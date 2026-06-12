神戸市室内管弦楽団×神戸ポートピアホテル　ホテル来館者へ、“音のおもてなし“演出　6月19日（金）10：30～

株式会社神戸ポートピアホテル神戸ポートピアホテル メインロビー

神戸市室内管弦楽団の有志団員により不定期で開催されている「まちかどコンサート」の特別バージョンとして、このたび、神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）のメインロビーでの演奏が決定しました。演奏は2026年6月19日（金）の10：30～と11：10～の2回で、宿泊や食事、宴席等でホテルにご来館のお客さまへ寛ぎの音楽をお届けいたします。同楽団の有志メンバーの弦楽トリオ（ヴァイオリン2、コントラバス1）により、誰もが馴染みのある名曲を演奏いただく予定で、天井高17mの開放的なホテルロビーに心安らぐ音楽が拡がります。

今回のロビー演奏は、神戸市室内管弦楽団の魅力をより広く知っていただきたい、との想いで、楽団事務局とホテルで協議のうえ実施が決定。この演奏によって同楽団への興味が高まるきっかけとなること、生演奏によってお客さまに寛ぎのひとときを提供できること、双方の目的が合致し、演奏が実現いたしました。

神戸ポートピアホテルは地域に根ざしたホテルとして、地元の文化的価値を育む取り組みを支援してまいります。今回のロビー生演奏による“音のおもてなし”をはじめ、お客さまと地域をつなぐ機会を積極的に創出してまいります。

■演奏日時：2026年6月19日（金） 10：30～ ／ 11：10～ 各約20分程度

■場 所 ：神戸ポートピアホテル本館1階メインロビー ※鑑賞無料

※楽器を演奏する場所は、ティーラウンジ「ベルクール」（営業時間11：00～18：00）にあるグランドピアノ横となります