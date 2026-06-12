6/26(金)～《働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ　テイクアウトコラボカフェ》開催！【タブリエ・マーケティング株式会社】

働くメイドと食べるメイドが飲むドリンクコラボのカフェ

コスパグループ株式会社《働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ》情報

7月から放送のTVアニメ「ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！」と6月まで放送のTVアニメ「メイドさんは食べるだけ」のテイクアウトコラボカフェを、6月26日（金）よりキュアメイドカフェで開催いたします！



メロディやスズメなどをイメージしたコラボドリンクは全部で6種類。

コラボドリンクをご注文で特典【コラボ限定カード（全9種）】をプレゼントいたします。

さらに、お互いのアイテムを交換した描き下ろしのコラボイラストを使用した新グッズも登場！

コラボカフェ期間中、同フロアにある「ジーストア・アキバ」にて販売いたします。

こちらもお見逃しなく！



働くメイドと食べるメイドと一緒に、ここでしか味わえないドリンクをぜひお楽しみください！

《働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ》メニュー

◆コラボカフェ情報

働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ

・日程：2026年6月26日（金）～7月12日（日）

・場所：キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFÉ） [オノデンビル4F ジーストア・アキバ内]

・キュアメイドカフェ／《働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ》 イベント情報

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/all-works-maid-meitabe2026/(https://www.curemaid.jp/collab_cafe/all-works-maid-meitabe2026/?utm_id=4o1ucior&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626maidTO)

◆コラボドリンク

【ドリンク】テイクアウト・・・各864円（税込）／イートインスペース・・・各880円（税込）

メロディ・ウェーブメロディ・ウェーブ

［アールグレイ＋ホイップ＋ココアビスケット＋薔薇チョコレート＋チャービル＋緑リボン 【HOT】］

ふわりと香るアールグレイに、華やかな薔薇チョコを添えて。紅茶も庭も美しく整えるメロディのオールワークスメイドとしての魅力を表した一杯。

ルシアナ・ルトルバーグルシアナ・ルトルバーグ

［ブルーパイナップルゼリー＋レモンスカッシュ＋マンゴー＋チャービル＋黄色ストロー＋青リボン］

しゅわしゅわ弾ける黄色いレモンスカッシュに、甘い青色のパイナップルゼリーと濃厚な甘みのマンゴーを合わせて。チャービルで上品で愛らしい雰囲気に。

アンネマリー・ヴィクティリウム＆クリストファー・フォン・テオラスアンネマリー・ヴィクティリウム＆クリストファー・フォン・テオラス

［コーラ＋イチゴ＋チャービル＋青ストロー］

甘酸っぱいイチゴとコーラがよく合う爽やかなドリンク。チャービルを添えて上品に。アンネマリーとクリストファーのような洗練された一杯。

橘スズメ橘スズメ

［黒蜜風シロップ＋ミルク＋ホイップ＋たい焼き＋団子＋青ストロー＋黒リボン］

スズメが食べたあんこ入りのたい焼きや、もちもちの三色団子の乗ったボリューミーなドリンク。黒蜜風シロップにミルクとホイップを合わせ、やさしい甘さに。

リコッタ・フレスカリコッタ・フレスカ

［柚子茶＋マスカルポーネチーズホイップ＋黄色アラザン＋ミント＋赤リボン 【HOT】］

柚子を皮ごとスライスして砂糖漬けにした柚子茶は、ほっとするやさしい味わい。爽やかな味わいのマスカルポーネチーズのホイップがアクセント。

チュンチュン

［麦茶ラテ＋ホイップ＋セサミビスケット＋ミント］

淡い茶色の麦茶ラテはこうばしい香りが芳醇で甘さ控えめ。塩気のあるサクサクのセサミビスケットを添えて。

飲みきれない人にはこちらもご用意！

〇働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ

・ドリンクチケット（テイクアウト）：864円（税込）

・ドリンクチケット（テラス利用）：880円（税込）

◆【テイクアウト】か【テラス利用】かお選びください。ご購入後に交換は出来かねますのでご注意ください。

・コラボ期間の間、チケット1枚につき、コラボドリンク1杯と交換できます。

・コラボ特典は、ドリンクチケット購入時にお渡しいたします。

・本券は「キュアメイドカフェ」でのみご利用いただけます。

※払い戻し、現金への引換え、釣銭のお返しはできません。

※チケット裏面に発行印がないもの、交換期間が過ぎたものは無効です。

※混雑具合により整理券制となった場合、整理券がないとドリンクチケットとドリンクの交換は出来なくなります。ご了承下さい。

※会期後半は混雑も見込まれますので、お早めにご利用ください。

◆キュアメイドカフェコラボ限定特典

《働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ》コラボ限定特典

コラボ限定カード（全9種）

コラボメニューを1品ご注文につき1枚プレゼント！

★一会計でコラボメニュー9品（ドリンクチケットも可）ご注文で特典がコンプリート出来ます！

※サイズ：91mm × 55mm

※種類は選べません。

※なくなり次第終了いたしますので、ご了承ください。

★グッズ購入でも特典をプレゼント！

キュアメイドカフェ店内や同フロア「ジーストア・アキバ」にて、『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』または『メイドさんは食べるだけ』関連商品を2,000円（税込）ご購入・ご予約ごとに、カフェで配布している《コラボ限定カード》をランダムで1枚お渡しします。コラボカフェと合わせてご利用ください。

※レシートの合算は出来ません。ご了承下さい。

◆エンタス・キュアテラス

エンタス・キュアテラス（オノデンビル4F）

オノデンビル4Fのイートインスペース「エンタス・キュアテラス」では、ドリンクメニューをお楽しみいただけます。

※税率が異なりますので「エンタス・キュアテラス」をご利用の際はお申し付けください。

◆グッズ販売情報

コラボカフェ期間中、キュアメイドカフェと同フロア内にある「ジーストア・アキバ」にて『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』『メイドさんは食べるだけ』関連商品を販売いたします。 ※カフェ利用無しでもグッズをご購入いただけます。

《働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ》先行販売商品1《働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ》先行販売商品2

先行販売商品

〇描き下ろし メロディ・ウェーブ アクリルスタンド（大）：2,530円（税込）

〇描き下ろし 橘スズメ アクリルスタンド（大）：2,530円（税込）

〇描き下ろし メロディ・ウェーブ 65mm缶バッジ：605円（税込）

〇描き下ろし 橘スズメ 65mm缶バッジ：605円（税込）

〇描き下ろし メロディ・ウェーブ×橘スズメ ラージトート：1,980円（税込）

［発売元：株式会社コスパ／ブランド：二次元コスパ］

◆関連ページURL

・キュアメイドカフェ／《働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ》イベント情報

┗ https://www.curemaid.jp/collab_cafe/all-works-maid-meitabe2026/(https://www.curemaid.jp/collab_cafe/all-works-maid-meitabe2026/?utm_id=4o1ucior&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626maidTO)

・GEE!STORE公式YouTube／《働くメイドと食べるメイド×キュアメイドカフェ テイクアウトコラボカフェ》 CM

┗ https://youtu.be/smqTtooU5eA(https://youtu.be/smqTtooU5eA?utm_id=di1afcsx&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626maidTO&utm_content=cm)

◆権利表記

(C) あてきち・ＴＯブックス／オールワークスメイド製作委員会

(C)前屋進・講談社／食べるだけを見てるだけの製作委員会

◆注意事項

※コラボ限定特典は全て無くなり次第終了です。

※メニューの画像はイメージです、実際の商品とは異なる場合がございます。

※メニューは日ごとに数量限定となります。売り切れ次第終了となります。

※コラボカフェ内容・日程は諸般の事情により変更になることがあります。

※当日は混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

また、ご来店のお時間により入店をお断りさせていただく場合がございますのでご了承ください。

※お待ちの状況によって整理券配布等の対応をさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

◆キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFE）公式SNS

・公式X：@curemaidcafe

┗ https://x.com/curemaidcafe

・公式Instagram：@curemaidcafe_official

┗ https://www.instagram.com/curemaidcafe_official/

◆店舗情報

・キュアメイドカフェ店舗情報

┗ https://www.curemaid.jp/information/(https://www.curemaid.jp/information/?utm_id=ca9fc66f&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260626maidTO&utm_content=infomation)

「キュアメイドカフェ（CURE MAID CAFE）」とは

2001年創業 日本で初めてのメイドカフェとして、近隣のオフィスで働く方など沢山のお客様に落ち着いた雰囲気の店内で癒しのひと時をお楽しみいただいております。2020年には秋葉原駅から徒歩3分のオノデンビルへ移転し、観光でいらした国内外の方々にもご利用いただいております。

ドリンクメニューでは、キュアメイドカフェオリジナルブレンドの紅茶やハーブティーなどもご提供してしております。特に紅茶は茶葉や淹れ方にもこだわっており、日本紅茶協会より「おいしい紅茶の店」として認定いただいています。フードメニューには、創業当初より人気の石川県名物のカレールーを使用したチャンピオンカツカレーやオムライスなどがならびます。

また、キュアメイドカフェは様々なアニメやゲーム作品に登場した“モデル地”としてファンの皆様にも親しまれています。

創業当初よりアニメやゲーム作品とのコラボカフェも多数開催しております。最新のコラボカフェ情報はキュアメイドカフェ公式サイト（https://www.curemaid.jp/）よりご確認いただけます。