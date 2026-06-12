『デート・ア・ライブ』時崎狂三のスピンオフ第3弾『魔術探偵・時崎狂三の死亡届』6月19日（金）発売！ 初回生産限定特典は「時崎狂三（CV.真田アサミ）の一日応援ボイス」！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、ファンタジア文庫より『デート・ア・ライブ』シリーズ最新作『魔術探偵・時崎狂三の死亡届』（著：橘 公司／イラスト：つなこ）を2026年6月19日（金）に発売いたします。

また、本作の初回生産限定特典では、新規録り下ろし「時崎狂三（CV.真田アサミ）の一日応援ボイス」を帯に付属しているQRコードからお楽しみいただけます。本特典は紙書籍のみとなります。

■作品概要

魔術探偵・時崎狂三の死亡届

著者： 橘 公司

イラスト： つなこ

レーベル： 富士見ファンタジア文庫

発行： 株式会社KADOKAWA

定価： 902円（本体820円＋税）

発売日： 2026年6月19日（金）

仕様： 文庫判／344ページ

ISBN： 9784040763774

【あらすじ】

時を操る力を求めて、魔術工芸品を持つ者同士の死闘を始めましょう

あなたは【時計の儀】の参加者に選ばれました。

○時計は全部で七つ存在します。

○時計にはそれぞれ能力が付与されています。

○全ての時計を集めた者に「時を操る力」が与えられます。

時崎探偵社に届いた一つの懐中時計と同封の手紙に記されたルール。

時崎狂三は魔術工芸品犯罪を未然に防ぐため、残りの時計の回収に動き出すも、

別の時計を持つ者に刃物で胸を刺され、致命傷を負ってしまう。

しかし――「蘇生は初めてではありませんの」

自身の時計の能力【時間の巻き戻し】が発動し!?

さあ――魔術工芸品を持つ者同士の死闘を始めましょう。

書誌ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001663/

『魔術探偵・時崎狂三』シリーズ既刊1～2巻も好評発売中！

詳細はこちら：https://www.kadokawa.co.jp/series/440938/?i=322512001663

■初回生産限定特典「時崎狂三（CV.真田アサミ）の一日応援ボイス」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vBuzlhdvrJs ]

『魔術探偵・時崎狂三の死亡届』 初回生産限定特典は「時崎狂三（CV.真田アサミ）の一日応援ボイス」！

・おはよう編

・いってらっしゃい編

・お昼休み編

・お帰りなさい編

・一緒に夕食編

・おやすみ編

・おやすみナイトメア編

新規録り下ろしの上記全7編を帯に付属のQRコードからお楽しみいただけます。

YouTube・Xにて公開中のおためし版では「おはよう編」のみを試聴できます。

※本特典は紙書籍のみとなります。

※本特典の公開期限は2027年6月20日までになります。

期間・内容は予告なく変更になる場合がございます。

※初回生産限定特典は、予定数量に達し次第終了となります。お早めにご予約・ご購入ください。

■関連情報

■『デート・ア・ライブ』特設ページ

https://promo.kadokawa.co.jp/fantasiabunko/sp/201103date/

■ファンタジア文庫公式HP

https://www.kadokawa.co.jp/label/fantasiabunko/

■ファンタジア文庫公式X

https://twitter.com/fantasia_bunko