A 『今週のマガジン』

B 『栄純くんなんてもう知らない！』

C 『エース不在の危機』

D 『練習試合がおわっても』

E 『走れ、投手』

※部室再現コーナーの音声は日程により異なります。

詳細はHP（ https://mixalive.tokyo/dai_diaaceact2_gengaten/ ）をご確認ください。

▼作品情報

原作：寺嶋裕二

連載：週刊少年マガジン（講談社刊）

講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)

・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中

・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中

・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中

ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)

アニメ公式HP(https://diaace.com/)

アニメ公式X(https://x.com/diaace_anime)

【権利表記】

(C)寺嶋裕二／講談社

※以降はプレス向けにつき、非公開にてお願い申し上げます。