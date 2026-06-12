″夏の能登″を一皿に。体験型レストランCoil・TILE・barrierの3店舗にて、旬の「天然 能登岩牡蠣」と、地酒・ワインのペアリングメニューを提供。

株式会社SU-BEE

石川県を拠点に、飲食店の企画・運営を手掛けている株式会社SU-BEE（本社：石川県金沢市、CEO：田端 弘一）は、運営する3店舗「COIL」「TILE」「barrier」にて、旬の「天然 能登岩牡蠣」を主役にした期間限定の逸品メニューと、それに合わせた地酒・ワインのペアリングの提供を、2026年6月15日(月)より、期間限定で提供いたします。本企画は、観光客が減少しがちな初夏の金沢に、地物・旬の食材ならではの「せっかくだから」という来店動機を生み出すとともに、2024 年の地震から立ち上がろうとする能登の生産者を、"おいしく食べて応援する"ことを目的としています。

■ 冬の大ヒット企画「香箱蟹」に続く、夏の旬を味わう「能登岩牡蠣」

Coil、TILE、barrierでは、これまでも地物や季節食材にこだわった限定メニューを提供し、顧客満足度の向上に繋げてまいりました。中でも、冬の金沢を代表する味覚「香箱蟹」の限定メニューは、「この時期、この場所だからこそ味わえる」と国内外の多くのお客様からご注文をいただいた大人気企画です。 そして今回、待望の“夏版”としてご用意したのが、今まさに旬を迎える「能登岩牡蠣」です。冬の真牡蠣とはひと味違う、ぷっくりと肉厚で身が詰まった夏の岩牡蠣。金沢を訪れるすべての方へ、一皿で「この土地の今の季節」を存分に感じていただける極上の体験をお届けします。

■ 食べることで能登の海を応援。復興への想いを乗せた一皿

豊かな海の幸に恵まれた能登半島ですが、2024年の震災は牡蠣の生産現場にも大きな影響を与えました。 本企画で提供する岩牡蠣は、穴水や七尾など、能登の生産者から直接仕入れたものです。お客様に美味しく召し上がっていただくその一皿が、生産者の方々の再起を後押しする力となります。

「金沢の食を、世界とこの街の食卓へ。そして、その先にある能登へ。」

SU-BEEは、金沢の豊かな食を国内外のお客様に手渡しながら、その源である「能登の海」と生産者の皆様を継続的に応援してまいります。

メニュー詳細

■能登岩牡蠣とは

夏に旬を迎える能登特産の岩牡蠣は、プリプリの食感と濃厚な味が特徴です。岩牡蠣は日本海側に多く生息し、真牡蠣は太平洋側で多く養殖されます。真牡蠣が浅瀬や沿岸部に作られるのに対して、岩牡蠣は水深の深い場所で、ゆっくり時間をかけて育つため、身と殻が大きく育ちます。牡蠣は”海のミルク”と称され、鉄・亜鉛・ビタミンB12をはじめ、様々な栄養素が豊富に含まれています。栄養価の高い牡蠣は、不足しがちな栄養素を補う上でも、とても頼りになる食材です。

■天然 能登岩牡蠣(生)～金箔入り金沢柚子ジュレ～：\1,980(税込)

能登産の生の岩牡蠣を使用し、金沢柚子を使ったポン酢ジュレをかけて仕上げました。ジュレには金沢金箔を使用しており、インパクトも抜群です。

■能登岩牡蠣(生)～金箔入り金沢柚子ジュレ～



■天然 能登岩牡蠣と白ワインペアリング：\2,680(税込)

■天然 能登岩牡蠣と季節地酒ペアリング：\2,780(税込)

■能登岩牡蠣と白ワインペアリング：\2,680(税込) ■能登岩牡蠣と季節地酒ペアリング：\2,780(税込)

Timo Vermentino（白ワイン）

イタリア・プーリア州の白ワイン。柑橘や白い花を思わせる爽やかな香りに、ミネラル感のあるすっきりとした味わいが特徴です。心地よい酸味が、能登岩牡蠣の濃厚な旨みとクリーミーな口当たりを引き締め、後味を軽やかに整えてくれます。

純米吟醸 KZ 竹葉

石川県能登町・数馬酒造が造る純米吟醸酒。クリアな酸味と軽やかな旨み、爽やかな飲み口が特徴で、能登岩牡蠣のミルキーなコクや濃厚な旨みと自然に調和し、素材の味わいを引き立てながら後味をすっきりとまとめます。

■Coil (コイル)

"手巻き寿司専門店 Coil(コイル)は、金沢市の「かなざわはこまち」2Fに位置する、体験型の創作和食レストランです。 日本の伝統的な「細巻き寿司」をメインに、天ぷらや日本茶体験を現代的なスタイルで楽しむことができます。 特に、金沢で古くから愛される手巻き寿司を自分で完成させる体験は、観光客にも人気です。リニューアルに伴い、抹茶を贅沢に使用したカフェメニューや、 利き酒・利き茶スタンド、地元の食材と伝統の技を最大限に活かしたメニューなど、 より深く日本文化を体感していただける空間へと生まれ変わりました。ランチからディナーまで、石川や金沢ならではのグルメを楽しむことができ、観光途中の立ち寄りにも最適。トリップアドバイザー「トラベラーズチョイスアワード2024・2025」2年連続受賞。



店舗名： Coil (コイル)

所在地： 石川県金沢市袋町1-1 かなざわはこまち2F

※JR北陸新幹線 金沢駅 徒歩15分

電話番号： 076-256-5076

営業時間： 11:00～21:30 ( L.O 21:00 )

URL： https://coil-japan.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/coilofficial/

トリップアドバイザー： https://bit.ly/3MRurW9

■TILE (タイル)

2021年3月にオープンした【 TILE (タイル) 】は、“伝統の再定義”をコンセプトとした、全く新しい価値観の「食」を楽しめる創作海鮮丼専門店。店名にもなっている通り、タイル型にカットされた食べやすくお箸を使わなくても良い約30種類の魚介類を中心としたネタと、薬味として位置付けているマイクログリーンを自由にレイアウトし、金沢薬味海鮮丼を美しい宝石箱に落とし込むという体験型レストランです。築110年の町屋を改装し、不特定多数の人を集めるのではない、クローズドで特別な空間を演出。2020年から2025年まで、世界最大の旅行プラットフォーム「トリップアドバイザー」より、優れたサービスを一貫して提供する施設に贈られる「トラベラーズチョイスアワード」を5年連続で受賞中。



■店舗情報

店舗名： TILE (タイル)

所在地： 石川県金沢市此花町4-18

電話番号： 076-255-2802

営業時間： LUNCH / 11:00~15:00 (L.O 14:00)、

DINNER / 17:00~22:00 (L.O 21:00)

URL： https://tile-japan.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/tile_japan/

トリップアドバイザー： https://bit.ly/3DgI3af

■barrier(バリア)

"barrier（バリア）は石川県金沢市のひがし茶屋街近く、観光地でもあるアーチ型の浅野川大橋からすぐの場所にある古民家を改装した創作和食料理店です。 お出汁をテーマにした斬新なコンセプト、食の魔法と空間芸術が融合した場所で、お客様に独自の食体験を提供いたします。



■空間 「barrier=結界」をコンセプトに、賑わいのある金沢市街の中心にありながら、喧騒とは線をひき、界を結して、古えと現代、陰と陽の対比を感じていただく神聖な空間をつくる結界をイメージしました。 古民家を繊細にリノベーションした空間は、アートと料理が絶妙に結びつき、お客様が時間や空間を超えた旅に出るかのような体験を提供します。 真っ暗な中で、ピンスポットのみの空間は"陰と陽"、"昼と夜"、そして"古と新"の対比を通じて、barrier(結界)のコンセプトが表現されています。 瞑想や禅に近い非日常体験をお楽しみください。



■メニュー barrierでは、三方(さんぼう)をお膳として利用し、岡持ち(おかもち)に収められた三つのお椀料理に、サイフォンで抽出された一番出汁を注ぎます。 これにより、一杯のお出汁がお客様の食体験に奥深さと芳醇さを加えます。 barrierは、伝統的な日本料理のエッセンスを守りつつも、現代的なアプローチで新たな魅力を引き出すことを目指しています。 漆黒の空間で五感を研ぎ澄ませて、出汁に合う料理をお楽しみください。





■店舗情報

店舗名： barrier (バリア)

所在地： 石川県金沢市尾張町2-14-21

電話番号： 076-204-7018

営業時間： 12:00～22:30（L.O.21:30）

席数： 43席(座敷席あり、カウンター席あり)

URL： https://barrier-japan.jp

Instagram： https://www.instagram.com/barrierofficial/

トリップアドバイザー： https://onl.bz/8jmUVwm

■株式会社サビー

会社名： 株式会社サビー (SU-BEE.CO., LTD.)

所在地： 石川県金沢市玉川町9-15

代表者： CEO 田端 弘一

設立 ： 平成27年11月

URL ： http://su-bee.jp/

事業内容： 飲食店の経営及び運営、飲食店の企画及び経営、運営に関するコンサルタント、コントラクト事業、グリーン事業、農業