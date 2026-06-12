さとみ(すとぷり)ワンマンライブ『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ』が「ABEMA PPV」で独占配信決定！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」メンバー「さとみ」のワンマンライブ『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ -Period-』が、2026年6月19日(金)20:00より「ABEMA PPV(アベマ ペイパービュー)」にて独占配信されることをお知らせいたします。本配信の視聴チケットは、2026年6月12日(金)18:00より販売を開始いたします。

「さとみ」にとって約6年ぶり、3回目となるワンマンライブ『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ』が、2025年9月に横浜アリーナで開催されました。2nd Full Album『S's』を携え、2日間にわたり全4公演を開催。これまでに発表してきたアルバムタイトルに由来するサブタイトルを各公演に冠し、それぞれ異なるセットリストや演出で、リスナーを魅了しました。

この度、この4公演を締めくくる最終公演『-Period-』の模様を、「ABEMA PPV」で、独占配信されることが決定しました。「ABEMA PPV」を通じて、これまでの歩みとリスナーへの感謝、そして「さとみ」のこだわりが詰まったステージを、会場の熱量そのままに全国の視聴者へお届けいたします。

また、配信チケット購入者全員に特典として、ABEMA限定映像『さとみのQ&Aコーナー』をプレゼント。ライブにかけた想いやリスナーへの気持ちなど、公演にまつわるさまざまな質問に「さとみ」自身が答えた、ここでしか見ることのできない特別映像をお楽しみいただけます。

さらに、配信チケット購入時に「ABEMAプレミアム」へ新規登録した方を対象に、800円キャッシュバックキャンペーンも実施されています。※その他の詳細につきましては、視聴ページよりご確認ください。

本配信を通じて、「さとみ」がリスナーの皆さんへの想いを込めて創り上げた6年ぶりのワンマンライブの集大成を、ぜひABEMAでお楽しみください。

■配信概要

『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ -Period-』

配信日時：2026年6月19日(金)20:00～ (19:45～配信開始)

見逃し配信期間：2026年7月2日(木)23:59まで

視聴料金：4,000円(税込)

※ABEMAアプリ内購入時は別途手数料400円(税込)がかかります。

出演者：さとみ

販売期間：2026年6月12日(金)18:00～2026年7月2日(木)21:00

購入者特典：限定映像『さとみのQ&Aコーナー』

視聴購入URL：https://abema.tv/live-event/19671ea2-7556-4947-ae82-f3360d915c10

キャッシュバックキャンペーン：https://abema.tv/lp/cashback-satomi-20260612

※画像をご使用の際は【(C) STPR Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※チケットご購入後の公演延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。

※「ABEMA PPV」のコンテンツは一部デバイスではご視聴いただけません。

※本配信は見逃し配信ならびに追っかけ再生が可能です。

※見逃し配信期間終了後は視聴できなくなりますのでご注意ください。

※国内のみ視聴可能です。

※「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」会員も個別購入が必要です。

※「ABEMA PPV」詳細：https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872

■さとみ Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。ピンク色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTube チャンネル登録者数は164万人、TikTok フォロワー73.3万人、各SNSの合計フォロワー数620万人にのぼる。(2026年6月現在)

ゲーム実況、歌ってみたを中心に、作詞、声優など、多彩に活動。2019年12月にはZepp Tokyoにてワンマンライブを開催。2023年9月にリリースした1stフルアルバム『Never End』は、オリコンデイリーアルバムランキング1位(2023年9月12日付)、ゴールドディスクに認定された。初のオフィシャルファンブック『さとみめもりー』は2021年8月31日トーハンの週刊ベストセラーにてエンタテイメント第1位を獲得。“妖怪学園Y～Nとの遭遇～”や、“カードファイト!! ヴァンガードwill+Dress“では声優を務めた。2025年にはモーターサイクルショー公式アンバサダー、ゲーム『第五人格』のスペシャルクリエイターに就任。同年9月、2ndフルアルバム『S’s』をリリース＆横浜アリーナにて2DAYS4公演のワンマンライブを開催。

オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@satoniya_

公式X：https://x.com/satoniya_

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@satoniya_

公式Instagram：https://www.instagram.com/satoniya_

公式LINE：https://page.line.me/738ieang

すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com/

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/