『デート・ア・ライブ』時崎狂三のスピンオフ第3弾『魔術探偵・時崎狂三の死亡届』6月19日（金）発売！ 初回生産限定特典は「時崎狂三（CV.真田アサミ）の一日応援ボイス」！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、ファンタジア文庫より『デート・ア・ライブ』シリーズ最新作『魔術探偵・時崎狂三の死亡届』（著：橘 公司／イラスト：つなこ）を2026年6月19日（金）に発売いたします。


また、本作の初回生産限定特典では、新規録り下ろし「時崎狂三（CV.真田アサミ）の一日応援ボイス」を帯に付属しているQRコードからお楽しみいただけます。本特典は紙書籍のみとなります。



■作品概要

魔術探偵・時崎狂三の死亡届



著者： 橘 公司


イラスト： つなこ


レーベル： 富士見ファンタジア文庫


発行： 株式会社KADOKAWA


定価： 902円（本体820円＋税）


発売日： 2026年6月19日（金）


仕様： 文庫判／344ページ


ISBN： 9784040763774





【あらすじ】


時を操る力を求めて、魔術工芸品を持つ者同士の死闘を始めましょう


　あなたは【時計の儀】の参加者に選ばれました。
　○時計は全部で七つ存在します。
　○時計にはそれぞれ能力が付与されています。
　○全ての時計を集めた者に「時を操る力」が与えられます。
時崎探偵社に届いた一つの懐中時計と同封の手紙に記されたルール。


時崎狂三は魔術工芸品犯罪を未然に防ぐため、残りの時計の回収に動き出すも、


別の時計を持つ者に刃物で胸を刺され、致命傷を負ってしまう。


しかし――「蘇生は初めてではありませんの」


自身の時計の能力【時間の巻き戻し】が発動し!?
さあ――魔術工芸品を持つ者同士の死闘を始めましょう。



書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001663/



『魔術探偵・時崎狂三』シリーズ既刊1～2巻も好評発売中！


詳細はこちら：https://www.kadokawa.co.jp/series/440938/?i=322512001663


■初回生産限定特典「時崎狂三（CV.真田アサミ）の一日応援ボイス」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vBuzlhdvrJs ]

『魔術探偵・時崎狂三の死亡届』 初回生産限定特典は「時崎狂三（CV.真田アサミ）の一日応援ボイス」！



・おはよう編


・いってらっしゃい編


・お昼休み編


・お帰りなさい編


・一緒に夕食編


・おやすみ編


・おやすみナイトメア編



新規録り下ろしの上記全7編を帯に付属のQRコードからお楽しみいただけます。


YouTube・Xにて公開中のおためし版では「おはよう編」のみを試聴できます。



※本特典は紙書籍のみとなります。


※本特典の公開期限は2027年6月20日までになります。


　期間・内容は予告なく変更になる場合がございます。


※初回生産限定特典は、予定数量に達し次第終了となります。お早めにご予約・ご購入ください。


■関連情報

■『デート・ア・ライブ』特設ページ


https://promo.kadokawa.co.jp/fantasiabunko/sp/201103date/


■ファンタジア文庫公式HP


https://www.kadokawa.co.jp/label/fantasiabunko/


■ファンタジア文庫公式X


https://twitter.com/fantasia_bunko