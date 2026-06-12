「ウシ科最大級」エランドの赤ちゃんが誕生！生まれた瞬間から規格外！？体重２９kg、将来は２m大ジャンプをキメる～和歌山で紡がれる、いのちのバトン。パーク生まれの母親が２度目の出産に成功～

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株式会社アワーズ


　生まれたばかりで、すでに体重２９kg、体長１m。アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）では、２０２６年６月１１日（木）、大型草食動物「エランド」のオスが誕生しました。エランドは、大人になると体重最大１トンにもなる「ウシ科最大級」の体躯を持ちながら、驚異の「２メートル超のジャンプ力」を誇る、サバンナ屈指の身体能力です。そんな驚きに満ちた動物の赤ちゃんが、バックヤードで今、お母さんの愛情をいっぱいに受けてすくすくと成長しています。


　母親は２０１７年に当パークで生まれた「生粋の白浜育ち」。昨年４月に続き、見事２度目の子育てに励んでいます。サファリエリアでの豪快な「デビュー」は約１か月後を予定しています。今しか見られない愛らしさ溢れるルーキーに、ぜひ会いに来てください。





【エランドの赤ちゃんについて】　　　　　　　　　


■出生日：２０２６年６月１１日（木）


■頭　数：１頭


■性　別：オス


■体　長：約１ｍ


■体　重：２９ｋｇ


■親情報：


父親　２０１５年８月２７日　九州自然動物公園生まれ（１０歳）


　　　２０２０年１月２２日　搬入


母親　２０１７年６月１６日　アドベンチャーワールド生まれ（８歳）


※正式な公開時期が決まり次第、公式ホームページやSNSでお知らせいたします。





【飼育頭数】


今回誕生した個体を含め、５頭（オス３頭、メス２頭）を飼育しています。



【エランドについて】


■分　類：偶蹄目 ウシ科


■学　名：Taurotragus oryx　　


■英　名：Common Eland


■生息地：アフリカ中部～南部


■体　長：２～３.５ｍ


■体　重：３００～１,０００ｋｇ


■食　性：草食性　アドベンチャーワールドでは乾草を与えています。


■寿　命：野生では１５－２０年程度


■繁　殖：妊娠期間は約２７０日で、通常１産１子


■現　状：IUCNレッドリストではLeast Concern（低リスク）に分類されていますが、一部の地域では農地の拡大や密猟、気候変動による乾燥化が影響し、個体数が減少傾向にあります。


■特　徴：エランドは、ウシに似た大きな体に対して長い首と細い顔立ちをもち、オス・メスともにねじれた太い角（６０～１００ｃｍ）を持ちます。首元にある「胸垂（きょうすい）」と呼ばれる皮膚の垂れ下がりが特徴的で、最大で２ｍのジャンプ力をもつ、力強い脚を備えた草原の大型草食動物です。