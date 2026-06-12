熊本バスケットボール株式会社

九州のB.LEAGUEに所属する4クラブ(熊本ヴォルターズ・ライジングゼファー福岡 ・鹿児島レブナイズ ・長崎ヴェルカ)は、チアスクール生が主役となる祭典「B.CLUB CHEER FESTIVAL 2026」を初開催します。

本イベントは、各クラブのトップチアによるスペシャルパフォーマンスはもちろん、日頃から練習を積み重ねてきたチアスクール生たちが、成果を発表する輝かしいステージです。九州各地から未来のチアリーダーたちが一堂に会し、お互いのパフォーマンスに刺激を受け、切磋琢磨しながら成長し合う場でもあります。この日限りの熱いパフォーマンスと、クラブの垣根を超えたステージをぜひお楽しみください。



イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35234/table/37_1_f460cef01368c7ce922528d0964d824b.jpg?v=202606120651 ]

詳しくは、熊本ヴォルターズ ホームページ(https://www.volters.jp/lp_page/cheerfes2026) をご覧ください。

