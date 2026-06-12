アイスショー『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』第六弾描き下ろしキャラクタービジュアル『大和守安定 イメージオンアイスver.』解禁！チケット各種先行抽選も受付中！

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『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』製作委員会は、2026年10月に国立代々木競技場 第一体育館にて開催するアイスショー「刀剣乱舞 - ICE BLADE -」に向けて、描き下ろしキャラクタービジュアル『大和守安定 イメージオンアイスver.』を公開いたしました。

また、現在チケット各種先行抽選を受付中です（受付期間：2026年5月29日(金)12:00～6月14日(日)23:59）。どうぞご期待ください。

■穏やかさの奥に、研ぎ澄ます心を胸に、銀盤へ

公開された『大和守安定 イメージオンアイスver.』は、刀剣乱舞ONLINEの原作スタッフより本公演のために描き下ろされた特別な「大和守安定」の姿です。

大和守安定は、紀伊国の刀工・安定が打ったとされる打刀であり、新撰組一番隊組長・沖田総司の愛刀として、加州清光とともに知られています。扱いが難しく使い手を選ぶといわれるその刀身は、鋭い切れ味と凛とした美しさを誇ります。

自らを愛してくれる主を求める一途な想いと、戦の場で一変する激しさを併せ持ち、穏やかな微笑みと、刃のごとき鋭さの二つが溶け合う瞬間を、銀盤という新たな舞台で描き出します。

■「身体表現」の極致へ ── オリジナル衣装への期待

本描き下ろしはイメージビジュアルとなります。公演では、よりスケートに特化したスペシャルな衣装をお届けいたします。

刀剣乱舞が、次に挑むのは「圧倒的なスピード」と「氷上の身体表現」です。

銀盤を縦横無尽に駆け巡る刀剣男士たちの「一閃」にご期待ください。

■公演詳細公開＆チケット各種先行抽選受付中

公式サイト（https://toukenranbu-iceblade.jp/）にて、公演情報や出演キャストなどの詳細を公開しております。

6月14日(日)23:59まで、チケット各種先行抽選を受付中です。

また、本公演のチケットはリセール対象となっております。詳細は改めて公式サイトにてお知らせいたします。

どうぞご期待ください。

■公演情報

＜タイトル＞刀剣乱舞 - ICE BLADE -

＜開催日程＞2026年10月3日(土)・10月4日(日)

10月3日(土) １.15:00開演 ／ ２.19:00開演

10月4日(日) ３.11:00開演 ／ ４.15:00開演 ／ ５.19:00開演

※前野智昭、高梨謙吾は10/3のみ出演、増田俊樹、市来光弘は10/4のみ出演、

斉藤壮馬は両日声のみの出演となります。

出演しない回に関しましては収録音声での上演となります。

＜会場＞国立代々木競技場 第一体育館

＜チケット＞

全席指定：19,000円（税込）

アリーナ席確約チケット：4,000円（税込）

※アリーナ席確約チケットとは、各種先行販売にて「全席指定チケット」をご購入いただいた

お客様のみ抽選申し込み可能な「アリーナエリアを確約するチケット」です。

チケットの詳細や抽選申込方法は、公式HPにてご確認ください。

＜券売スケジュール＞ ※お申し込み方法は各先行ページをご確認ください。

・公式サイト先行

・刀ステファンサイト先行

・ミュージカル『刀剣乱舞』公式ファンサイト プレミアム会員先行

・ゲーム内チケット先行

・「DMMプレミアム」チケット先行

・2.5フレンズ先行

【先行抽選受付】2026年5月29日(金)12:00 ～ 6月14日(日)23:59

・エルアンコール先行

【先行抽選受付】2026年7月3日(金)12:00 ～ 7月9日(木)23:59

・プレリク先行

【先行抽選受付】2026年7月3日(金)12:00 ～ 7月16日(木)23:59

・アリーナ席確約チケット 抽選受付

【抽選受付】2026年7月31日(金)12:00 ～ 8月16日(日)23:59

・一般発売

【申込受付】2026年8月30日(日)12:00 ～

＜出演キャスト＞

三日月宗近 ：無良崇人 ／ 声優：鳥海浩輔

加州清光 ：中野耀司（PIW） ／ 声優：増田俊樹（10/4のみ出演）

大和守安定 ：佐藤由基（PIW） ／ 声優：市来光弘（10/4のみ出演）

山姥切国広 ：櫛田一樹 ／ 声優：前野智昭（10/3のみ出演）

膝丸 ：山本恭廉 ／ 声優：岡本信彦

へし切長谷部 ：田中刑事 ／ 声優：新垣樽助

鶴丸国永 ：小平渓介（PIW） ／ 声優：斉藤壮馬（収録出演）

山姥切長義 ：吉野晃平（PIW） ／ 声優：高梨謙吾（10/3のみ出演）

氷の精霊 ：坂本花織

アーティスト ：太鼓芸能集団 鼓童

他

＜スタッフ＞

原案：『刀剣乱舞ONLINE』より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

演出：金谷かほり

脚本：元吉庸泰

音楽：村松崇継

振付：宮本賢二・SORA

立廻り指導：山崎咲十郎

衣装デザイン：齋藤ヒロスミ

小道具デザイン：村瀬文継（Frees Inc.）

ヘアメイクプランナー：石田弥仙

公式サイト：https://toukenranbu-iceblade.jp/ 公式X：@iceblade_touken

公演に関する最新情報は公式サイトおよび公式Xにて公開いたします。

■『刀剣乱舞ONLINE』とは

DMM GAMESが開発・運営、ニトロプラスが世界観・シナリオ・キャラクターデザインを担当している刀剣育成シミュレーションゲーム『刀剣乱舞ONLINE』は2015年にPCブラウザ版のサービスが開始され、翌年の2016年にスマホアプリ版のサービスが開始された。2026年5月現在、累計ユーザー数1,500万突破！

そして、2015年よりミュージカル『刀剣乱舞』、2016年より舞台『刀剣乱舞』の公演、2016年より『刀剣乱舞ONLINE』を原案としたテレビアニメ『刀剣乱舞-花丸-』、2017年には『活撃 刀剣乱舞』が放送された。

また2023年7月より歌舞伎『刀剣乱舞』が上演され、2024年10月より音楽ライブプロジェクト「ぴゅあくる刀剣男士」が公演されるなど様々な形のメディアミックス作品が展開されている。

《お問い合わせ》

『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』製作委員会 担当者：磯口・丹羽

Mail：press@toukenranbu-iceblade.jp

(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/『刀剣乱舞 - ICE BLADE -』製作委員会

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