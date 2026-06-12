「ウシ科最大級」エランドの赤ちゃんが誕生！生まれた瞬間から規格外！？体重２９kg、将来は２m大ジャンプをキメる～和歌山で紡がれる、いのちのバトン。パーク生まれの母親が２度目の出産に成功～

株式会社アワーズ

生まれたばかりで、すでに体重２９kg、体長１m。アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、２０２６年６月１１日（木）、大型草食動物「エランド」のオスが誕生しました。エランドは、大人になると体重最大１トンにもなる「ウシ科最大級」の体躯を持ちながら、驚異の「２メートル超のジャンプ力」を誇る、サバンナ屈指の身体能力です。そんな驚きに満ちた動物の赤ちゃんが、バックヤードで今、お母さんの愛情をいっぱいに受けてすくすくと成長しています。

母親は２０１７年に当パークで生まれた「生粋の白浜育ち」。昨年４月に続き、見事２度目の子育てに励んでいます。サファリエリアでの豪快な「デビュー」は約１か月後を予定しています。今しか見られない愛らしさ溢れるルーキーに、ぜひ会いに来てください。

【エランドの赤ちゃんについて】

■出生日：２０２６年６月１１日（木）

■頭 数：１頭

■性 別：オス

■体 長：約１ｍ

■体 重：２９ｋｇ

■親情報：

父親 ２０１５年８月２７日 九州自然動物公園生まれ（１０歳）

２０２０年１月２２日 搬入

母親 ２０１７年６月１６日 アドベンチャーワールド生まれ（８歳）

※正式な公開時期が決まり次第、公式ホームページやSNSでお知らせいたします。

【飼育頭数】

今回誕生した個体を含め、５頭（オス３頭、メス２頭）を飼育しています。

【エランドについて】

■分 類：偶蹄目 ウシ科

■学 名：Taurotragus oryx

■英 名：Common Eland

■生息地：アフリカ中部～南部

■体 長：２～３.５ｍ

■体 重：３００～１,０００ｋｇ

■食 性：草食性 アドベンチャーワールドでは乾草を与えています。

■寿 命：野生では１５－２０年程度

■繁 殖：妊娠期間は約２７０日で、通常１産１子

■現 状：IUCNレッドリストではLeast Concern（低リスク）に分類されていますが、一部の地域では農地の拡大や密猟、気候変動による乾燥化が影響し、個体数が減少傾向にあります。

■特 徴：エランドは、ウシに似た大きな体に対して長い首と細い顔立ちをもち、オス・メスともにねじれた太い角（６０～１００ｃｍ）を持ちます。首元にある「胸垂（きょうすい）」と呼ばれる皮膚の垂れ下がりが特徴的で、最大で２ｍのジャンプ力をもつ、力強い脚を備えた草原の大型草食動物です。