プロダンスチーム「dip BATTLES」新メンバーオーディション受付開始

ディップ株式会社

ディップ株式会社（以下「当社」）が運営するプロダンスチーム「dip BATTLES」は、新メンバーオーディションのエントリー受付を、6月12日（金）より日本最大級のアルバイト・パート求人情報サイト「バイトル」および「バイトルNEXT」にて開始いたします。

■ 新メンバーオーディションの背景

「dip BATTLES」は、「強さ」と「情熱」あふれるダンスを届け、人々に「夢を届ける」チームでありたいという思いから結成されたプロダンスチームです。日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦し、チャンピオンシップ進出やシーズン優勝を目指して活動しています。 この度、新たな才能を発掘し、チームのパフォーマンスをさらに高めるため、新メンバーオーディションを実施いたします。

■ オーディション募集概要

エントリー期間 ：6月12日（金）～6月23日（火）

一次審査（書類）：6月24日（水）～6月30日（火）※選考後、合格者にのみメールにて通知いたします。

最終審査 ：7月4日（土）@ 渋谷dip BATTLES Dance Studio

応募方法 ：オーディション特設ページまたは「バイトル」各求人ページよりエントリーをお願いいたします。

オーディション特設ページ： https://dip-battles.com/recruit/

バイトル求人ページ： https://www.baitoru.com/kanto/jlist/tokyo/23ku/shibuyaku/job159874287/

■dip BATTLESについて

ディップ株式会社が運営するプロダンスチーム「dip BATTLES」。

2021年に結成し、プロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中。

“dream”“idea”“passion”という想いを社名に込める当社だからこそ実現できる、大胆で革新的な取り組みを通じて、見る人すべてに夢を届けるチームを目指しています。

＜公式サイト・SNS＞

Instagram ：https://www.instagram.com/dip_battles/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@dip_battles

YouTube ：https://www.youtube.com/c/dipbattles

X ：https://x.com/dip_BATTLES

Fanclub ：https://www.fc.dip-battles.com/

HP ：https://www.dip-battles.com/

当社概要

労働市場における諸課題を解決し、誰もが働く喜びと幸せを感じられる社会の実現を目指す“Labor force solution company”をビジョンに掲げ、人材サービス事業とDX事業を運営しています。企業理念「私たちdipは夢とアイデアと情熱で社会を改善する存在となる」のもと、事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

社 名：ディップ株式会社（dip Corporation）

代 表： 冨田 英揮（代表取締役社長 兼CEO ）

本 社：東京都港区六本木3-2-1 六本木グランドタワー31F

電 話：03-5114-1177（代表）

設 立：1997年3月

資本金：1,085百万円 （2026年2月末日時点）

従業員数：3,155名（2026年4月1日時点の正社員）※契約・アルバイト・派遣社員除く

事業内容： 人材サービス「バイトル」「スポットバイトル」「バイトルNEXT」「バイトルPRO」「はたらこねっと」、看護・介護業界の転職支援サービス「ナースではたらこ」「介護ではたらこ」などの運営、DXサービス「コボット」の開発・提供、他

上場証券取引所：東京証券取引所（プライム市場）

売上高： 548億円（2026年2月期）

URL：https://www.dip-net.co.jp/