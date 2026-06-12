細川一輝 選手 2026-27シーズン 選手契約(継続)合意のお知らせ

株式会社群馬クレインサンダーズ

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この度、群馬クレインサンダーズでは、#29 細川一輝選手とのBリーグ2026-27シーズンの選手契約(継続)が基本合意に達しましたのでお知らせいたします。

#29 細川 一輝（ほそかわ かずき）

細川選手 コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116683/table/173_1_75c9632d57470ecc5123e2051109f056.jpg?v=202606120651 ]

「2026-27シーズンも群馬クレインサンダーズでプレーできること嬉しく思います。

個人としてはもっと結果も出さないといけないと思っていますし、その中でチームの勝利に貢献できるように全力で頑張ります。

このオフシーズンで今まで以上に成長してコートに戻って来れるように準備していきます。

支えてくださる多くのパートナー企業様やファンの皆さんに結果で恩返しできるように全力でプレーしていきます！

群馬一丸で優勝を獲りに行きましょう⚡️」