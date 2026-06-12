「すとぷり」さとみ、6年ぶりのワンマンライブ『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ』最終公演「-Period-」を「ABEMA PPV」で6月19日（金）に独占放送！

株式会社AbemaTV(C)STPR Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月に横浜アリーナで開催された、大人気2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のさとみによる6年ぶりのワンマンライブ『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ』より、最終公演「-Period-」を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて2026年6月19日（金）20時より独占放送いたします。

このたび「ABEMA PPV」にて独占放送が決定した『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ』は、2025年9月に横浜アリーナで開催された、「すとぷり」のピンク色担当・さとみによる6年ぶり3回目となるワンマンライブです。これまでのさとみの歩みと、リスナーへの感謝を込めた2nd Full Album『S's』を引っ提げ、2日間にわたり全4公演を開催。これまでに発表してきたアルバムタイトルに由来するサブタイトルをそれぞれに冠し、各公演で異なるセットリストと演出でファンを魅了しました。さとみが“リスナーへの想い”と“こだわり”をたくさん込めて作り上げた特別なステージとなっています。

「ABEMA PPV」では、その4公演を締めくくる最終公演「-Period-」を独占放送いたします。さらに、本PPVチケットをご購入いただいた方全員に、ABEMA限定特典として「さとみのQ&Aコーナー」をプレゼント。ライブにかけた想いやリスナーへの気持ちなど、さとみが公演にまつわるさまざまな質問に答えた、ここでしか見ることのできない特別映像をお楽しみいただけます。

さとみがリスナーへの想いを込めて届けた6年ぶりのワンマンライブ。その集大成となる『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ -Period-』を、ぜひABEMAでお楽しみください。

本放送は、「ABEMA PPV」にて2026年6月12日（金）18時からチケットの販売（※1）を開始。「一般チケット」4,000円（税込）で購入・視聴することができます。（※2）なお、チケットを購入された方は、2026年7月2日（木）23時59分まで、見逃し配信でイベント本編を視聴することが可能です。

また、本公演のチケット販売期間内に「ABEMAプレミアム」（※3）に新規登録し、本PPVチケットをご購入いただいた方を対象に、800円のキャッシュバックキャンペーンも実施いたします。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

キャンペーンページはこちら：https://abema.tv/lp/cashback-satomi-20260619

今後も、ABEMAではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。

（※1）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料が生じます。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

（※3）月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

■「ABEMA PPV」／『Satomi ONE MAN LIVE 2025 in 横浜アリーナ -Period-』独占放送 概要

▼放送日時

2026年6月19日（金）20時～本編開始 （配信開始19時45分～）

▼見逃し配信期間

2026年7月2日（木）23時59分まで

▼視聴料金

【一般チケット】4,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として400円が生じます。

▼販売期間

2026年6月12日（金）18時～2026年7月2日（木）21時

▼視聴・購入ページ

https://abema.tv/live-event/19671ea2-7556-4947-ae82-f3360d915c10

▼出演者（敬称略）

「すとぷり」さとみ

・販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録で800円のキャッシュバックキャンペーンも！

本配信の販売期間中に「ABEMAプレミアム」に登録し、本PPVの通しチケットを購入した上で、対象条件を満たすと800円をキャッシュバックいたします。

対象条件、受け取り方法等、詳しくは特設ページ（https://abema.tv/lp/cashback-satomi-20260619）をご確認ください。

※月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」は本キャッシュバックキャンペーンの対象外となります。

※画像をご使用の際は、【(C)STPR Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■ABEMA PPVとは

「ABEMA PPV」は、2020年6月の提供開始から出演アーティストは国内最大級の500人を越え、配信プラットフォームとして大きく伸張しています。

また、オンラインライブをより楽しむことができる多様な特徴を兼ね備えており、最大約2倍のビットレートの高画質映像を実現するなど高品質な視聴体験に加え、スマートフォンやタブレット、ご自宅のテレビ画面でも視聴可能な「マルチデバイス対応」でいつでも好きな場所で楽しむことができます。ほかにも、視聴者同士がリアルタイムでやりとりができる「コメント機能」など、まるでライブ会場にいるようなオーディエンス同士の一体感をお楽しみいただけます。

（※1）2023年5月時点、自社調べ

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビABEMA（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA 10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/