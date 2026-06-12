本当の暑さ、見えていますか？【新商品発売】WBGT測定器 期間限定セール開催中！

九洋洲 Joychou 株式会社

昨今の日本の夏の暑さは異常であり、熱中症の予防は政府情報に頼るのではなく、各家庭や個々でも行う事が今後は当然になってくると考えます。

環境省の公式サイトでは毎日、様々な場所の熱中症指数が定時で更新されています。しかし、皆さんが実際にいる現場は、周辺の建物、風の流れ、日光の反射など様々な要因の影響を受け、公表されたデータと環境状況が異なるのが実情です。そのため、行政からの警報だけでは、身の回りの熱中症リスクを正確に予測することは困難です。

屋外でのスポーツ活動、校庭で遊ぶ学生、屋外作業に従事する方、自宅の庭、体育館、登山・ハイキング・キャンプなどのアウトドア愛好家をはじめ、工事現場・農作業現場・高齢者施設・イベント会場・配送・警備関連のお仕事まで、人が活動するあらゆる場所で熱中症リスクが潜んでいます。

そんな時に強い味方となるのが、軽量で携帯性に優れた WBGT 測定器Anycee 黒球式熱中症指数計です。https://x.gd/G4sE3(https://x.gd/G4sE3)

身につけていつでも手軽に暑さ指数を確認でき、数値が危険域に達した際には、すぐに冷房の効いた室内へ移動したり、屋外での運動や作業を中止したり、体を冷やすなどの対策を講じることで、熱中症を未然に防ぐことができます。

WBGTで熱中症リスクを「見える化」

本機は気温・湿度・輻射熱の 3 要素を総合的に測定し、WBGT（暑さ指数）として数値表示します。一般的な温度計では判断できない隠れた熱中症リスクを数値で明確に確認できるため、早めに危険を察知し、適切な対策を取ることが可能です。ご家庭はもちろん、様々な現場で安心して活用できます。

大画面表示 & 屋内・屋外モード切替

視認性に優れた大画面ディスプレイを搭載しており、WBGT 値、周囲温度、湿度、危険レベルが一目で把握できます。また屋内モードと屋外モードを簡単に切り替えられる設計になっているのも魅力の一つです。 オフィス、学校、高齢者施設、工事現場、農作業、スポーツ活動、アウトドアなど、あらゆるシーンに対応し、場所を選ばず使えます。

4 段階リスク表示 & 自由設定可能な警報機能

日本環境省が推奨する基準に基づき、「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の 4 段階でリスクを表示。現在の環境がどのレベルなのか瞬時に判断できます。 さらに警報値は 20.0℃～50.0℃の範囲で 0.1℃単位で細かく設定可能。設定した温度を超えると、ブザー音と赤色ランプでお知らせしてくれます。ブザーの音量調整や消音にも対応しているので、場面に合わせて使い分けられます。

軽量ボディ & 多彩な装着・設置方法

本体重量はわずか約 60g と非常に軽量で、持ち運びがとても簡単です。 7 種類の設置・装着方法に対応しており、使い勝手抜群です。

１.収納式スタンドで卓上に設置

２.調整バンドで腕・腰に装着

３.カラビナでバッグに取り付け

４.1/4 インチネジ穴で三脚に固定 掛けにも対応

期間限定セール開催中！

定価 4,808 円 ⇒ セール 2,998 円（30% OFF）

最終価格：2,098 円

【セール期間】6 月 11 日～6 月 22 日

JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com