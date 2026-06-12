水木しげるの妖怪たちが和モダンに息づく― 感性が織りなす、新感覚ファッション第2弾 ゲゲゲの鬼太郎＆目玉おやじ柄が新登場

株式会社アミナコレクション

和雑貨ブランド「倭物やカヤ（わものやかや）」（運営：株式会社アミナコレクション）は、待望の「水木しげる」商品第2弾となる「ゲゲゲの鬼太郎」をモチーフにしたアイテムを、2026年7月10日（金）より、公式オンラインショップおよび全国の「倭物やカヤ」直営店舗にて販売いたします。

──日本を代表する漫画家「水木しげる」が描く妖怪たちの世界。

水木しげる商品特集ページ :https://bit.ly/4uvuLhD

代表的な作品であるゲゲゲの鬼太郎や妖怪たちの世界をデザインに落とし込みました。アパレル・ファッション小物・地下足袋・晴雨兼用傘など全9アイテムを展開。

【新商品】全９ラインナップを一挙公開

《着る・纏う》シャツ／ジャケット／羽織り

1、ゲゲゲの鬼太郎 開襟シャツ＜アロハシャツ＞

綿100%の凹凸のある織り生地（コットンドビー）を使用し、やわらかな着心地に仕上げました。ゆったりとしたシルエットで男女問わず着られる、存在感ある一枚です。（2サイズ展開、2柄）

販売価格 :\8,910 ／柄：電車・Mサイズ着用柄：お祭り・Lサイズ着用

2、ゲゲゲの鬼太郎 リバーシブル刺子ジャン

迫力ある絵柄と、大胆な刺繍を施したリバーシブルで着られるデザイン。ゆったりとしたサイズ感で男女問わず着られ、羽織るだけで水木しげるの世界観をまとえる存在感ある一着です。（ワンサイズ、2柄）

柄：電車（リバーシブル） 販売価格 :\24,860柄：電車（リバーシブル）柄：お祭り（リバーシブル）

３、ゲゲゲの鬼太郎 リバーシブル和羽織

着物のようなシルエットの長丈の羽織り。さっと羽織るだけで存在感のある装いに仕上がります。裏面は無地仕様で、動くたびに柄がちらりとのぞく粋なデザイン。（ワンサイズ、2柄）

《身に着ける・持つ・飾る》たすき掛け・トートバッグ／風呂敷／傘

販売価格 ：\17,600柄：電車（リバーシブル）柄：お祭り（リバーシブル）

4、ゲゲゲの鬼太郎 たすき型バッグ

たすきのように肩に掛けられ、ショルダー紐は長さ調整可能で快適に使えます。メインポケットに加え二つのポケットと内ポケット付きで収納力も充実。（2柄展開）

販売価格 :\4,950

5、ゲゲゲの鬼太郎 トートバッグ

A4サイズが収まる大きめの形で荷物をたっぷり収納可能。内ポケット付きで使い勝手も良く、日常使いからおでかけまで活躍します。（2柄展開）

販売価格 :\3,850

6、ゲゲゲの鬼太郎 撥水風呂敷

バッグとして使ったり、目隠しやインテリアクロスとして飾るのもおすすめ。撥水加工を施しているため、ちょっとした雨の日でも安心して使用できます。（2柄展開）

販売価格 :\4,290サイズ：縦70cm×横70cm撥水加工

7、ゲゲゲの鬼太郎 晴雨兼用傘

内側いっぱいに広がる柄と表地は黒無地で日よけ効果も高く、遮光率99％以上の晴雨兼用仕様。木製の手元が上品さを添える、存在感あふれるデザイン。（1柄展開）

《足元に忍ばせる》足袋ソックス／地下足袋

販売価格 :\5,720

8、目玉おやじ 足袋型靴下

「目玉おやじ」を刺しゅうで表現した倭物やカヤオリジナルの足袋型靴下。無地ベースにワンポイントの刺しゅうとシンプルなデザインでコーディネートに取り入れやすく、快適な履き心地。足元からさりげなくゲゲゲの鬼太郎の世界観を楽しめます。（2サイズ展開）

白（23-25cm）黒（25-28cm）販売価格 :\1,430

9、ゲゲゲの鬼太郎 地下足袋

兵庫県で仕立てられた一足は、柔らかな底で足にしっかりフィットし、踏ん張りが利くつくり。足首部分を折り返して裏地を見せるアレンジも楽しめます。（全６サイズ展開：23～28cm）

■水木しげるについて

販売価格 :\15,950

日本の漫画界に多大な影響を与えた漫画家・妖怪研究家。代表作『ゲゲゲの鬼太郎』をはじめ、数多くの作品を世に送り出しました。その独特な世界観は、老若男女問わず多くの人々に愛されています。

倭物やカヤ（わものやかや） について



『+NIPPON DNA』をコンセプトに、日本人が培ってきた逞しい息づかいを進化・継承しながら発信していく和雑貨ブランド。全国18店舗の直営店を展開するほか、公式オンラインショップでも購入可能です。◎Instagram (https://www.instagram.com/wamonoya_kaya/)◎X (旧Twitter)(https://x.com/Wamonoya_Kaya)

全国の倭物やカヤ直営店・横浜中華街本店（神奈川県）・横浜ワールドポーターズ店（神奈川県）・鎌倉小町店（神奈川県）・神楽坂店（東京都）・川越店【椿の蔵】（埼玉県）・Pasar蓮田SA店（埼玉県）・イオンモール成田店（千葉県）・成田空港第1ターミナル店（千葉県）・成田空港第2ターミナル店（千葉県）・NEOPASA清水店（静岡県）・イオンモール大高店（愛知県）・中部国際空港店（愛知県）・イオンモール仙台名取（宮城県）・京都寺町店（京都府）・神戸ハーバーランド店（兵庫県）・倉敷店（岡山県）・湯布院店（大分県）・アミュプラザ熊本店（熊本県）

全国の「倭物やカヤ」店舗一覧 :https://bit.ly/4ur2cBW