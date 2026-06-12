真っ昼間からいいキモチ。あの時の最高の音楽と最高の空気、ソウルフルな開放地区「SOUL CAMP」。7年ぶりに開催決定！第3弾としてオールラインナップ決定！
7/4（土）Erykah Badu（”SOUL CAMP” Exclusive Live Band Performance）
The Pharcyde（”SOUL CAMP” Exclusive Performance） / Knxwledge
DJ KOCO aka SHIMOKITA / DJ YANATAKE / MC YOU-KID
真っ昼間から いいキモチ。
あの時の最高の音楽と最高の空気、ソウルフルな開放地区「SOUL CAMP」。
コロナ禍も経て約7年ぶりの開催が決定、
第3弾ラインナップとしてDJ KOCO aka SHIMOKITAと、
DJ YANATAKE / MC YOU-KIDの出演も決定。
これでSOUL CAMP 2026のオールラインナップとなる。
DJ KOCO aka SHIMOKITA
DJ YANATAKE
MC YOU-KID
Lauryn Hill、Common、Jill Scott、Nelly、DJ Premier、DJ Jazzy Jeff、Erykah Badu、De La Soul、Bobby Brown、Babyfaceなど、錚々たるアーティストたちがパフォーマンスを魅せてきた「SOUL CAMP」。7年ぶりの開催となる「SOUL CAMP 2026」は、“ネオソウルの女王”ことErykah Badu（エリカ・バドゥ）が、約10年ぶりの出演でヘッドライナーを務めることが決まっている。7年ぶりの開催決定「SOUL CAMP 2026」、初夏に欠かせない“フェス”、原点開放地区、有明エリアに降臨。
参加メンバー
【Erykah Badu】
Erykah Badu（vo）, Ringo（DJ）, RC Williams（key）, Brotha B（b）, Delta 9（ds）
【The Pharcyde】
IMANI（MC）, SLIMKID3 “TRE”（MC）, FATLIP（MC）, DJ Cee Brown（DJ）
オフィシャル先着先行予約スタート
6/12(金)18:00-6/18(木) 23:59
https://eplus.jp/soulcamp/
公演概要
■名称：『SOUL CAMP 2026』
■日程： 2026年7月4日（土）OPEN / START 14:00
■会場： 東京・SGCホール有明（https://tdp.tv-asahi.co.jp/hall/）
■出演アーティスト：Erykah Badu / The Pharcyde / Knxwledge
DJ KOCO aka SHIMOKITA
DJ YANATAKE / MC YOU-KID
■チケット代：スタンディング：17,000円（税込）
座席指定：25,000円（税込）
※スタンディングエリア、整理番号付
※中学生以下は入場無料
ただし、座席指定は膝上鑑賞のみ、座席が必要な場合はチケット必要
スタンディングエリアは後方のみが鑑賞エリア、人数制限なし
※一般発売日：6/20(土)15:00～
□WEB：http://soul-camp.jp
□Twitter：https://twitter.com/soul_camp
□Instagram：https://www.instagram.com/soulcamp_official/
□Facebook：http://www.facebook.com/soulcamp.official
■主催・企画・制作：SOUL CAMP 2026実行委員会
■問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00／土日祝10:00～18:00）