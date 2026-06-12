【遂に解禁！】友近サスペンス劇場 第２弾『寝台特急「はつゆき」殺人事件』特報映像を公開

株式会社SUPER MARKIT

“魅力あるヒト・モノ・コト”の価値を最大化し、ユーモアで新たな可能性を創造する──

「ユーモアで世界を変える」をミッションに掲げる株式会社SUPER MARKIT（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：秋山 真哉、以下スーパーマークイット）は、フィルムエストTVの協力のもと、2026年6月12日（金）21時より、公式オンラインショップ「友近ショップ」にて、「はつゆき」のヘッドマーク缶バッジやクリアファイルなどの関連グッズに加え、劇中で使用するために制作した美術品や、撮影で実際に使用された一点物の小道具なども販売いたします。

「寝台特急『はつゆき』殺人事件」 特報映像も公開！

編集作業が進む『寝台特急「はつゆき」殺人事件』。7月中旬の公開に先駆けて、特報映像が制作されました。

物語の舞台となる架空の寝台列車「はつゆき」号の車内とその世界観、そして物語の幕開けを感じさせる映像となっています。

6月12日（金）21:00より、フィルムエストTV公式YouTubeチャンネルにて公開予定です。

作品紹介：

主演はもちろん、友近演じる黛京子（まゆずみ・きょうこ）。

そして監督は、前作に続き西井紘輝監督（フィルムエストTV）が務め、再びあの名タッグが復活します。

第一弾では、友近の地元・愛媛県 道後温泉が舞台でしたが、前回は地元の人や、地元企業の皆さまにもご協力いただき、愛媛全体が大いに盛り上がりました。

今回の第二弾では北陸・石川県 七尾市を中心とした能登エリアへと舞台を移し、黛京子が再び難事件に挑みます！

特別応援アイテムご紹介

公式オンラインショップ「友近ショップ」では、前回ご好評いただいた特別応援アイテムに加え、新たな関連グッズや劇中で実際に使用された美術品を数量限定で販売いたします。作品づくりを応援してくださるファンの皆さまへ向けた特別アイテムの一部をご紹介します。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。「はつゆき」ヘッドマーク缶バッジ

価格：2,000円（税込）

友近サスペンス劇場【第2弾】に登場する架空の寝台列車「はつゆき」のヘッドマーク缶バッジ。

劇中に登場する列車のヘッドマークを実際の鉄道グッズのような雰囲気に仕上げました。

【予約商品】

※こちらは予約商品です。2026年8月初旬お届け予定

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。「はつゆき」時刻表クリアファイル

価格：3,000円（税込）

友近サスペンス劇場【第2弾】に登場する架空の寝台列車

「はつゆき」の時刻表をデザインしたクリアファイル。

細部まで作り込まれたデザインは、作品の世界観をより深く楽しみたい方にもおすすめです。

【予約商品】

※こちらは予約商品です。2026年8月初旬お届け予定

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。「はつゆき」発車標【限定 1名様】

価格：100,000円（税込）

サイズ：約W30cm × D13cm × H15cm

友近サスペンス劇場【第2弾】に登場する架空の寝台列車 「はつゆき」の発車標を再現した特別なアイテム。

劇中で使用するために制作した、美術品で作品の世界観を象徴する特別な記念品です。

西井紘輝監督と助監督が作品のために手作業で制作した渾身の作品です。

【予約商品】

※こちらは予約商品です。

※「友近サスペンス劇場第二弾」公開後1～2週間後に順次発送となります。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。方向幕【限定 1名様】

価格：50,000円（税込）

友近サスペンス劇場【第2弾】に登場する寝台列車「はつゆき」の方向幕。

本商品は、撮影で実際に使用された現物1点となります。

西井紘輝監督が作品のために手作業で制作した渾身の作品です。

【予約商品】

※こちらは予約商品です。

※「友近サスペンス劇場第二弾」公開後1～2週間後に順次発送となります。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。サボ【限定 2名様】

価格：50,000円（税込）

友近サスペンス劇場【第2弾】に登場する寝台列車「はつゆき」のサボ（行先表示板）。

本商品は、作品制作のために制作された現物となります。

西井紘輝監督が作品のために手作業で制作した渾身の作品です。

劇中で使用するために制作された美術品であり、「はつゆき」の世界観を象徴する特別なアイテムです。

【予約商品】

※こちらは予約商品です。

※「友近サスペンス劇場第二弾」公開後1～2週間後に順次発送となります。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。食堂車メニュー【限定 10名様】

価格：5,000円（税込）

友近サスペンス劇場【第2弾】に登場する寝台列車「はつゆき」の食堂車メニュー。

本商品は、撮影で実際に使用された現物となります。

物語の舞台となる寝台列車「はつゆき」の世界観を表現するために制作された美術品であり、作品づくりの一部を実際にお手元でお楽しみいただける特別なアイテムです。

【予約商品】

※こちらは予約商品です。

※「友近サスペンス劇場第二弾」公開後1～2週間後に順次発送となります。

友近ショップ :https://tomochika.shop/?mode=cate&cbid=2961551&csid=0&sort=n友近サスペンス劇場 特別アイテムはこちら

＜友近サスペンス劇場 概要＞

出演：友近、芝大輔（モグライダー）、湯江タケユキ、西田尚美、NANA（MAX）、勝矢、内田慈、ひがりゅうた（ありんくりん）、中村繁之、松居直美 ほか

監督：西井紘輝（フィルムエストTV）

公開形式：YouTube（フィルムエストTV）

公開時期：2026年7月中旬公開

フィルムエストTV

YouTube：https://www.youtube.com/@Film-est_TV

【友近 プロフィール】

愛媛県出身。NSC卒業後は NHK新人演芸大賞で大賞、ABC お笑い新人グランプリで優秀新人賞を受賞するなど、お笑い芸人として活動する一方、女優として舞台、テレビドラマ、映画などに多数出演。2019年、『嘘八百』（18）で第28回日本映画批評家大賞助演女優賞を受賞。また、友近サスペンス劇場をYouTube で公開し、第15回ロケーションジャパン大賞 審査員特別賞受賞。歌手「水谷千重子」や中高年プロアルバイター「西尾一男」としても活躍中。

【フィルムエストTV プロフィール】

“いまを振り返る”をコンセプトに映像実験を行うYouTubeチャンネル。2014年、主宰・監督の西井紘輝により開設。「昭和のテレワーク」「80年代にスマホがあった」といったアナクロ（時代錯誤）映像が話題を集め、YouTubeでの総再生数は約8,200万回を数える。

2024年に友近氏の持ち込み企画によって制作した『友近サスペンス劇場 外湯巡りミステリー 道後ストリップ嬢連続殺人』は、地方創生の面からも評価され、第15回ロケーションジャパン大賞審査員特別賞を受賞した。

近年では、テレビ東京「架空名作劇場」で“存在しない名作ドラマ”を手掛けるなど、YouTube以外のプラットフォームでも作品発表の場を広げている。

【友近OFFICIAL SITE】

https://tomochika-official.com(https://tomochika-official.com/)

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【公式SNSアカウント】

・YouTube：「友近 / 楽演チャンネル」 https://www.youtube.com/@tomochika

・Instagram：https://www.instagram.com/mizutanichieko/

・「水谷千重子 50周年記念公演」特設サイト：https://www.bakaitteru.com/

【会社概要】

社名：株式会社SUPER MARKIT

URL：https://supermarkit.jp/

設立: 1986年4月11日

資本金： 1,800万円

代表取締役： 秋山 真哉

所在地： 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目5-7 YOUビル8F

TEL：03-5614-0218 FAX：03-5614-0219

事業内容： オリジナルグッズ企画制作・販売、イベント企画・運営、ECサイト企画・運営、地方創生事業、販路開拓、SNSアカウント開発・運用等