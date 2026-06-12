日本ペット少額短期保険株式会社　チャットボット導入

日本ペット少額短期保険株式会社

日本ペット少額短期保険株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井戸坂 智祐）は、自社の公式ホームページ内にお問い合わせチャット（チャットボット）を開設いたしました。

これにより、日本ペット少額短期保険株式会社では、営業時間外でも各種お手続きのご案内や商品に関するご質問などをお問い合わせいただくことが可能になりました。

■チャットボットご利用方法

■ チャットボット導入の背景と目的

近年、ペットを家族の一員として迎えるご家庭の増加に伴い、当社のカスタマーセンターへのお問い合わせ件数も急増しております。これに伴い発生していたいくつかの課題を解決し、すべての飼い主さまに「さらなる安心と利便性」をお届けするために、今回の導入に至りました。

1. お電話の「繋がりにくさ」を解消し、お待たせしないカスタマーサポートへ

これまで、お電話の集中により回線が混雑し、飼い主さまを長くお待たせしてしまうケースが頻発しておりました。「すぐに聞きたいのに電話が繋がらない」というご不満やご不便を速やかに解消するため、ホームページ上からいつでも瞬時にアクセスできるチャットボットの窓口を開設いたしました。

2. 「24時間365日」いつでもどこからでも安心を

ペットの体調急変やケガは、診療時間外や夜間・休日にこそ起こりやすいものです。従来の

「平日10:00～17:00」の窓口対応だけではカバーしきれなかった営業時間外の「今、知りたい」

「どうすればいい？」という疑問に、24時間365日リアルタイムでお答えします。

3. 人だからこそできる「深い寄り添い」と「重要なお手続き」への注力

これまでオペレーターがお答えしていたお問い合わせの多くを占める「よくあるご質問（保険金の請求方法や契約内容の確認など）」をチャットボットが自動で即座に解決します。これにより、オペレーターは、より複雑で専門的なご相談や、万が一の事態における飼い主さまの不安なお気持ちに寄り添う丁寧な対応に、これまで以上に時間とリソースを集中できるようになります。

■ チャットボット導入によって期待される効果

今回の「AIチャットボット」導入により、窓口業務の効率化（定量的効果）と、顧客体験の向上（定性的効果）の双方を実現してまいります。

1. 窓口業務の効率化と、本当にサポートを必要とする方への「応答率向上」

各種手続きやよくあるご質問（FAQ）をホームページ上のチャットボット内で完結させることで、コールセンターへの入電件数の大幅な抑制（コスト削減）を見込んでおります。

これにより、軽微なお問い合わせによる電話回線の混雑が解消され、緊急の事故受付や複雑な給付相談など、「本当に有人での対応を必要とされている顧客」への応答率が大幅に向上いたします。

2. 「待ち時間ゼロ」と「24時間365日の安心」による顧客満足度（CS）の向上

・スマホひとつで「待ち時間ゼロ」の解決へ

お電話のようにお待たせするストレスがなく、スマートフォンからいつでも即時に疑問を解決できる

利便性を提供し、顧客体験（CX）を高めます。

・夜間、休日でも「すぐ確認できる」という確かな安心

ペットの事故や体調の急変は、いつ発生するか分かりません。営業時間外でもすぐに情報を確認できる環境は、飼い主さまにとって大きな安心感（付加価値）となり、長期的な契約継続率の向上にも直結するものと考えております。

【会社概要】

会社名 ： 日本ペット少額短期保険株式会社

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷2-3-5 COERU渋谷二丁目 6F

設立年月日： 2012年2月20日

資本金 ： 1,063百万円

事業内容 ： 少額短期保険業（登録番号 関東財務局長（少額短期保険）第61号）

URL ： https://www.nihonpet.co.jp/