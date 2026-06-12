YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER 1周年企画! キングオブコント王者・ファイナリストら豪華コント師のオリジナルグッズが登場!

吉本興業株式会社

東京・六本木のコントの拠点、YOSHIMOTO ROPPONGI THEATERが2026年7月にオープン1周年を迎えます。これを記念して、2026年7月4日（土）から5日（日）の2日間にわたり、若手育成、実力派ユニット、KOC 王者、劇場発ユニットなど、“今のコントシーン”を象徴する出演者が集結し、六本木シアターならではの「コント特化型ラインナップ」を展開します。

そして、7月の『六本木お笑いコントライブ』全ての公演で出演者とお客様によるハイタッチ会の開催が決定。コロコロチキチキペッパーズやジャングルポケット、ジェラードンやネルソンズなどの人気芸人が続々登場します。

また、1周年を記念した六本木オリジナルグッズも販売が決定。キングオブコント王者やファイナリストの珠玉のコントの名場面を閉じ込めたアクリルキーホルダーや、人気芸人らの証明写真風ステッカーなど、コントファンにはたまらないラインナップをお届けします。

さらに、サルゴリラ、ロングコートダディ、ビスケットブラザーズの歴代キングオブコント王者3組による座談会も実施！座談会の一部の模様は劇場公式SNSにて、全貌はFANYマガジンにて公開されます。

1周年も、スタッフ一同、皆様とともにYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERを盛り上げていけることを楽しみにしております。

7月4日（土）発売 六本木シアターオリジナルグッズ概要

六本木シアターオリジナル！ ランダムアクリルキーホルダー

▲サンプル

【開催期間】2026年7月4日（土）10:00～ ※なくなり次第終了

【販売価格】660円（税込）

【商品サイズ】縦49.8mm×横27.8mm

【メンバー】サルゴリラ、ライス、しずる、ジャルジャル、うるとらブギーズ、ロングコートダディ、ニッポンの社長、ビスケットブラザーズ、空気階段、コロコロチキチキペッパーズ、レインボー

※ランダム1種入り商品となります。

※お1人様5個まで。並びなおし可

※デザインは変更になる場合がございます。

六本木シアターオリジナル！ 証明写真風ランダムステッカー

【開催期間】2026年7月4日（土）10:00～ ※なくなり次第終了

【販売価格】330円（税込）

【メンバー】ジャルジャル、ロングコートダディ、ネルソンズ、ニッポンの社長、空気階段、コットン、レインボー

※ランダム1種入り商品となります。

※お1人様5個まで。並びなおし可

※デザインは変更になる場合がございます。

『六本木お笑いコントライブ！』終演後ハイタッチ会！

7月開催の『六本木お笑いコントライブ！』全日程の終演後に出演者がロビーにてハイタッチお見送りを行います。

【開催日程】7月4日（土）、5日（日）、11日（土）、12日（日）、19日（日）、20日（月祝）

【出演者】ハイキングウォーキング、インポッシブル、ネルソンズ、ななまがり、ジェラードン、おかずクラブ、ビスケットブラザーズ、佐久間一行、ライス、ジャングルポケット、サルゴリラ、コロコロチキチキペッパーズ、バンビーノ

【注意事項】

・劇場スタッフの指示に従ってお進みください。

・写真撮影、立ち止まりはお控えください。

・出演者は変更となる場合がございます。

・公演をご観覧された方のみ、ご参加可能となります。

『キングオブコント王者座談会！』

歴代キングオブコント王者が六本木シアターに集結！

コントを愛し、コントで頂点を掴んだ王者たちによるスペシャル座談会を開催しました。

六本木シアターへの想い、劇場で挑戦してみたい企画など、ここでしか聞けない貴重なトークをお届け。

さらに、お互いに聞いてみたかった質問や、先輩コント師から寄せられた質問にも回答します。

コントファン必見の濃密な内容を、7月にFANYマガジンにて公開予定。

王者たちの本音とコント愛が詰まった特別企画をぜひお楽しみください！

【出演者】サルゴリラ、ロングコートダディ、ビスケットブラザーズ

＜YOSHIMOTO ROPPONGI THEATER＞

公式HP https://roppongi.yoshimoto.co.jp/(https://roppongi.yoshimoto.co.jp/)

公式X https://x.com/yoshimot6ppongi(https://x.com/yoshimot6ppongi)

公式Instagram https://www.instagram.com/yoshimoto_roppongi_theater(https://www.instagram.com/yoshimoto_roppongi_theater)

公式TikTok https://www.tiktok.com/@yoshimotoroppongitheater(https://www.tiktok.com/@yoshimotoroppongitheater)