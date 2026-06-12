《POCHI》ニュージーランド産のウェット缶シリーズを新発売

マーケティングパートナー株式会社

プレミアムドッグフードメーカー「POCHI」（運営：マーケティングパートナー株式会社、本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：泰地正人、Tel：03-6772-8194、https://www.pochi.co.jp/）は、高品質な原材料と徹底した衛生管理で定評あるニュージーランドで生産するウェット缶シリーズ3種を、6月12日（金）より新発売します（オールライフステージAAFCO栄養基準適合）。

ラインナップは、タンパク源の異なる『グラスフェッドラム』『フリーレンジチキン』『サバ＆グラスフェッドビーフ』の3種を用意。肉由来比率が95%以上のお肉たっぷりウェットフードです。内容量は80gで小型犬にも使いやすい“使い切り”サイズとなっています。また、腸内環境の健康維持に役立つイーストカルチャーを配合。

■POCHI・ニュージーランド産のウェット缶シリーズの共通の特徴、仕様

今回新発売するPOCHI・ニュージーランド産のウェット缶シリーズは、肉本来の良さを活かした設計で、・高タンパク、グレインフリー（穀物不使用）、高い嗜好性 が主な特徴です。毎日の主食としてはもちろん、ドライフードへのトッピング用にもお使いいただけます。

・内容量：80g

・原産国：ニュージーランド

・オールライフステージ総合栄養食（AAFCO栄養基準対応）

・価格：449円（税込）

■POCHI・ニュージーランド産のウェット缶シリーズのラインナップ

【グラスフェッドラム】

・ニュージーランド産のグラスフェッド（牧草飼育）ラムを使用。動物性タンパク質はラムのみのため、アレルギーが気になる子にオススメ。

・また、ラム肉は脂肪燃焼やエネルギー代謝をサポートする成分「L-カルニチン」が豊富なため、体系が気になる子にもオススメです。

【フリーレンジチキン】

・消化吸収性に優れたチキンがメインのフード。シニアや、体重管理が気になる子にオススメです。

【サバ＆グラスフェッドビーフ】

・丸ごとサバが入ったフードで、POCHIのラインナップとしては初めてビーフ※も採用しています。

・食いつきがよく、栄養バランスを重視したい方にオススメです。

※ニュージーランド産のグラスフェッド（牧草飼育）ビーフ。

■ニュージーランド政府準拠の安全管理工場で製造

POCHIのニュージーランド産のウェット缶シリーズは、HACCP（MPI認証）を核に、ニュージーランド政府基準に準拠した安全管理工場で製造しています。原材料だけでなく製造工程にも目を向け、毎日の食事として安心して続けられる品質を支えています 。

■腸内環境・消化免疫をサポート

酵母由来の培養発酵物（ポストバイオティクス）であるイーストカルチャーを配合。善玉菌の増殖サポートにより腸内環境と免疫の健康維持につながります。また、消化酵素活性の促進による消化吸収のサポートも行います。

■商品概要 POCHIウェット缶「グラスフェッドラム」

■商品概要 POCHIウェット缶「フリーレンジチキン」

■商品概要 POCHIウェット缶「サバ＆グラスフェッドビーフ」

■ウェブサイト

・《POCHI》「総合栄養食ウェットNZ缶」紹介ページ

https://www.pochi.co.jp/ext/wet_nz.html

・プレミアムドッグフード専門店・通販「ポチの幸せ」公式サイト

https://www.pochi.co.jp/

■確かな商品を通じて本当の「犬の幸せ」を願う「POCHI」

「犬の幸せのためにできることを」

プレミアムドッグフードのセレクトショップの先駆けである「POCHI」が誕生したのは、1998年。世界から厳選したペット商品のカタログ通販としてスタートし、その後ペットフードに特化したECセレクトショップへと移行しました。創業当時、ペットフードの情報は、まだまだ発展途上で、現実には「いい加減」な情報が多く出回っていました。そうした中、とにかく自分たちで調べる、納得しなければ商品として扱わないという「POCHI」独自の文化が育まれ、商品のこだわりや栄養成分、商品の中身の写真や与え方まで細かく記載する唯一の通販カタログが「POCHI」でした。

今では、インターネット上にはたくさんのショップが立ち並びます。幾多ある中でPOCHIを選んでいただく理由を考えた時、知っていただきたいのは創業当時からDNAとして育まれてきた想いや考え方です。

「オリジナル総合栄養食の開発」

以前からオリジナルの栄養補完食やオヤツ、サプリメントなどの商材を豊富に取り揃えていましたが、2016年から、「もっと犬の食事を楽しいものにしたい」という思いからオリジナル総合栄養食の展開を開始。

犬の個性に合わせて毎日のトッピングを楽しめる総合栄養食「POCHI ザ・ドッグフード」シリーズの発売を皮切りに、2020年に3歳から始めるシニアフード「POCHI ザ・ドッグフード エイジングケア(現エイジングケアシニア)」シリーズを発売。2023年からは療法食の開発を始め、同年にスーパープレミアム品質の療法食「POCHI犬用食事療法食 腎臓ケア フレッシュチキン」を、2024年に「POCHI犬用食事療法食 消化器ケア 低脂肪 フレッシュターキー」を新発売しました。また、2025年には雑誌『RETRIEVER』とタッグを組み、中・大型犬の悩みにトータルで応える生肉使用のおいしい総合栄養食「POCHI ミディアムラージブリード」を発売したほか、美しい体づくりのための総合栄養食「POCHI ボディヘルス」シリーズを新発売しました。

20年以上の変遷の中で、紆余曲折を辿りながら今があるPOCHI。創業当初から今日に至るまで、できる限り詳細な原材料表示を心がけ、確かな商品を通して、本当の「犬の幸せ」がつかめることを心から願っています。

■初めてご注文する際は、『はじめてBOX』をご利用ください（数量限定、初回送料0円※）

初めてご利用される方限定でお気軽に＜POCHI＞を体験いただけるお試しセット（通常価格の62.8％OFF相当）をご用意しております。まずは、おためしセットをご注文いただき、気に入っていただけましたら、各種アイテムを個別にお求めいただけます。

＜POCHI＞はじめてBOX

https://www.pochi.co.jp/ext/hajimetebox.html

※「POCHI 初回限定 はじめてボックス」は、POCHIではじめてお買い物される方限定の商品です。 ※季節により内容が変わる場合がございます。 ※おひとり様1回限り、おひとつまでとなります。 ※都合により、予告なく企画の変更または中止になる場合がございます。 ※初回送料0円は、沖縄・離島を除きます。

【ラインナップ例※】