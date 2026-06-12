猫麦とろろ -あいどるこれくしょん-GiGO限定フィギュア登場のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)が運営する全国のGiGOグループのお店において、2026年6月26日(金)より、個人Vtuber「猫麦とろろ」とコラボレーションした、GiGO限定景品「猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん-」が登場いたします。

GiGOグループのお店限定景品

・登場予定日：2026年6月26日(金)より順次登場予定

・商品名：

猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん-

猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん-

・登場店舗：

全国のGiGOグループのお店、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

・店舗一覧：

猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん-

https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-tororo-02/

猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん-

https://www.gigo.co.jp/prizes/2026-06-tororo-01/

▲猫麦とろろフィギュア -あいどるこれくしょん‐▲猫麦とろろデフォルメフィギュア -あいどるこれくしょん‐

「猫麦とろろ」とは

FPSゲームを中心に、ゲーム配信、音楽活動、オリジナルグッズ販売と多岐にわたる活動を展開。

コントローラーやキーボードなどコラボデバイスも多数手がけ、ゲーミングデバイス業界からも注目を集めている。

著作権表記

(C)猫麦とろろ

(C)GENDA GiGO Entertainment

各種公式サイト・Xアカウント

■猫麦とろろ公式X

https://x.com/tororo_vtuber

■猫麦とろろ公式twitch

https://www.twitch.tv/tororo_vtuber

※商品の内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。