「OTOTEN2026 AUDIO&HOME THEATER FESTIVAL」出展のお知らせ 80周年を迎えるJBLの新製品を中心に、多彩なラインアップを展示

ハーマンインターナショナル株式会社

ハーマンインターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：桑原拓磨）は、2026年6月19日（金）から21日（日）までの3日間、東京国際フォーラムにて開催される、一般社団法人日本オーディオ協会主催の国内最大級のオーディオ・ビジュアル総合展示会「OTOTEN2026 AUDIO & HOME THEATER FESTIVAL（以下、OTOTEN2026）」に出展いたします。

ハーマンインターナショナル株式会社は、東京国際フォーラム・ガラス棟4階（G409）およびガラス棟B1階の2会場に出展し、多彩な製品ラインアップと体験型展示を通じて、音と製品の魅力を存分にご体感いただける空間を展開いたします。

ガラス棟4階（G409）では、80周年を迎えるJBLの新製品を中心に、ラグジュアリーオーディオの新製品や完全ワイヤレスイヤホンの新製品など、幅広いカテゴリーの製品を展示。音の違いや特長をじっくりとお楽しみいただける試聴環境をご用意します。さらに、ブランド創設50周年を迎えるARCAMの新製品も展示し、長年培われてきた音づくりの哲学と最新技術が融合した高品位なサウンドの魅力をご紹介いたします。

また、ガラス棟B1階では、自動車向けプレミアムサウンドシステムを搭載した車両を展示し、音の広がりや臨場感など、JBLならではのサウンドをご体感いただけます。

多彩な製品と体験型展示を通じて、音楽をより深く楽しむための新たな価値を提案し、来場者の皆さまをお迎えいたします。

【OTOTEN2026概要】

■名称：OTOTEN2026 AUDIO & HOME THEATER FESTIVAL

■日時：

2026年6月19日（金）13：00～19：00 ※プレミアムデー（有料）

2026年6月20日（土）10：00～19：00 / 21日（日）10：00～17：00 ※一般公開日（無料）

■会場：東京国際フォーラム ガラス棟B1F～7F / 東京都千代田区丸の内3-5-1

■公式サイト：https://www.jas-audio.or.jp/audiofair/

【ハーマンインターナショナルブース】

■ガラス棟4階G409：AKG、ARCAM、JBL、Harman Kardon、Mark Levinson

■ガラス棟B1階：TOYOTA GRカローラ

【弊社ブースハイライト】

1．【日本初・参考展示】JBL Summit K2 デモンストレーション

ガラス棟4階（G409）では、JBLの80周年を象徴する存在として「Summit K2」を日本で初めて参考展示し、世界初のデモンストレーションを実施します。あわせて、JBLの完全ワイヤレスイヤホン新製品も展示し、幅広いカテゴリーで“いま体験できるJBL”をお届けします。

２.【クラウドファンディング中】JBL BandBoxを特別ゲストによるデモンストレーション

話題のプロジェクト「BandBox」は、会場にてデモンストレーションを実施。さらにスペシャルゲストとしてギタリスト、コンポーザー、プロデューサーである関口シンゴ氏の来場も予定しており、製品への理解をより深めていただける機会をご提供します。

●JBL BandBoxプロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9369

３.【ARCAM 50周年】アニバーサリー展示＋オーディオ評論家・麻倉先生の講演

ブランド創設50周年を迎えるARCAMは、節目を記念した展示を展開。加えて、オーディオ評論家の麻倉怜士先生による講演も予定しており、長年培われた音づくりの思想と最新技術の魅力を、解説とともにご紹介します。

【ゲスト紹介】

◆関口シンゴ

ギタリスト、コンポーザー、プロデューサー。

2ndアルバム『tender』はサブスク総再生回数が2,500万回を超える。

また、mabanua、Shingo Suzukiと共にバンド、Ovall（オーバル）としても活動。

FUJI ROCK FESTIVAL 、GREENROOM FESTIVAL、RISING SUN ROCK FESTIVAL、Sunset Liveなど日本全国の大型フェスや、台湾、フィリピンなどアジアツアーも成功させる。

CM楽曲制作、映画、ドラマ、アニメなどの劇伴も数多く手掛けるほか、プロデューサー、アレンジャー、コンポーザー、ギタリストとしてあいみょん、米津玄師、アイナ・ジ・エンド、川崎鷹也、友成空、jo0ji、浮世、さとう。といった数多くのアーティストをサポートするなど多岐に渡るシーンで活躍中。

◆麻倉怜士

学生時代よりエアチェックにはまり、雑誌編集者を経てAV評論家の道へ。得意ジャンルという枠には当てはまらないオールマイティな活動の場を持ち、ピュアオーディオからビジュアル、最新のデジタルファイルミュージック、そしてデジカメやケータイのようなデジタル・ガジェットまで網羅する。また、雑誌のみならず書籍、テレビ、講演と八面六臂に活躍しているほか、松田聖子をはじめとするアイドル大好きという側面もある。現在、HiViグランプリの選考委員長を務めている。

【G409：講演スケジュール】

※イベント内容および使用機材は、都合により変更となる場合があります。

＜ハーマンインターナショナル（米国本社/Harman International Industries, Incorporated）について＞

ハーマンインターナショナルは、プレミアム・オーディオ、ビジュアル、コネクテッド・カーと、それらを統合したソリューションを、自動車、消費者、プロフェッショナルの市場に向けて、設計・製造・販売しています。弊社のAKG(R)、Harman Kardon(R)、Infinity(R)、JBL(R)、Lexicon(R)、Mark Levinson(R)、Revel(R)を含む主要ブランドは、オーディオ愛好家やアーティスト、イベント／コンサート会場などで多く利用され、称賛を受けています。また今日では、弊社のオーディオやインフォテイメント・システムが装備された自動車が世界で5,000万台以上走っており、弊社のソフトウェアサービスは、オフィスや家庭、車やモバイルなどあらゆるプラットフォームにおいて、何十億台ものモバイル端末やシステムが安全な接続や統合を行えるよう、支えています。ハーマンインターナショナルは全世界に約30,000名の社員が在籍しています。

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