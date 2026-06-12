【愛知つながり応援】公認アンバサダー（2026.6月エントリー者）決定のお知らせ

株式会社ファーストイノベーション【愛知つながり応援】公認アンバサダー（2026.6月エントリー者）

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、一般社団法人つながり応援（理事長：清水国明、副理事長：木ノ根雄志）の取り組みの一環として、愛知県後援のもと展開しているWEB・SNSキャンペーン「愛知つながり応援」において、公認アンバサダーが決定したことをお知らせいたします。

本キャンペーンは、人と人とのつながりを起点に、愛知県の観光・文化・食・地域資源・企業・人の魅力を全国へ発信することを目的として実施しております。SNSを活用した日常的な発信を通じて、愛知県の新たな魅力発見や関係人口の創出を目指しております。

募集開始以降、多数のご応募をいただき、SNS審査・アンケート審査・オンライン審査を経て、このたび公認アンバサダーが決定いたしました。選出されたアンバサダーの皆様には、それぞれの視点や感性を活かしながら、愛知県内各地を巡り、地域の魅力を発信していただきます。

本取り組みでは、一過性の情報発信ではなく、継続的な発信活動による“つながり”の形成を重視しております。アンバサダーによるリアルな体験や想いを通じた発信が、新たな交流や地域への関心につながることを期待しております。

■ 愛知つながり応援 公認アンバサダー一覧

愛知つながり応援 公認アンバサダー一覧

熱波姉妹 (妹)yuki

末松 里菜

とよたウォーカー

天野 世理

ざきしま

加藤 真奈美

小桜 有香子

岩村 明里

Sango Kameda

安井 佐和

つばさ

るな

きょん

信楽 やき子

やすのこ

ぴよ

ゆかりん

シャンディ

tenteko

※掲載順不同

■ 愛知つながり応援 アンバサダー統括「水谷百花」のご紹介

水谷百花

・愛知キャンペーンアンバサダー統括

・PARIS FASHION DAYSモデル

・MISS WORLD JAPAN 2021 愛知代表

愛知キャンペーンアンバサダー統括として、『愛知つながり応援』の活動とSNSでの発信力を活かし、愛知県の魅力をより多くの方に分かりやすく、魅力的に届けていきたいと考えています。

■ 愛知つながり応援 公式アンバサダーのご紹介

愛知つながり応援 公式アンバサダー

・北川 エリナ

・ありる

・Yuiko

・高井ちはる

・ひな

・つかさ

・竹内淳

・ライラ

・いいじゃん三河

・あやね

・白鳥蓮

※掲載順不同

【公式アンバサダーについてはこちら】

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000476.000098210.html

■ 公認アンバサダー募集について

なお、「愛知つながり応援」公式アンバサダーの募集・選考につきましては終了しておりますが、公認アンバサダーにつきましては現在も募集を継続しております。

公認アンバサダーは、SNSを通じて愛知県の魅力を発信したい方であれば、幅広くご参加いただける取り組みとなっております。観光・グルメ・地域文化・イベント・日常風景など、それぞれの視点から愛知県の魅力を発信いただくことで、地域との新たなつながり創出を目指しております。

本キャンペーンでは、一人ひとりの発信が次の発信へとつながる“つながり型”の地域PRを重視しており、多様な発信者による継続的な情報発信を通じて、愛知県の魅力を全国へ届けてまいります。

【公認アンバサダー エントリーはこちら】

https://aichi.tsunagari-ouen.jp/amb/

今後も「愛知つながり応援」では、公式アンバサダー、公認アンバサダーの皆様とともに、愛知県内各地の魅力発信を継続してまいります。

■ 関連団体概要

【一般社団法人つながり応援】

所在地：東京都大田区大森東4-16-17

理事長：清水国明

概要：人と人・企業・行政をつなぎ、地域資源の価値最大化と持続可能な地域活性化を推進

■ 企業概要

社名：株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志

事業内容：WEB・SNS・AIを活用した統合支援事業

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/