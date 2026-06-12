猫麦とろろ -あいどるこれくしょん-GiGO限定フィギュア登場のお知らせ
株式会社GENDA GiGO Entertainment
▲猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん‐
▲猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん‐
株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)が運営する全国のGiGOグループのお店において、2026年6月26日(金)より、個人Vtuber「猫麦とろろ」とコラボレーションした、GiGO限定景品「猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん-」が登場いたします。
GiGOグループのお店限定景品
・登場予定日：2026年6月26日(金)より順次登場予定
・商品名：
猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん-
猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん-
・登場店舗：
全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」
・店舗一覧：
猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん-
https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-tororo-02/
猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん-
https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-tororo-01/
▲猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん‐
▲猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん‐
「猫麦とろろ」とは
FPSゲームを中心に、ゲーム配信、音楽活動、オリジナルグッズ販売と多岐にわたる活動を展開。
コントローラーやキーボードなどコラボデバイスも多数手がけ、ゲーミングデバイス業界からも注目を集めている。
著作権表記
(C)猫麦とろろ
(C)GENDA GiGO Entertainment
各種公式サイト・Xアカウント
■猫麦とろろ公式X
https://x.com/tororo_vtuber
■猫麦とろろ公式twitch
https://www.twitch.tv/tororo_vtuber
※商品の内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。