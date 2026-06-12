岡田紗佳さんが『Poker Fate』公式アンバサダーに就任！期間限定コラボは6/25(木)開幕！
7 Points Digital Tech Limited
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C0FdUOZYyPU ]
7 Points Digital Tech Limitedは，iOS礀Android礀Steam礀PC向け基本無料美少女ポーカーゲーム『Poker Fate』の公式アンバサダーにタレントや麻雀プロ選手として大活躍中の岡田紗佳さんが就任したことを発表しました。
『Poker Fate』公式アンバサダーに岡田紗佳さんが就任したことを記念して、『Poker Fate』×『岡田紗佳』の特別コラボイベントが、2026年6月25日（木）アップデート後から7月26日（日）04:00まで開催されることが決定。岡田紗佳本人が新キャラクターとしてゲーム内に登場！
YouTubeチャンネル「【公式】Poker Fate -ポーカーフェイト-(https://www.youtube.com/@PokerFate_JP)」では、岡田紗佳アンバサダーからのスペシャルメッセージ動画が公開中。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C0FdUOZYyPU ]
コラボの最新情報や豪華プレゼントキャンペーン等は、公式SNS(https://x.com/PokerFate_JP)にて順次公開予定です。ぜひフォローして続報をお待ちください！
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