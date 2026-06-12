アニメ『僕のヒーローアカデミア』より、描き下ろしビジュアルを使用した新商品が8月8日発売！ アニメイトでは同日より、特典がもらえるフェアを開催!!
△描き下ろしビジュアル
商品の詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3885
株式会社アニメイトは、アニメ『僕のヒーローアカデミア』の新商品を2026年8月8日から発売いたします。また、同日より「アニメ『僕のヒーローアカデミア』全国ご当地応援フェア」を開催いたします。
新商品には、旅を楽しむ緑谷出久・爆豪勝己・麗日お茶子・轟焦凍・オールマイト・相澤消太の描き下ろしビジュアルを使用。「アクリルスタンド」や「キャラバッジコレクション」などさまざまなアイテムをラインナップしています。
また、全国アニメイト・アニメイト通販にて、8月8日～8月30日まで「アニメ『僕のヒーローアカデミア』全国ご当地応援フェア」を開催。期間中、アニメ『僕のヒーローアカデミア』の対象商品をご購入・ご予約いただいた方に、特典「ペナント風ステッカー（全6種）」をプレゼントいたします。新商品とあわせてチェックしてみてください！
■商品情報
△アクリルスタンド
アクリルスタンド
発売日：2026年8月8日
価格：各1,980円（税込）
種類：6種
△キャラバッジコレクション
キャラバッジコレクション
発売日：2026年8月8日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（6パック入り）2,640円（税込）
種類：全6種
△日本地図クリアファイルA
日本地図クリアファイル A・B
発売日：2026年8月8日
価格：各440円（税込）
種類：各1種
△日本地図クリアファイルB
△巡れ！日本地図ビッグタオルA
巡れ！日本地図ビッグタオル A・B
発売日：2026年8月8日
価格：各4,950円（税込）
種類：各1種
△巡れ！日本地図ビッグタオルB
この他にも、多数の新商品が発売！
■フェア情報
△特典：ペナント風ステッカー（全6種）
アニメ『僕のヒーローアカデミア』全国ご当地応援フェア
開催期間：2026年8月8日～8月30日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、アニメ『僕のヒーローアカデミア』関連（アニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』を含む）のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、またはオーディオ・ビジュアル商品をご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎、あるいはグラッテ飲食・有償特典をご購入・ご予約（内金全額必須）1点毎に、特典を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ペナント風ステッカー（全6種）
※特典はお選びいただけません。
■グラッテコラボ情報
アニメ『僕のヒーローアカデミア』全国ご当地応援フェア開催記念グラッテ
開催期間：2026年8月8日～8月30日
開催場所：
＜ラテ・アイシングクッキー販売店舗＞アニメイト池袋本店・秋葉原ANNEX・渋谷・吉祥寺パルコ・横浜ビブレ・仙台・名古屋・大阪日本橋・梅田・岡山
＜グラフィックアイス販売店舗＞アニメイト渋谷・吉祥寺パルコ・仙台・梅田
＜クッキー出張販売店舗＞アニメイト高崎・大宮・町田・千葉・札幌・長野・静岡パルコ・新潟・三宮・京都・福岡パルコ・広島・川崎・POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋
※POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋はグラッテの販売も行います。
※クッキー出張販売店舗では、クッキーがなくなり次第終了となる場合がございます。
メニュー：
＜グラフィックラテ（絵柄6種）＞イートイン660円（税込） テイクアウト648円（税込）
＜アイシングクッキー（絵柄6種）＞イートイン605円（税込） テイクアウト594円（税込）
＜グラフィックアイス（絵柄6種）＞イートイン750円（税込） テイクアウト736円（税込）
有償特典：トレーディングアクリルコースター（全6種）
※メニューご注文1点につき＜+500円（税込）＞でおひとつご購入いただけます。
※絵柄はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
■関連URL
『僕のヒーローアカデミア』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=3885)
アニメ『僕のヒーローアカデミア』アニメイト特設ページ(https://www.animate.co.jp/ex/heroaca_animate_10th/)
アニメ『僕のヒーローアカデミア』全国ご当地応援フェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115520)
アニメ『僕のヒーローアカデミア』公式ホームページ(https://heroaca.com)
僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary(https://heroaca.com/10thanniversary/)
■『僕のヒーローアカデミア』とは
週刊少年ジャンプにて連載された堀越耕平先生によるコミックシリーズで、ヒーローを目指す高校生、緑谷出久とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが描かれています。
2025年12月にTVアニメが完結した後も、2026年4月からはTVアニメ放映10周年を記念した「僕のヒーローアカデミア The Animation 10th Anniversary」としてさまざまな企画の展開を予定しており、ますます注目を集めている作品です。