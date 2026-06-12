【低学年向け】初見の実験データを読み解く力をはぐくむ「スペックTOMAS 中学入試ガイダンス ─ 理科実験教室『色の正体をあばけ！』編」開催

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社駿台ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は2026年7月11日（土）、小１～小３の生徒および保護者を対象に「スペックＴＯＭＡＳ 中学入試ガイダンス ─ 理科実験教室『色の正体をあばけ！』編」を開催いたします。

近年の中学入試の理科では、単なる知識の暗記ではなく、初見の実験データから規則性を見つけ出す「思考力」を問う出題が増加しています。

こうした傾向を踏まえてスペックＴＯＭＡＳでは、低学年を対象とした理科実験イベントを企画。身近な道具を使った実験をとおして科学への興味関心を高めながら、実際の中学入試問題にも挑戦できる、実践的なガイダンスとなっています。

（特設ページ：https://www.tomas.co.jp/spec/guidance/）

■テーマ ─ 理科実験教室 「色の正体をあばけ！」 (対象:小１～小３の生徒・保護者)

近年の理科入試では、初見の実験データを読み解く「思考力」が重視されています。これに対応するには、実体験に基づいた興味関心が不可欠です。今回はペーパークロマトグラフィーという手法を用いて、ペンのインクを分離する実験を行います。終盤には実際の入試問題に挑戦し、実験と入試の繋がりを体感していただきます。

■開催概要

日時：2026年7月11日（土）10:30-11:45

会場：駿台現役フロンティア 自由が丘校（東京都目黒区緑が丘2丁目16－22）

お申し込み：こちら(https://www.tomas.co.jp/spec/guidance/#form-area)のフォームからお申し込みください

※お急ぎの方はフリーダイヤル0120-65-1359（受付時間10：00～20：00）までお申し込みください。

■会社概要

株式会社 駿台ＴＯＭＡＳ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 町田仁

企業URL：https://www.sundai-tomas.co.jp/

事業内容：最難関校受験対策に特化した進学個別指導塾

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

■この記事に関するお問合せ

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 辺見・有竹

Email ：riso-pr@tomas.jp