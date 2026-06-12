猫麦とろろ -あいどるこれくしょん-GiGO限定フィギュア登場のお知らせ

写真拡大 (全3枚)

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)が運営する全国のGiGOグループのお店において、2026年6月26日(金)より、個人Vtuber「猫麦とろろ」とコラボレーションした、GiGO限定景品「猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん-」が登場いたします。


GiGOグループのお店限定景品

・登場予定日：2026年6月26日(金)より順次登場予定



・商品名：


猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん-


猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん-



・登場店舗：


全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」



・店舗一覧：


猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん-


https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-tororo-02/


猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん-


https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-tororo-01/



▲猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん‐

▲猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん‐


「猫麦とろろ」とは

FPSゲームを中心に、ゲーム配信、音楽活動、オリジナルグッズ販売と多岐にわたる活動を展開。


コントローラーやキーボードなどコラボデバイスも多数手がけ、ゲーミングデバイス業界からも注目を集めている。



著作権表記

(C)猫麦とろろ


(C)GENDA GiGO Entertainment



各種公式サイト・Xアカウント

■猫麦とろろ公式X


https://x.com/tororo_vtuber　　


■猫麦とろろ公式twitch


https://www.twitch.tv/tororo_vtuber　


※商品の内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。