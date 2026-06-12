完全審査制マッチングアプリ「Hills high」、高級車を所有するユーザー向けの新認証バッジを追加

Triplecomma株式会社

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完全審査制マッチングアプリ「Hills high」は、高級車を所有するユーザーを対象とした新たな認証バッジ「高級車バッジ」を追加しました。今回追加されたバッジは、一定基準以上の高級車を所有していることを書類で確認したうえで発行される認証バッジです。相手に安心して参考にしてもらえる情報として、自身の魅力や信頼につながる要素をより具体的に示すことができます。

Hills highでは、信頼できる出会いを提供するため、会員登録時に書類認証を含む審査プロセスを設けています。ユーザーが提出した書類がHills highの定める内部基準を満たした場合、加入条件となる認証バッジが発行されます。ユーザーは、Hills highが定める基準に基づき、1つ以上の認証バッジを取得することでサービスの利用が可能になります。今回の高級車バッジについても、運営会社であるTriplecomma株式会社が内部認証プロセスを整備し、車両の所有状況や名義確認を行ったうえで発行します。

高級車バッジは、車両価格の基準に応じて3段階に分かれています。対象となるのは、500万円以上、1,000万円以上、2,000万円以上の高級車を所有するユーザーです。車両価格の変動を考慮し、原則として初度登録から5年以内の車両を対象に、発売時点の車両価格をもとに確認します。

高級車バッジの取得には、車両が本人名義であることを確認できる書類の提出が必要です。本人名義の車両の場合は、車検証など車両の所有情報を確認できる書類を提出いただきます。リース契約の場合は、リース契約書など契約者情報を確認できる書類が対象となります。提出書類の名義とHills highの会員登録情報が一致していることを条件とし、必要に応じて追加確認を行います。

新規ユーザーは、会員登録時の書類認証ステップで高級車バッジに関する書類を提出できます。すでにHills highを利用している既存ユーザーは、マイページから新たに追加された高級車バッジを申請できます。新規登録時の審査基準として活用できるだけでなく、既存ユーザーにとっても、追加の認証情報としてプロフィール上に表示できる仕組みです。

Hills highのバッジは、書類認証が完了していることを示す加入基準であり、相手がプロフィールを理解する際に参考にできる信頼情報です。複数のバッジを取得している場合、それは複数の基準において確認プロセスを経ていることを意味します。相手にとっては、出会いを始める前に確認できる情報が増えることで、より安心してコミュニケーションを進めるための判断材料となります。

Hills highは、出会いの前に生じやすい不安や疑念をできる限り減らし、ユーザー同士が相手そのものに向き合える環境を目指しています。信頼できる情報があらかじめ示されることで、条件や背景を過度に疑うのではなく、一人の相手として自然に理解し合うきっかけが生まれると考えています。

今後もHills highは、厳格な認証体制と信頼に基づくサービス運営を通じて、ユーザーが安心して出会いを始められる文化づくりに取り組んでまいります。



■ 高級車バッジ概要

対象者

500万円以上、1,000万円以上、2,000万円以上の高級車を所有するHills highユーザー

バッジの種類

・500万円以上の高級車を所有

・1,000万円以上の高級車を所有

・2,000万円以上の高級車を所有

確認基準

原則として初度登録から5年以内の車両を対象に、発売時点の車両価格をもとに確認

提出書類の例

・本人名義の車両の場合：車検証など、車両の所有情報を確認できる書類

・リース契約の場合：リース契約書など、契約者情報を確認できる書類

※必要に応じて、その他補足書類の提出をお願いする場合があります。必要に応じて、その他補足書類の提出をお願いする場合があります

申請方法

・新規ユーザー：会員登録時の書類認証ステップで申請

・既存ユーザー：マイページより追加申請



■ Hills high概要

サービス名：Hills high

提供開始日：2026年4月10日

提供地域：日本

対応OS：iOS / Android

利用料金：基本無料（一部機能課金あり）

公式サイト：https://www.hillshigh.jp/

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/hills-high/id6748301861

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triplecomma.hills&;hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triplecomma.hills&;hl=ja)

今後とも『Hills high』をよろしくお願いいたします。