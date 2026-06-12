グローバルVTuberプロジェクト『IZIGENIA』、Anime Expo 2026およびOFFKAI Expo Gen 5への出展決定

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：太田正仁、以下「ClaN」）は、グローバルVTuberプロジェクト『IZIGENIA』が、アメリカ・カリフォルニア州で開催される「Anime Expo 2026」および「OFFKAI Expo Gen 5」に出展することをお知らせします。

『IZIGENIA』は、日本発のグローバルVTuberプロジェクトとして、英語圏を中心に世界中のファンへ向けた展開を進めています。このたび、北米最大級のアニメ・日本ポップカルチャーイベント「Anime Expo 2026」と、世界最大級のVTuber特化型イベント「OFFKAI Expo Gen 5」の両イベントへの参加を通じて、北米ファンとの接点をさらに拡大し、グローバル展開を加速してまいります。

両会場では、スペシャル映像の上映、会場限定グッズの販売、タレントとのミート＆グリート（Meet & Greet）、特別配信企画などを予定しております。さらに、スペシャルゲストの出演も予定しており、世界中のファンの皆さまに『IZIGENIA』の魅力をお届けいたします。詳細は今後、オフィシャルサイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。

Anime Expo 2026

Anime Expoは、北米最大級のアニメ・日本ポップカルチャーイベントです。毎年アメリカ・ロサンゼルスで開催され、アニメ、ゲーム、VTuber、コスプレ、日本文化などを愛するファンが世界中から集まります。日本企業やクリエイターにとっても、海外ファンへ直接魅力を発信できる重要なイベントとして知られています。

出展概要

【イベント名】

Anime Expo 2026

【会期】

2026年7月2日（木）～7月5日（日）（現地時間）

【会場】

ロサンゼルス・コンベンションセンター

（アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス）

【ブース名／出展エリア】

South Hall #2500 - JETRO ジャパン・パビリオン「Geek Street」

OFFKAI Expo Gen 5

OFFKAI Expoは、VTuberファンコミュニティによって運営される世界最大級のVTuber特化型イベントです。VTuber、クリエイター、ファンが一堂に会し、パネル企画やライブイベント、企業出展などを通じて交流を深めるコミュニティ主導の祭典として知られています。

出展概要

イベント名：OFFKAI Expo Gen 5

会期：2026年7月24日（金）～7月26日（日）（現地時間）

会場：サンノゼ・マッケンリー・コンベンションセンター

実施内容

・スペシャル映像上映

・会場限定グッズ販売

・ミート＆グリート（Meet & Greet）

・スペシャル配信企画

・スペシャルゲスト出演

※イベントごとに実施内容が異なる場合があります。詳細は後日発表いたします。

『IZIGENIA』出演タレント

◆ Ruridori Kafka（ルリドリ カフカ）

Illustration Artist：釜飯轟々丸

Live2D Rigger：冬乃グミ

X：https://x.com/RuridoriKafka

YouTube：https://www.youtube.com/@RuridoriKafka

◆ Sedric Alfiere（セドリック アルフィエーレ）

Illustration Artist：先崎真琴

Live2D Rigger：Jujube

X：https://x.com/SedricAlfiere

YouTube：https://www.youtube.com/@SedricAlfiere

◆ Eruu Claymie（エルー クレミー）

Contributing Illustrator：磁石

Live2D Rigger：rariemonn

X：https://x.com/eruuclaymie

YouTube：https://www.youtube.com/@eruuclaymie

◆ Shao An（シャウ アン）

Contributing Illustrator：pako

Live2D Rigger：乾物ひもの

X：https://x.com/ShaoAnVT

YouTube：https://www.youtube.com/@ShaoAnVT

Twitch：https://www.twitch.tv/shaoanvt

「IZIGENIA」について

「IZIGENIA」は、日本発のグローバルVTuberプロジェクトです。

アウトライダーズ (Outriders) とエイリアンズ (Aliens)、ふたつの勢力が“欲望”と“進化”を巡って衝突するSF世界観を軸に、キャラクターそれぞれが唯一無二の個性を持つIPとして展開されます。

YouTubeやTwitchをはじめとするグローバルプラットフォームを中心に、英語圏を主軸とした活動を予定しており、将来的には3Dライブやバーチャル空間など、幅広い展開を目指しています。

【公式サイト】

https://www.izigenia.com/

【公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@IZIGENIA_V

X：https://x.com/izigenia_v

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 太田 正仁

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約20億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp