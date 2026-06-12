【44,000社中 TOP30入賞】gracemode、Wantedly「カジュアル面談 指名No.1グランプリ」で候補者から圧倒的支持を獲得

株式会社gracemode

株式会社gracemode（本社：東京都目黒区、代表取締役：木上実乃里、以下gracemode）は、ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：仲暁子）が主催する「カジュアル面談 指名No.1グランプリ」において、Wantedly利用企業約44,000社の中から、月間の指名獲得数 上位30社にランクインしたことをお知らせいたします。

「カジュアル面談 指名No.1グランプリ」について

「カジュアル面談 指名No.1グランプリ」は、ウォンテッドリー株式会社が2026年3月に提供を開始した「指名カジュアル面談」機能のリリースを記念して開催されたアワードキャンペーンです。

求職者が話したい社員を自ら指名してカジュアル面談をリクエストできるこの機能を活用し、対象期間中に最も多くのリクエストを集めた企業を称えるものです。特別なエントリーは不要で、Wantedlyを利用するすべての企業（約44,000社）が自動的に審査対象となります。

※ウォンテッドリー株式会社 発表プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000021198.html

■ 独自の採用ブランディングを展開する企業が多数集まる中、TOP30入賞

対象期間（2026年3月9日～3月31日）において、gracemodeは多くの大手企業や有名スタートアップがひしめく中、月間指名獲得数 上位30社にランクインいたしました。

求職者が自ら「この企業の人と話してみたい」と指名する本機能において、上位に選出されたことは、gracemodeが発信する企業カルチャーやビジョン、そして「働くメンバーのリアルな魅力」が求職者の皆さまへ真っ直ぐ届き、深く共感いただけている結果であると考えております。

■ gracemodeの採用アプローチ：SNSの発信力と「等身大のストーリー」

gracemodeは美容特化型メディア「EMME」をはじめとするSNSメディア群の企画・運営を通じて、月間総視聴数10億回超を達成してきたSNSマーケティングのプロフェッショナル集団です。 自社メディアの運営やクライアント企業のSNSマーケティング・PRを支援する中で培った「ユーザーの心を動かすコミュニケーション設計」の知識を、自社の採用活動（HR領域）にも徹底的に活かしてまいりました。

綺麗事だけではない、メンバーそれぞれの「好き」を原動力にした泥臭い挑戦や、組織が成長していくリアルなストーリーをWantedlyを通じてオープンに発信。さらに、面談の前には候補者様一人ひとりのキャリアや志向性に合わせたストーリーをお届けするなど、どこまでも「候補者様ファースト」な1対1のコミュニケーションを重ねてきたことが、今回の圧倒的な支持に結びつきました。

■ 今後について

gracemodeでは、今後もさらなる組織基盤の強化と採用広報に注力し、 これからも候補者・求職者の皆さまに向けて、gracemodeならではのカルチャーや挑戦できる環境をオープンに発信してまいります。

カジュアル面談は随時受け付けておりますので、ご興味をお持ちの方はお気軽に応募窓口よりご連絡ください。

gracemode Wantedly企業ページ： https://www.wantedly.com/companies/company_3864862

＜会社概要＞

会社名：株式会社gracemode(ベクトル100%子会社)

代表者：代表取締役 木上 実乃里

所在地：東京都目黒区青葉台1-13-6 ザ・ワークス・クロス 3階

事業内容：美容特化型メディアの運営、SNSマーケティング事業、PR事業

設立：2018年1月25日

コーポレートサイト：https://gracemode.jp/



