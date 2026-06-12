あじさいのフローティングフラワー初登場！あじさいも間もなく見頃（国営讃岐まんのう公園）

あじさいのフローティングフラワー

一般財団法人 公園財団

四国八十八景にも選定されている昇竜の滝に「あじさいのフローティングフラワー」が初お目見えしました。約9ｍの落差のある昇竜の滝の音や水しぶきを感じながら、水面に揺れるあじさいの花はとても涼し気です。水面一面に浮かべたあじさいの花はすべて園内で採取しており、約400輪の花を使用しています。

開催日 6/13（土）～6/21(日)

場所 昇竜の滝

※一時間に一回大量の水が流れる「瀑布」は展示期間中、休止いたします（通常の滝の流れのみになります）。

【Tips】昇竜の滝について

滝を昇る竜をイメージした垂直の石組みに沿う滝の落差は9m。最大毎分約65トン、大地の割れ目から湧き出るような力強い流れと水しぶきは圧巻です。瀬戸内海産の石を使用して造成しています。

四国最大級40品種2万本のあじさいは間もなく見頃

6/12撮影6/12撮影

現在の園内のあじさいの開花状況は五分咲き程度となっております。見頃のピークは6月中旬～下旬ごろの予定です。「あじさい苑」では、ヤマアジサイ、ガクアジサイ、セイヨウアジサイなど、色も形もさまざまなあじさいを植栽。高低差のある立体的な花畑は、階段とスロープを備えたバリアフリー構造となっており、車椅子やベビーカーでも散策を楽しめます。

昨年の開花時の様子はInstagramリール動画でも公開しています。まんのう公園のあじさいをぜひご覧ください。

梅雨でも楽しめる各種イベントを開催

昨年開花時の様子（Instagram） :https://www.instagram.com/reel/DLJgaTDTmWy/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==昨年開花時のInstagramリール動画です。昨年開花時の様子２.（Instagram） :https://www.instagram.com/reel/DLWI6fvTEF9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==昨年開花時のInstagramリール動画です。様々な種類のアジサイを紹介しています。

あじさいまつりの期間中は梅雨時期のお出かけが楽しくなる、季節を感じるイベントを開催します。

傘れんたる(C) FELISSIMO

和傘（晴天時のみ）やあじさいの傘の貸し出しを案内所にて行います。雨天時のご使用だけではなくお写真撮影などにもぜひご利用ください。

開催日 6/6(土)～7/5(日)

開催時間 開園時間中

貸出場所 案内所

雨天時 和傘は貸出中止

備考 傘の種類・貸出本数には限りがあります。

あじさい苑 野点（のだて）

あじさいを眺めながら、お抹茶と和菓子をお楽しみいただける『野点（のだて）』を開催します。

開催日 6/13(土)・14(日)・20(土)・21(日)

開催時間 10:00～15:00

場所 あじさい苑 東屋

参加費 おひとり 大人400円、小人（中学生以下）300円

定員 各日100名（当日受付）

協力 かりん夢クラブ

レンタサイクルをもっと楽しくお得に！レンタサイクル1dayパスポート

森の中もスイスイ♪レンタサイクルで園内のいろんな場所を便利にめぐりませんか？

あじさいまつり期間中は園内のレンタサイクルがお得に楽しめる「レンタサイクル1dayパスポート」を販売します。

1日乗り放題で600円（大人料金）で、とてもお得に楽しめます。

あじさい苑までの移動にも活用できるほか、新緑きらめく園内をスイスイとサイクリングするのも気持ちが良いのでオススメですよ！

販売期間 6/6（土）～7/5（日）※休園日（毎週火曜日）を除く

料金 大人600円、小人250円

販売時間 9:30～14:30（14:30以降は通常利用券を販売します）

注意事項

・電動アシスト自転車・２人乗り自転車（タンデム）は対象外です。

国営讃岐まんのう公園について

国営讃岐まんのう公園は、350haの公園面積を有する四国で唯一の国営公園です。

本公園は、香川県まんのう町にあるわが国最大級の農業用ため池である「満濃池」を望む丘陵地に位置しており、満濃池とその周辺の豊かな自然、そして空海を生んだ四国の文化的土壌を活かして、基本テーマを『人間との語らい、自然・宇宙とのふれあい』とし、昭和59年度に整備に着手、平成25年4月に全面開園しました。





＜所在地＞

〒766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野4243-12

＜開園時間＞

3月1日～7月19日 9:30～17:00

そのほかの時期の開園時間は公園ホームページをご確認ください。

＜休園日＞

【6月1日～7月19日】 毎週火曜日休園

休園日については公園ホームページをご確認ください。

※まんのう町内や周辺河川に「河川氾濫危険警報」「暴風」等の警報発令が伴う異常気象時は、臨時閉園になる場合があります。



＜アクセス＞

車をご利用の方へ

広島・岡山方面から／瀬戸中央自動車道・坂出I.C.より車で約35分

愛媛・高知方面から／高松自動車道・善通寺I.C.より車で約25分

徳島方面から／徳島自動車道・美馬I.C.より車で約40分

電車をご利用の方へ

JR利用／JR「琴平駅」よりタクシーにて約15分

琴電利用／琴電「琴平駅」または「岡田駅」よりタクシーにて約15分

お問い合わせ先

まんのう公園 管理センター

運営管理：まんのう公園マネジメント共同体

代表企業：一般財団法人公園財団

構成員：グリーンパークまんのう株式会社、香川県造園事業協同組合

まんのう公園管理センター(公園全体について)

TEL 0877-79-1700 FAX 0877-79-1705

自然生態園・さぬきの森

TEL 0877-79-1807 FAX 0877-79-1704

ホッ！とステイまんのう(キャンプ場)

TEL 0877-79-1717

公園ホームページ

https://sanukimannopark.jp/

公式SNS

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