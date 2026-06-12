日本の逸品を欧州へ。越境ECモール「Mikan」を正式リリース

株式会社Amesankoh

株式会社Amesankoh（本社：日本、代表取締役：大村圭史）は、2026年6月1日、日本各地の優れた商品や文化を欧州へ届ける越境ECモール「Mikan」を正式リリースいたしました。

Mikanは、「日本の逸品を欧州へ届ける」をコンセプトに、日本各地の優れた商品や地域ブランド、伝統工芸品などを欧州の消費者へ紹介・販売する越境ECプラットフォームです。

また、この度の正式リリースに伴い、欧州市場への販路拡大を目指す出店企業・事業者の募集を開始いたしました。

Mikanについて

Mikanは、日本各地に存在する優れた商品や文化を欧州へ届けるために立ち上げた越境ECモールです。

現在は箸、工芸品、雑貨、製菓などの商品を掲載しており、今後は抹茶、日本茶、金箔製品、地域の名産品など、さらなる商品ラインアップの拡充を予定しています。

Mikanという名前には、「未完（みかん）」という言葉に由来し、常に成長を続けながら、日本と欧州をつなぐ架け橋でありたいという想いが込められています。

サービス立ち上げの背景

日本には世界に誇る優れた製品や文化があります。しかし、多くの中小企業や地域事業者にとって、海外進出はいまだに大きなハードルとなっています。

実際に海外市場への展開を検討した場合、ECサイト制作費だけでも50万～300万円程度が必要となるほか、商品撮影や翻訳、海外向け広告運用、物流体制の整備、顧客対応、現地市場調査など、多くの時間とコストが発生します。さらに海外展示会への出展を行う場合、1回あたり50万～300万円程度の費用が必要になることも珍しくありません。

その結果、「海外でも売れる商品はあるが、挑戦するためのリソースが足りない」「何から始めればよいかわからない」という課題を抱える企業も少なくありません。

一方で、欧州では日本の商品や文化への関心が年々高まっているものの、まだ知られていない魅力的な商品が数多く存在しています。

そこでAmesankohは、

「各社がそれぞれ多額の投資をして海外販売基盤を構築するのではなく、日本の優れた商品を集めた共通プラットフォームを用意することで、より多くの事業者が海外進出に挑戦できる環境を作るべきではないか」

という考えに至りました。

Mikanは、日本国内での商品発掘から海外向け情報発信、販売支援までを一気通貫で行うことで、日本の魅力をより多くの欧州の方々へ届けることを目指しています。

Mikanの特徴

1. 商品ではなく「物語」を届ける

Mikan最大の特徴は、単に商品を販売するだけではなく、その背景にあるストーリーまで届けることです。

各商品ごとに専用の紹介ページ（LP）を作成し、

生産者や職人の想い

商品開発の背景

地域の歴史や文化

製造工程へのこだわり

商品に込められた価値

などを丁寧に紹介しています。

私たちは、商品そのものだけでなく、その商品が生まれた背景や人々の想いこそが、日本の大きな魅力であると考えています。

2. 日本と欧州をつなぐ二拠点体制

Mikanは、日本と欧州をつなぐため、日本とドイツの両拠点で運営されています。

日本側では魅力ある商品の発掘や生産者との連携を行い、欧州側では現地市場のニーズ把握や販路開拓、マーケティング活動を実施しています。

現地視点を持ちながら商品を届けられることが大きな強みです。

3. 厳選した商品のみを掲載

Mikanでは、単に商品数を増やすことを目的としていません。

品質はもちろん、その商品ならではのストーリーや文化的価値、生産者の想いを重視し、厳選した商品のみを掲載しています。

4. 海外進出をワンストップで支援

海外展開に興味はあるものの、何から始めればよいかわからない企業でも参加できるよう、Mikanでは海外販売に関する支援も行っています。

事業者がより気軽に欧州市場へ挑戦できる環境づくりを目指しています。

出店企業募集について

Mikanでは現在、欧州市場への販路拡大を目指す企業・事業者様を募集しております。

特に以下のような商品を歓迎しております。

抹茶・日本茶

食品・飲料

伝統工芸品

地域特産品

雑貨・生活用品

ギフト商品

その他、日本ならではの魅力を持つ商品

海外展開の経験がない企業様もお気軽にご相談ください。

代表コメント

株式会社Amesankoh 代表取締役 日本側代表 大村圭史

私は、日本にはまだ世界に知られていない素晴らしい商品が数多くあると考えています。

全国の事業者様とお話しする中で、高い品質や独自の技術を持ちながらも、「海外に届ける方法がわからない」「挑戦したいがハードルが高い」という声を多く耳にしてきました。

一方で、海外には日本の商品や文化に興味を持つ方々が数多くいます。

Mikanでは、その間にある距離を少しでも縮めたいと思っています。

私たちが届けたいのは商品だけではありません。その商品を作る人の想いや、その土地ならではの文化や歴史も含めて届けていきたいと考えています。

Mikanが、日本と欧州をつなぐ架け橋となり、日本の魅力をより多くの方々に知っていただくきっかけになれば幸いです。

株式会社Amesankoh 取締役 欧州側代表 畑 心蔵

私はこれまで40か国以上を旅してきましたが、日本の魅力は海外にいるからこそあらためて実感することが多くありました。

Mikanでは、日本の良いものを海外の方々に知っていただくだけでなく、その背景にある文化や歴史、作り手の想いも含めて発信していきたいと考えています。

欧州の方々と日本の事業者様をつなぐ架け橋となり、皆様と共にサービスを成長させていければ幸いです。

会社概要

会社名

株式会社Amesankoh

事業内容

経営・事業開発コンサルティング

日本・欧州間のビジネス支援

越境EC事業

海外販路開拓支援

会社ホームページ

https://www.amesankoh.co.jp

Mikan公式サイト

https://mikan-ec.com

Mikan公式Instagram

https://www.instagram.com/mikan_jp_mall

Mikanでは商品の紹介だけでなく、生産者の想いや日本文化の魅力、商品に込められたストーリーなども発信しています。

お問い合わせ先

株式会社Amesankoh

E-mail：contact@amesankoh.co.jp

Mikanへの出店相談、取材依頼、協業のご相談など、お気軽にお問い合わせください。